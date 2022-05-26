Канада в 1/4 ЧМ совершила невероятное: ушла с безнадежных 0:3 за один период и победила в овертайме!

Что мы знаем про стереотипную сборную Канаду? Она всегда рубится до конца.

Что мы знаем про стереотипную сборную Швеции? Ткни ее пальцем – она развалится.

Разговоры про характер – довольно абстрактная философия, но факт в том, что шведские сборные в любой формации обладают уникальной особенностью разваливаться в самые ответственные моменты игры.

Благодаря не самому выразительному групповому этапу от Канады, мы увидели сшибку топов уже в четвертьфинале – шведы считались фаворитами, и по делу.

У канадцев проблемные вратари – Дриджер получил трешку от датчан, Томпсон – отбивал меньше 90% бросков. Канадцы пропустили 6 шайб от Швейцарии (по игре), сенсационно влетели Дании, а лидером этой команды стал Пьер-Люк Дюбуа – большой, старательный, но никак не звездный центр.

У шведов же собралась сбитая команда с парой креативных защитников (приехал первый номер драфта Расмус Далин) и рабочим нападением, к которому по ходу турнира добавился Вильям Нюландер. Даже в воротах было надежнее, чем у Канады.

Что и привело к хорошему старту – две шайбы в первом периоде, еще одна – во втором, и это при том, что канадцы озверели и с дальней скамейкой перебросали соперника 19-1!

Третий период начался с гола Канады, но он не особо намекал на камбэк – удаление схватил сначала Руа, а затем и Дрейк Батерсон. Видимо, шведы расслабились – уже Далин получил удаление за 4 минуты до конца, и за секунду до его выхода Дюбуа бахнул в девятку так, что вратарь шведов даже не дернулся – 2:3. И здесь нужно учитывать смелость главного тренера канадцев Клода Жюльена – он, понимая, что терять уже нечего, снял вратаря и провел это большинство в формате 6х4.

А через 30 секунд Барзэл сравнял счет, забив какой-то нереальный гол с бэкхенда – 3:3! Шведы поплыли даже в овертайме после перерыва – удаление схватил Вильям Нюландер, и канадцы хладнокровно реализовали большинство (Батерсон красиво вколотил шайбу в ворота). Их радость выглядела вот так – автор гола в прыжке чуть не пробил стекло, а затем канадцы сгрудились у борта.

Нюландеру было очень грустно.

Как и скамейке шведов.

А канадцы потом кайфовали и в раздевалке.

Их можно понять – последние 7 лет сборная Канады в любых составах выглядит солидно и выходит в полуфинал.

Кажется, после такого камбэка этой сборной по силам снова замахнуться за золото ЧМ.

Фото: globallookpress.com/Jari Pestelacci, Kalle Parkkinen; кадры трансляции