Грустное возвращение Ковалева: обещал дать сопернику #####, но улетел в нокдаун

Худшая форма за всю карьеру.

18 мая в Саудовской Аравии проходит долгожданный боксерский турнир Ring of Fire, который возглавит бой за абсолютное чемпионство в тяжелом весе между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

В андеркарде выступил 41-летний экс-чемпион мира в полутяжелом весе Сергей Ковалев и швед Робин Сафар. Бой закончился победой Сафара единогласным решением судей. Для Ковалева это пятое поражение в карьере.

Карьера Ковалева за последние четыре года: положительный допинг-тест, условный срок за избиение девушки, угон машины и финансовая яма в 41 год

После поражения от Канело Альвареса Ковалев редко появлялся в инфополе. В 2020 году его приговорили к трем годам за избиение девушки условно. Параллельно у Ковалева планировался бой против Салливана Барреры. А в начале 2021-го ему назначили бой против Бектемира Меликузиева из Узбекистана, который отменился из-за положительной допинг-пробы у Ковалева – синтетический тестостерон.

В мае-2022 Ковалев дебютировал в первом тяжелом весе на турнире Triller, где перебоксировал болгарина Тервела Пулева, младшего брата Кубрата Пулева. После невыплаты гонорара в размере $500 тысяч он пожаловался в суд на Triller – организаторы выплатили деньги спустя четыре месяца после боя. А в октябре-2023 у Ковалева угнали две машины, включая «Гелендваген», за которые он получил $150 тысяч страховой компенсации.

Ковалев вернулся в информационное пространство в январе-2024, когда появились новости о его бое против Робина Сафара на турнире в феврале-2024, который перенесли из-за травмы Фьюри. Ковалев проходил подготовку в составе сборной Узбекистана, где провел несколько месяцев. Когда он начал сборы в Узбекистане, признался, что это его первая тренировка после боя с Пулевым.

Позже Ковалев признался, что находится в яме: он неудачно инвестировал заработанные миллионы с боев в бизнес друзей и живет на оставшиеся сбережений: «Сейчас немножко тяжеловато». Но он надеялся не просто выиграть, а вернуться в титульную гонку.

Соперником Ковалева стал непобежденный швед Робин Сафар с рекордом 16-0. Оппозиция Сафара очень слабая и проходная – большинство оппонентов имеют отрицательный рекорд или равное количество побед и поражений. Самый известный соперник – россиянин Денис Грачев с рекордом 20-13-1, которого Сафар прошел судейским решением. Благодаря этому рекорду он попал в топ-15 рейтинга WBO, где расположился на 15-м месте.

Сафар ни разу не боксировал больше восьми раундов, а поединок с Ковалевым – 10-раундовый. У Сафара было два преимущества перед Ковалевым: возраст (моложе Ковалева на 10 лет) и рост (выше на семь см). Плюс он природный крузер, а Ковалев даже на сборах едва переваливал за 90 кг.

Ковалев обещал дать Сафару #####, а его соперник – нокаутировать за семь раундов

Бой начался в очень низком темпе – Ковалев и Сафар клинчевали с первого раунда, из-за чего было понятно, что поединок пройдет полную дистанцию. Боксеры практически не поднимали скорости.

Ковалев вышел на бой в худшей форме за всю карьеру – он выиграл прошлый поединок у Пулева за счет тайминга, а с Сафаром пропал. В более тяжелом дивизионе Ковалев больше не мог рассчитывать на ударную мощь, хотя на видеоселфи сказал, что даст ##### [затрещину] Сафару, а его соперник обещал нокаут за семь раундов. Но оба боксировали в эконом-режиме, чтобы протянуть все 10 раундов.

Сафар работал первым номером и напирал на Ковалева. Сам Ковалев пытался боксировать на дальней дистанции, но плохо удерживал ее и пропускал плотные удары со средней и ближней дистанции, хотя хорошо их держал.

Ковалев пытался перебоксировать напористого соперника, но выдохся к середине боя. Если первая половина была ровной, то во второй Ковалев пропускал немало ударов через глухую защиту, потому что застаивался перед соперником. Сафар постепенно перемалывал уставшего соперника и забрал уверенную победу на судейских карточках.

Хотя в заключительном 10-м раунде Ковалев здорово включился и выигрывал размены, как в лучшие годы. Но на последних секундах оказался в нокдауне и проиграл почти выигранную трехминутку. Все ожидаемо судьи отдали победу Сафару – 97-92, 99-90, 95-94. Если бы не нокдаун, Ковалев проиграл бы раздельным решением.

Двухгодичный перерыв сильно сказался на Ковалеве: он окончательно растерял кондиции, включая боксерские скиллы. После такого тяжелого перформанса логичный итог – конец карьеры. Ковалев не потянул посредственного соперника ни по физике, ни по технике.

Усик и Фьюри наконец-то встретятся (хотя бы с третьей попытки!). Ждем нового абсолюта в тяжах – спустя 25 лет

Фото: Gettyimages.ru /Steve Marcus, Richard Pelham