Кто владеет трассами «Формулы-1»?

«Формула-1» – про большие деньги, в ней дорого все: от контрактов и болидов до трасс. Особые траты – на треки: постройка одной трассы или превращение города в автодром требует невероятной суммы. От $105 млн за временный трек до 250+ млн за постоянный - без учета зданий боксов!

Кстати, а кто владеет треками, принимающими Гран-при «Формулы-1»? Их используют в других сериях? Исследовали!

Большинством трасс владеют и управляют государственные фонды

Международный автодром Бахрейна

Трек принимает автоспортивные соревнования с момента открытия в 2004 году и входит в программу обслуживания компании BIC (Bahrain International Curcuit) Company. При этом сам трек находится в портфолио Mumtalakat – суверенного фонда Королевства Бахрейн, созданного в 2006 году. Он далек от инвестиций в нефтяную и газовую отрасли и в основном финансирует проекты, связанные с развлечениями, недвижимостью, туризмом, грузоперевозками и спортом. Всего на балансе Mumtalakat 18,3 млрд долларов, а в середине 2022-го фонд заявил о рекордном заработке за все время существования. Есть даже вложения в McLaren Group: на данный момент бахрейнский фонд держит 60% акций компании, но, по некоторым данным, в ближайшем будущем может выкупить ее полностью. Но на команду «Макларен» распространяется только часть влияния, поскольку акции гоночного подразделения отделены и проданы собственным инвесторам – у группы лишь 20%.

Раньше автодром Бахрейна принимал гонки множества серий: от FIA GT до различных гонок на выносливость. Сейчас разнообразие стало чуть меньше, но гонок все равно немало: «Ф-1», предсезонные тесты главой серии планеты, «Ф-2», «Ф-3», чемпионат мира по гонкам на выносливость – «6 часов Бахрейна».

«Джидда»

Гран-при Саудовской Аравии – относительный новичок в мире «Формулы-1». Впервые гонка появилась в календаре «Ф-1» в 2021 году и стала пятой ночной в истории серии. С того момента трасса в Джидде принадлежит компании Saudi Motorsport Company, созданной в ноябре 2021-го Саудовской федерацией авто и мотоспорта.

Первый Гран-при Саудовской Аравии организовала именно федерация, SMC же завершила некоторые организационные вопросы под руководством Мартина Уитакера, назначенного на роль генерального директора. Уитакер раньше работал с Берни Эклстоуном, Жан-Мари Балестром и другими авторитетными боссами, запускал Гран-при Бахрейна а теперь согласился на участие в развитии автоспорта Саудовской Аравии:

«Думаю, «Формула-1» еще за долгое время до новости о появлении в Саудовской Аравии запустила рост интереса к автоспорту среди местного населения. Я начинаю работу не в стартапе, а в новой компании, существующей на большом фанатском пласте».

Цель Saudi Motorsport Company – упорядочить все процессы вокруг «Формулы-1» в стране в рамках одной компании. Еще одна важная задача для Saudi Motorsport Company – повышение доходов от автоспорта, оптимизация расходов. Создание SMC – часть плана по развитию автоспорта на миллиарды долларов , и организация входит в государственную программу Vision 2030.

Прямо сейчас в Джидде проходят гонки «Формулы-1» и в поддержку «Формулы-2». В следующем году в Джидде пройдут «6 часов Джидды» и гонка европейской серии GT4.

«Баку»

Гран-при Азербайджана – гонка городского типа. Ради нее власти перекрывают некоторые улицы и устанавливают вдоль них трибуны для болельщиков, поэтому владелец обычно либо само государство, либо структура, близкая к нему. В Баку все процессы вокруг подготовки трека курирует компания Baku City Circuit Operations Company. Власти Азербайджана не скрывают, что страна самостоятельно платит за взносы. По данным RacingNews365, они составляют 57 млн долларов за один Гран-при – больше, чем на любом другом этапе.

Здесь больше ничего не проходит – только гонки поддержки для Гран-при.

