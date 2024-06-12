Саудиты создают боксерскую Суперлигу? Готовы вложить $5 млрд

Раскол в боксе.

Агентство Reuters опубликовало большой инсайд: Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии (PIF) собирается создать новую боксерскую лигу отдельно от ведущих организаций (WBC, WBA, IBF, WBO).

Саудовские шейхи ведут переговоры с промоутерскими компаниями Golden Boy Promotions и Matchroom Boxing, чтобы запустить организацию, в которой будут выступать боксеры ведущих промоутерских компаний.

Королевская семья готова вложить миллиарды долларов в новую лигу ради эксклюзивного доступа к топовым боксерам. Но формат пока неизвестен

Сделка между Государственным инвестиционным фондом Саудовской Аравии и ведущими промоутерами оценивается в $4-5 млрд. Фонд готов вложить такую большую сумму и остаться с миноритарным пакетом акций (неконтрольным): промоутеры будут управлять денежными потоками, организуя громкие турниры.

Этот проект курирует организатор последних боксерских турниров и председатель Главного управления по делам развлечений в Саудовской Аравии Турки Аль эш-Шейх – он провел переговоры с промоутерами месяц назад.

Хотя формат и сроки анонса организации пока неизвестны. Вариантов лиги может быть несколько: турнир на выбывание наподобие Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) или собственная лига с внутренним рейтингом.

Цель переговоров с ведущими промоутерами – доступ к их боксерам, с которыми можно заключить эксклюзивный контракт на выгодных условиях и отгородить их от боев под эгидой WBC, WBA, IBF, WBO. Если боксеры согласятся остаться под руководством Эдди Хирна или Оскара Де Ла Хойи, им придется отказаться от чемпионских поясов, которые будут заменены внутренним титулом.

Ранее Роберто Дюран презентовал пояс абсолютного чемпиона мира перед боем между Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым. Но первым обладателем этого титула стал Александр Усик. Поэтому очень вероятно, что мы увидим новый чемпионский пояс.

Аналогичный кейс с монополизацией был в гольфе – спустя два года все закончилось слиянием. Но в боксе такой сценарий невозможен

Первый громкий боксерский поединок в Саудовской Аравии прошел в 2019 году, когда Энтони Джошуа встретился в реванше с Энди Руисом. Но следующий всплеск случился в 2022-м, когда саудиты организовали реванш Усик – Джошуа.

В 2023 году одной из самых влиятельных персон бокса стал Турки Аль эш-Шейх, который организовал бои Фьюри – Нганну, Джошуа – Нганну, Усик – Фьюри и взялся за поединок за абсолютное чемпионство между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом, который должен состояться 12 октября.

Шейхи собираются выйти за пределы Саудовской Аравии: 3 августа в Лос-Анджелесе пройдет боксерский турнир, который возглавят Теренс Кроуфорд и Исраил Мадримов и выступят Энди Руис, Джаррелл Миллер, Джаред Андерсон и Мартин Баколе. Этот ивент пройдет в рамках ежегодного фестиваля Riyadh Seasons, который проходит с октября по апрель (подробнее об этом фестивале мы писали здесь ).

Все турниры – шаги к монополизации бокса и реализации проекта Видение-2030, суть которого – резкое снижение зависимости от нефти и диверсификация экономического сектора с увеличением туристического сектора. Саудиты продемонстрировали, какие крутые ивенты они могут организовать, пока американские бродкастеры и промоутеры терпят убытки на PPV-турнирах, из-за чего гонорары боксеров не растут.

Поэтому они собираются перевезти бокс в Саудовскую Аравию с сильнейшими боксерами мира. Но члены инвестиционного фонда Саудовской Аравии и представители Matchroom Boxing отказались от комментариев, а Golden Boy Promotions не ответил на запрос.

Это очень похоже на футбольную Суперлигу с сильнейшими клубами Европы, формирование которой УЕФА приостановила. Более близкий и наглядный пример – гольф. В 2021 PIF основал гольф-тур LIV Golf и заманил ведущих игроков мира сумасшедшими контрактами и огромными подъемными за переход из американского PGA Tour. Так они пытались заманить легендарного Тайгера Вудса за $700-800 млн, но тот отказался от предложения. На новую лигу саудиты потратили около $2 млрд.

Но PGA грозил жесткими санкциями и дисквалификацией гольфистов, из-за чего начались судебные тяжбы: LIV Golf подал антимонопольный иск, а PGA Tour обвинил LIV Golf в нечестной конкуренции. Спустя два года эти лиги объединились: игрокам разрешили вернуться в PGA, призовые за турниры выросли, а PIF стал эксклюзивным инвестором с правом на инвестиции в совместную организацию.

Если саудиты запустят отдельную боксерскую организацию, раскол в боксе неизбежен. Боксерские организации (WBC, WBA, WBO и IBF) живут за счет процентов с гонораров бойцов, чего могут лишиться – это может привести к их закрытию. Ситуация с судебными тяжбами никак не скажется, а потенциальное слияние невозможно после раскола: саудиты вряд ли договорятся с несколькими организациями сразу.

Но не все боксеры согласятся на переход. Например, фаворит президента WBC Маурисио Сулеймана Канело Альварес точно не уйдет к саудитам, так как почти все ведущие организации прикрывают его от обязательных защит и разрешают выбирать соперников для защиты поясов. Саудиты точно не согласятся на такой подход и заставят Канело драться с сильнейшими боксерами, которых он избегает (Давид Бенавидес и Давид Моррель).

Но для претендентов и немедийных боксеров переход к саудитам – беспроигрышный вариант. А пока ждем дальнейших действий от королевской семьи.

Саудовская Аравия – новый центр мира в боксе. Как так вышло?

Фото: Gettyimages /Richard Pelham / Stringer, Hector Vivas / Stringer; keviniole.com