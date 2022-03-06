Овечкин остановил «Кракена»: выдал гениальный пас и забил в большинстве из офиса. До Ягра – 2 шайбы

Еще одна великолепная игра.
У Александра Овечкина сейчас очень непростой период в карьере. Несмотря на его заявление по ситуации на Украине, «Вашингтон» несколько шокировал общественность новостью о том, что усиливает охрану самого популярного спортсмена в столице США.
«Люди выходят из себя. Это тяжелая ситуация», – подчеркнул генеральный менеджер «Кэпиталс» Брайан Маклеллан.
Но на этом фоне Овечкин не расклеился и выдал очередной сильный матч – набрал 3 очка против «Сиэтла», который и близко не дотягивает по мощи до дебютного сезона «Вегаса».
В первом периоде «Вашингтон» забил два гола за 34 секунды – начал уничтожение обороны соперника как раз Овечкин, выдав гениальный пас на Тома Уилсона.
А в третьем периоде была нестареющая классика через 47 секунд после первого вбрасывания – передачи от Бэкстрема и Карлсона, гол в большинстве из офиса.
После этой шайбы у Овечкина 764 гола в НХЛ – до Ягра осталось всего два точных попадания. А кроме этого есть еще и красивые цифры: 34+34 после 55 матчей сезона. Больше очка за игру в 36 лет – Александр Овечкин все еще остается одной из главных суперзвезд НХЛ, а из молодых россиян его темп в этом сезоне выдерживает только Кирилл Капризов.
- Дата проведения
- 6 марта, 03.00, «Capital One Arena»
- 1:0 – 12 Уилсон (Кузнецов, Овечкин)
- 2:0 – 13 Орлов (Дженсен, Дауд)
- 2:1 – 17 Донской (Олексяк, Шейэн)
- 2:2 – 22 Блэкуэлл (Ларссон, Эпплтон)
- 3:2 – 32 Шири (Овечкин, Уилсон)
- 4:2 – 42 Овечкин ( Бэкстрем, Карлсон)
- 5:2 – 58 Шири ()
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Фото: REUTERS/Geoff Burke-USA TODAY Sports
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