«Монако»

Еще одна городская трасса, собрана из улиц Монте-Карло. У нее нет владельца. и нет компании, занимающейся подготовкой улиц к гонке. Эту работу на себя берет Автомобильный клуб Монако, он же отвечает и за подготовку трассы.

«Это невероятно сложная работа, которая требует колоссальных условий, – говорит президент организации Мишель Боэри. – На этапе организации мы занимаемся согласованием расходов и обсуждением различных деталей с городскими службами. На этапе подготовки – различными техническими работами, которые требуют много времени и сил. На этапе, который идет после гонки – разборка всех заграждений и очередные переговоры с городскими службами. Городские Гран-при сильно сложнее тех, что организовываются на отдельных треках. Монако убеждается в этом каждый год».

Что здесь проводят еще? Гонки поддержки «Ф-1», «Формулу Е», а также исторические Гран-при с ретротехникой – они собирают внушительные толпы из зрителей и богатых участников.

«Барселона-Каталония»

«Формула-1» появляется в Барселоне с 1991 года, и за 32 года трасса пару раз закрывалась на капитальный ремонт. С 2010-го она остается неизменной и все еще находится под управлением компании Circuits de Catalunya. Это подразделение Департамента бизнеса и связи Женералитета Каталонии (правительство автономного региона). Глава Circuits de Catalunya – Мария Тейшидор, она заняла эту должность в 2020 году.

Тейшидор долгое время курирует различные спортивные направления в Барселоне и до 2020-го даже занимала место в совете директоров футбольной «Барсы» (стала одной из 13 женщин в истории клуба, которые дошли до высших руководящих должностей).

Трасса в Каталонии – очень важная часть «Формулы-1». Помимо основных гонок, там проводились предсезонные тесты: «Ф-1» выбирала этот трек из-за универсальности и удобства логистики. Теперь тесты проходят в Бахрейне по тем же причинам: для оптимизации календаря, перелетов и выборов чемпионат остановился на близкой к старту сезона локации. Также трек – столица всего испанского авто- и мотоспорта: здесь тестируется и базируется локальная «Ф-4» и «Еврокубок-3», а также работает главная мотогоночная академия страны (ведь неспроста большая часть представителей Испании в MotoGP – каталонцы).

«Хунгароринг»

Открыта в 1986 году и ни разу не пропускала этапы «Формулы-1». Действующие владельцы «Хунгароринга» из компании Hungaroring Sport ZRt гордятся этим и полагают, что этот факт поможет треку еще много лет принимать гонки «Ф-1»: трек остается в календаре минимум до 2032 года. Официально на сделке, кроме представителей Hungaroring Sport ZRt, присутствовали люди от Министерства обороны Венгрии и Государственного секретариата по спортивным делам. Тогда же было объявлено, что «Хунгароринг» перейдет под управление National Sport Agency Non-profit Ltd – правительственной НКО. То есть, по словам государственного секретаря по спорту Адама Шмидта, теперь трасса будет под еще большее пристальным вниманием правительства Венгрии.

«Формула-1» входит в большой список гонок, которые проходят в «Хунгароринге». Кроме нее, в Венгрии проходят «Формула-2», «Формула-3», International GT Open и другие гонки – вплоть до чемпионатов мира и Европы по гонкам на грузовиках.

«Спа-Франкоршам»

Полное название трассы в Спа – Circuit de Spa-Francorchamps. Компания-владелец называется так же, она принадлежит государству. А важные решения по развитию трека принимает премьер-министр Бельгии Александр де Кро – поскольку инвестиции на его реконструцию вместе со взносом за Гран-при делят правительства Бельгии и региона Валлонни вместе с провинцией Льеж. Например, за год до продления контракта руководства трассы с «Формулой-1» он общался с боссами серии и убедил оставить историческую трассу в календаре.

Власти Бельгии регулярно хвалят Circuit de Spa-Francorchamps. Де Кро в 2021 году говорил, что «Спа» и руководство трека регулярно получают положительные отзывы – результаты социальных опросов подтверждают. «Спа» – гордость Бельгии. Я очень рад, что там работают такие прекрасные специалисты».

