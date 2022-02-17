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Американский мальчишка сфотографировался с машиной Овечкина, а спустя 13 лет заменил его в составе и забил первый гол в карьере

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Александр Овечкин Александр Овечкин
Джо Снайвли
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Александр Овечкин – главный хоккейный магнит, который притягивает к себе крутые истории даже не выходя на лед.

Для начала фото из 2009-го, когда трава была зеленее, Овечкин не был женат и гонял на красивом Mercedes-Benz SL65 AMG Black Series.

Машина – роскошь, таких в мире всего 350 штук, а подробно про нее и эксклюзивные номера можно почитать вот здесь. Нас же интересует парень в толстовке – это Джо Снайвли, и ему 13 лет.

А вот это Джо Снайвли в составе «Вашингтона» – ему 26, и он только что забил первый гол в НХЛ.

Мало того, есть еще одна интересная деталь. Снайвли в матче с «Монреалем» заменил в составе… Александра Овечкина, которому запретили въезд в Канаду, потому что незадолго до игры он сидел на карантине с положительным тестом на ковид.

А еще Снайвли родился в штате Вирджиния, в котором располагается тренировочная база «Вашингтона», и в котором клуб давно поддерживает программу детского хоккея. Почти все детство Снайвли шнуровал коньки и тренировался на катке «Кэпиталс», и, как теперь мы знаем, находил время, чтобы сделать фото рядом с автомобилем своего кумира.

«Парни проделали большую работу в Монреале. Я очень рад за Джо, он полностью отдается игре», – так Овечкин прокомментировал игру парня, который рос, глядя на звезду из России.

Кстати, Снайвли в дебютной игре сделал дубль. Последним игроком «Кэпиталс», который забивал свои первые две шайбы в одной игре был… Александр Овечкин.  

Александр Овечкин и его автомобили

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