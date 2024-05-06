Почему меня бесит Наойя Иноуэ

Никому не нужный рекордсмен.

Наойя Иноуэ – один из самых доминирующих чемпионов мира по боксу. В начале 2024 года я собирал про него фактуру и разочаровался – абсолютно серый и неинтересный персонаж, которому не хочется сопереживать.

У всех великих бойцов есть драматичная история, которая привела их в профессиональный бокс или ММА: безумный трип Фрэнсиса Нганну через пол-Африки, нищета с уличными боями у Мэнни Пакьяо, поединки Хулио Сезара Чавеса в подпольных клубах, которые могли закончиться поножовщиной или перестрелками, Сонни Листон, работавший с ранних лет на хлопковых плантациях, детство Майка Тайсона в Бронксе с бандитизмом и насилием.

Но даже если у бойцов нет историй, то они их додумывают или приукрашивают. Например, легенда про Мохаммеда Али и выброшенную в озеро олимпийскую медаль – миф. Отец Флойда Мейвезера занимался наркотрафиком, но детство Мейвезера-младшего прошло не в нищете, как он часто рассказывал, а под опекой родственников, которые учили его боксу и нашли богатого менеджера. Бедность задела по касательной.

У Иноуэ нет ничего. И в этом виноват не столько он и отец, сколько промоутер и менеджер. Сейчас пиар преподается как отдельная дисциплина – по нему даже есть отдельные курсы, в то время как в эпоху Мохаммеда Али такого слова вообще не существовало, но это не мешало ему хайповать и выходить за пределы бокса.

Иноуэ почти не рассказывает про личную жизнь, хотя это нормально. Геннадий Головкин тоже едва делился подробностями, но покорил заокеанскую аудиторию обещанными Big Drama Show, когда ему было уже далеко за 30, и заработал на этом десятки миллионов долларов.

У Иноуэ есть природный дар в виде мощных ударов. Для дивизионов чуть выше 50 кг 23 нокаута в 26 боях – феноменально. Но таким даром нужно правильно распорядиться – промоутер Боб Арум не смог. Он хотел раскрутить Иноуэ благодаря японской аудитории в США (1,6 млн человек), но идея провалилась.

В ковидное время Арум отказался от затеи продвигать Иноуэ в Америке и отправил его в Японию. Прошло четыре года, а Иноуэ по-прежнему выступает дома, потому что не интересен американским спонсорам – он до сих пор не выучил английский.

Арум не повторил с Иноуэ тот же трюк, что и с Пакьяо, потому что у второго был яркий бокс и тяжелая история – то чего нет у Иноуэ. Если нет драмы, то можно раскрутиться за счет красивого бокса. Василий Ломаченко, который на пике не замечал соперников, устраивал яркие перформансы, как это было в бою с Джейсоном Сосой, когда Ломаченко изображал матадора.

А Иноуэ – редкий пример скучных досрочных побед. Да-да, такие тоже бывают. Можно кромсать лица и эффектно ронять, как это делал Мэнни Пакьяо в боях с Антонио Маргарито и Рикки Хаттоном, а можно просто полагаться на природную силу и ждать, когда соперник рухнет под тоннажем ударов. Неудивительно, что нет данных, сколько PPV собирают бои Иноуэ. Наверное, настолько мало, что промоутеры не хотят демонстрировать убыточность вложений.

Сначала Арум любил сравнивать Иноуэ с Пакьяо, но второй развлекал публику даже в урон собственному здоровью. Пакьяо красиво боксировал: включал ноги с феноменальными смещениями с линии атак, резал углы, постоянно уклонялся и эффектно разбивал соперников хлесткими сериями 10-12 раундов.

Иноуэ не делает ничего из этого: у него уникальный тайминг, но это что-то неосязаемое и недоступное простому зрителю. Из-за этого его бокс кажется примитивным. Иноуэ напоминает робота, который не допускает ошибок: он скучно разбирает соперников один за другим. У него один-два красивых нокаута за всю карьеру, но кто помнит кого он разбирал?

Доминирующие победы – круто, но кому они нужны, если у них нет человеческого почерка? В футболе мало кто восторгается доминированием мюнхенской «Баварии» в Бундеслиге (которое, кстати, наконец-то закончилось) или «Зенита» в РПЛ. Ровно такое же впечатление создает Иноуэ. Его победы не возбуждают, как и новые рекорды.

Стать абсолютным чемпионом в двух весах за один год – немыслимо. 21 выигранный чемпионский бой и 13 поверженных чемпионов – тоже вау, но кто помнит, кого из крутых топов он побил за исключением Нонито Донейра? Большинство соперников – сплошные ноунеймы с околонулевой известностью. Поэтому степень дежурности его побед аннулирует уникальность рекордов, которые быстро стираются из памяти. Даже поражение не вызовет бурной реакции в соцсетях – проиграл и проиграл.

Бокс – спорт гладиаторов. В его историю входят бои, в которых есть драма и эстетика. Бокс Иноуэ не про это, а про новые рекорды и расширение границ, но люди больше любят зрелище с пролитой кровью, чем сухие цифры и факты. Сейчас в боксе кризис больших имен, но Иноуэ не заполнил это бедное пространство, а стал очередной серой массой в стерильную бездыханную эпоху.

Можно быть Мэнни Пакьяо: открытым, любознательным, несовершенным в жизни, но экстраординарным боксером в ринге. А можно быть Наойей Иноуэ: скучным финишером со слабой медийностью, которого через годы включат в Зал боксерской славы, когда в боксе наступит кризис даже на качество выступлений.

Ну и кому нужен Наойя Иноуэ, кроме японцев?

Лучший боксер мира – маленький японец, у которого 88% побед нокаутом

Фото: Gettyimages /Nick Laham / Staff; Hiroaki Finito Yamaguchi/AFLO/Global Look Press ; instagram.com/naoyainoue_410