Других гонок здесь – множество: серии на выносливость, монокубки «Порше» и «Ламборгини», все возможные молодежные региональные чемпионаты и даже редкие серии по нескольким многочасовым гонкам именно на этом автодроме. Признак живой классики – похожее расписание еще только у немецкого «Нюрбургринга» .

«Монца»

Управлением исторической трассы занимаются администрации коммун Монцы и Милана: два административных округа также отвечают за организацию мероприятий в свободное от «Формулы-1» время и следят за технической сохранностью трека.

Сейчас в Монце проходят гонки турниров на выносливость, этапы «Формулы-1», «Формулы-2», «Формулы-3», Суперкубок «Порше» и другие гонки. Суммарно «Монца» принимает более 30 заездов за год.

«Лосаил»

Основанная в 1987 году Катарская федерация автомобилей и мотоциклов владеет международной трассой «Лосаил» и отвечает за организацию всех мероприятий, которые проходят на трассе. Изначально были слухи, что сам трек перейдет под управление частного инвестора, но представители федерации опровергли их: «Правительству Катара важно самому контролировать один из самых популярных автоспортивных треков мира».

Сейчас там проводятся в основном локальные мотогонки и Гран-при MotoGP, а с 2024-го сюда приедут и молодежные серии поддержки «Ф-1», и чемпионат мира по гонкам на выносливость, и специальный заезд на выносливость на ретромашинах.

«Мехико»

«Автодром имени братьев Родригес» был собственностью государственной нефтяной компании Pemex. Но из-за финансовых проблем она полноценно передала права на трассу государству. Власти Мексики создали специальное подразделение. Оно не только занимается непосредственным контролем деятельности трека, но и отвечает за его обслуживание.

Кроме «Ф-1» здесь гостит «Формула Е» и мексиканское отделение NASCAR. Также трек – база для национальной серии GT и североамериканской «Формулы-4».

«Интерлагос»

Главный собственник – правительство Бразилии, которое управляет трассой через Федерацию автоспорта. Но очень важную роль в жизни автодрома имени Хосе Карлоса Пейса играет суверенный фонд из ОАЭ Mubadala. Он инвестирует деньги в ремонт и развитие трассы, а также тратится на строительство объектов вокруг нее. Плюс он частично платит взнос – совместно с правительством Бразилии, а взамен выполняет промоутерскую работу и получает за нее фиксированную сумму по госконтракту.

Представители федерации автоспорта Бразилии говорили, что без этих вложений сейчас бы вряд ли кто-то представил участие трассы в календаре «Формулы-1».

Еще здесь проводят самую престижную гонку страны Mil Milhas («тысяча миль» – заезд на выносливость), локальные гонки NASCAR, много заездов национальной серии Stock Car Brasil, местную «Ф-4» и Кубок по турингу. А с 2024-го вернут и чемпионат мира по гонкам на выносливость!

«Альберт-парк»

Организована и принадлежит Австралийской федерации автоспорта, председателем которой является Пол Литтл.

«Подготовка к гонке «Формулы-1» отнимает много времени, – рассказывал Литтл. – Нам нужно обновить асфальт, поставить заграждения, разместить трибуны. Для Мельбурна это всегда испытание, которое приносит всем экстаз после его завершения. В конечном итоге эмоции от работы с «Ф-1» захлестывают больше, чем все организационные трудности».

Кроме «Ф-1» и гонок поддержки, Мельбурн принимает заезды локальной серии Supercars и местного чемпионата болидов с открытыми колесами S5000.

«Яс-Марина»

За развитием и жизнью трека в Абу-Даби следит компания Abu Dabi Motorsport Management, а прямым управлением занимается шейх Абдулла Хури. У него огромные связи – например, дружит с наследным принцем Абу-Даби и даже приглашал его на церемонию открытия Гран-при 2023 года. Хури связан со всеми ключевыми правительственными секторами, которые в свою очередь связаны с автоспортом. У него огромный авторитет в этой области – власти утверждают, что никогда не задумывались о смене прямого руководителя трека, потому что нет никого сильнее и влиятельнее Хури.

Сам Хури рассказывал, что мечтает сделать эту трассу «самой мощной» в мире и уже планирует огромные вложения, распределенные до 2030 года. Они пойдут на улучшения инфраструктуры паддока и объектов вокруг трека. «Нам будет трудно удивить публику, – рассказывал Хури. – В «Формуле-1» полно крутых гоночных трасс. Но мы работаем над развитием и готовы предлагать улучшения».

Однако «Яс-Марина» и сейчас одна из локальных гоночных столиц: здесь проводятся почти все мировые зимние тесты, заезды локальных «Ф-3» и «Ф-4», «Азиатская серия Ле-Ман», множество локальных кубковых моночемпионатов, мощнейший «12 часов Залива» на машинах GT и «6 часов Абу-Даби». И это помимо пост-сезонных испытний большинства топовых серий вроде «Ф-1» и «Ф-2».

Какими треками управляют частные предприниматели и компании

«Майами»

Изначально Гран-при Майами планировался для проведения в 2019 году. Но ряд городских вопросов (развитие порта и приграничной территории) и коронавирусная пандемия отсрочили появление «Формулы-1» в городе. Серия пришла в город лишь в 2022 году, а владельцы и организаторы подготовили, по их словам, один из самых совершеннейших треков в «Ф-1».

Владеет автодромом босс клуба НФЛ «Майами Долфинс» Стивен Росс. В 2016-м Росс говорил, что следит за автоспортом более 20 лет и невероятно счастлив, что власти Майами работают над привлечением «Формулы-1» в город. Росс был уверен, что благоприятный климат и социальная значимость Майами для туристической отрасли США хорошо скажутся на переговорах с «Ф-1». Поэтому, когда проект был одобрен, он сразу же заявил, что готов тратить огромные деньги на его реализацию.

По данным Miami Herald, Росс потратил более 40 млн долларов на строительство трассы и трибун для болельщиков. Кроме того, Росс вложил 30-40 млн евро на развлекательные объекты вокруг нее. Сам Росс отмечает: проект реализован таким образом, чтобы успешно интегрировать трассу в городскую жизнь Майами и не мешать дорожному движению. Но, кажется, главная деталь – трек построен рядом со стадионом «Хард Рок» (на нем играет «Майами Долфинс»). Оба объекта принадлежат Россу, и он тратит на них огромные деньги. К примеру, суммарные вложения бизнесмена в арену «Хард Рок» составляют 700 млн долларов.

На данный момент на трассе проходит только этап «Формулы-1».

«Трасса Америк»

Трасса в Остине принадлежит компании Circuit of the Americas LLC. Ее владелец – Роберт (или просто Бобби) Эпштейн. Он сделал себе имя, будучи одним из главных инвесторов и банковских аналитиков США в девяностых. В 2011-м он присоединился к группе управленцев, и позже они основали Circuit of the Americas и Austin360 для популяризации автоспорта в регионе. Эпштейн говорил, что в 2020-м во время коронавирусной пандемии хотел продать трек, но решил оставить его себе. Потом не радовался: «Это уже стало частью моей души, которая искренне любит автоспорт. Не представляю, как бы я жил, если бы продал трассу».

COTA работает с 2012 года, считается главной автоспортивной организацией на территории США и организовывает мероприятия «Формулы-1», MotoGP, NASCAR, «Эндуранс» и других организаций. На трассе в Остине проходят гонки всех этих серий, а еще «Индикара» и локальные заезды.

«Сузука»

Компания «Хонда» построила трассу в 1966 году, потому что нуждалась в тестовой площадке для разработанных автомобилей. С того момента владелец трассы не менялся, а в 1987-м она вошла в календарь «Формулы-1».

Представители «Хонды» с самого начала отмечали, что строили трассу, ориентируясь на удобство и все требования автоспорта: опасные повороты, длинные прямые – это помогает создать безопасные автомобили, на которых пилоты могут реагировать на каждый сложный момент. Плюс до трека можно легко добраться как из Осаки, так и из Нагои. Территориальное удобство – один из нескольких признаков, особенно выделяемых «Хондой».

Гран-при «Формулы-1» – самое популярное мероприятие, проходящее в «Сузуке». Но ее календарь и без негополностью забит. «Сузука принимает все главные японские гонки: «Супер-Формула», «Супер ГТ» и так далее. Стефано Доменикали в 2021 году отмечал: «Сузука» – вероятно, самая любимая трасса среди пилотов «Формулы-1». Она сложная и прекрасная одновременно. Не так давно я разговаривал с руководителями трека – они сказали, что хотят проводить главные гонки всех ключевых серий Азии. Амбициозное заявление, конечно, но я не представляю, как все это вместится в календарь с учетом его загруженности».

«Шпильберг»

В 2004 году бизнесмен и предприниматель Дитрих Матешиц купил не только команду «Формулы-1», но и трассу в Шпильберге. Матешиц переименовал его в «Ред Булл Ринг». Далее он запустил масштабную реконструкцию, которая закончилась в 2011 году. В публичных отчетах сказано, что Матешиц «заплатил десятки миллионов» на ремонт самой трассы и строительство инфраструктуры вокруг нее: отели, магазины и т.д. С 2004-го трек принадлежит личному фонду Дитриха Матешица – Dietrich Mateschitz Beteiligungs GmbH.

Сам Матешиц очень радовался приобретению трека в родной Штирии:

«Когда у меня появилась возможность купить гоночную трассу, то я особо не думал. Я просто взял, подписал чек и отправил его продавцам. Что такое «Шпильберг»? Это история, дух гонок, невероятный пейзаж. Советники говорили, что это чертовски выгодная инвестиция, и они были правы. Когда я тратил миллионы на обустройство территории, то не думал об этом. У меня просто появился шанс войти в историю – я радовался этому буквально каждую секунду, даже если что-то не получалось».

На данный момент это один из самых загруженных автодромов мира: здесь ездит все от MotoGP до всех возможных монокубков, локальных юниорских серий, клубных чемпионатов, серий «Ред Булл», ДТМ и ретрозаездов.

«Сильверстоун»

Вероятно, у этой трассы самый звездный пул владельцев. «Сильверстоун» принадлежит Британскому клубу гонщиков (British Racing Drivers Club или просто BRDC). В нем 850 пилотов, а президент – Дэвид Култхард.

Раньше «Сильверстоун» был довольно проблемным Гран-при. У него были сложные отношения с BRDC: в 2013-м британские газеты писали о продаже трека за 10 млн фунтов, потому что гонка «Формулы-1» делает его убыточной. А в 2017-м появлялась новость, что клуб намерен разорвать контракт с «Формулой-1» по финансовым причинам, но в итоге он спустя два года он продлил контракт еще на пять сезонов.

Но сейчас ситуация выправилась. Например, только в 2021 году «Сильверстоун» заработал на «Формуле-1» 6,9 млн фунтов стерлингов. Финансовому успеху вместе со стоимостью земли поможет и застройка площади под элитную недвижимостью общей оценкой до $150 млн . Плюс почти ежегодно трек бьет рекорд по числу фанатов, пришедших на гонку: в 2023-м – 480 тысяч посетителей.

Култхард говорит о «Сильверстоуне»: «Мало трасс имеют огромный статус. Я бы выделил те, что находятся в Мельбурне, Шпильберге, Монце. Но «Сильверстоун» есть «Сильверстоун». Трек с невероятным прошлым, который значит больше, чем любое мероприятие, которое на нем проходит».

Сейчас «Сильверстоун» принимает не только «Формулу-1», но и различные этапы британских гонок: от мотоциклетных Гран-при до чемпионата Великобритании в классе GT. Руководство трека утверждает, что календарь на 2024 год был полностью расписан уже в начале 2023-го: каждый месяц там проходят не только профессиональные заезды, но и любительские гонки. Плюс приезжают даже те, кто хочет просто насладиться легендарной трассой. Но у «Сильверстоуна» все же находится время даже на какие-то прикольные маленькие акции. Например, на невероятную акцию «Круг огней» – «Мерседес» прорекламировал ее в 2021 году вот в таком ярком видео:

«Зандворт»

Одна из самых громких сделок в современной «Формуле-1». Спустя 64 года после основания трасса в Зандворте перешла к новому владельцу. Раньше (с 1989 года) ею управлял бизнесмен Ханс Эрнст. Но в 2016-м она перешла к компании Chapman Andretti Partners. Стороны не разглашали сумму сделки.

Chapman Andretti Partners основана принцем Бернхардом (наследник Оранской династии и двоюродный брат короля Нидерландов Виллема-Александра) и инвестором Менно де Йонгом. Они знакомы с колледжа и инвестируют в различные проекты с тех времен. Изначально они искали стартапы в IT-секторе, потом в недвижимости и промышленности. После этого они занялись трассой в «Зандворте».

У их компании звучное название – творение принца Бернхард. Он унаследовал страсть к автоспорту от деда, а по-настоящему влюбился в «Формулу-1» как раз после победы Марио Андретти в Зандворте в 1978 году (последняя победа в его карьере). Бернхард рассказывал: «Название этой компании – дань уважения этому великому пилоту. Я и сотни тысяч моих соотечественников росли на его победах. Мы с Менно счастливы, что работаем в дуэте, названном в честь Андретти».

По словам Бернхарда, они планируют большую реконструкцию территории вокруг трассы. Обновления продолжатся до 2032 года. За это время Chapman Andretti Partners постарается расширить список ивентов в «Зандворте», который и так не маленький: Supercar Challenge, ДТМ, турниры от имени «Порше», GB3 и много других турниров. Расписание трассы на год забито полностью.

«Марина-Бэй»

Гран-при Сингапура – первая в истории «Формулы-1» ночная гонка. Она проводится с 2008 года и считается результатом невероятной работы миллиардера Онг Бенг Сенга. Bloomberg в июне 2023 года оценил его состояние в 1 млрд долларов. Но документально трасса управляется не Бенг Сенга, а подконтрольной ему компанией. В организации самого Гран-при ему помогает государственная автоспортивная организация Singapore GP Pte Ltd.

Правда, в последнее время имя Бенг Сенга связано с крупным коррупционным скандалом. В июле этого года полиция арестовала его как соучастника большой коррупционной схемы, главной фигурой которой был министр транспорта Сингапура Субраманьям Исваран. Бенг Сенг заплатил 100 тысяч долларов в качестве залога и активно сотрудничает со следствием.

Бенг Сенг говорит, что мечтает полноценно забить календарь «Марины-Бэй» гонками. Пока кроме «Формулы-1» трасса принимает только монокубок «Порше».

«Лас-Вегас»

Единственный трек в «Формуле-1», который принадлежит компании, управляющей самой «Ф-1». «Либерти Медиа» приобрела главную гоночную организацию в 2017-м за 8 млрд долларов, а спустя два года задумалась об организации собственного трека. Изначально для этого рассматривался именно Лас-Вегас в Неваде, но планы сильно отложила коронавирусная пандемия. В итоге «Либерти Медиа» реализовала планы и привлекла для этого чуть ли не лучших специалистов мира.

Например, одним из проектировщиков трека был инженер Терри Миллер, известный по строительству и реконструкции объектов для клубов НФЛ и МЛБ. В интервью Миллер говорил, что Гран-при Лас-Вегаса крупнее проектов для бейсбола и американского футбола: «Я не хочу показаться невеждой, но по запросу это было похоже на: «Мы хотим самый крутой трек, держите для этого невероятно много денег». Не построить роскошь в Лас-Вегасе нельзя».

Компания потратила 240 млн долларов на покупку земли и выложила примерно ту же сумму для строительства и обустройства территории. Вместе с дополнительными тратами суммарные вложения достигают более полумиллиарда долларов. Главный план – создание невероятного зрелища. Боссы «Либерти Медиа» даже публично говорили, что хотят переплюнуть по статусу Супербоул и другие топовые события. В итоге «Формула-1» влила 835 млн долларов в гонку в Вегасе. Получилось очень-очень ярко.

