Чемпионат мира по хоккею-2022
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Канада в 1/4 ЧМ совершила невероятное: ушла с безнадежных 0:3 за один период и победила в овертайме!

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Дрейк Батерсон Дрейк Батерсон
Пьер-Люк Дюбуа Пьер-Люк Дюбуа
Сборная Канады по хоккею Сборная Канады по хоккею
Сборная Швеции по хоккею Сборная Швеции по хоккею
Вильям Нюландер Вильям Нюландер
Хоккей Хоккей

Что мы знаем про стереотипную сборную Канаду? Она всегда рубится до конца.

Что мы знаем про стереотипную сборную Швеции? Ткни ее пальцем – она развалится.  

Разговоры про характер – довольно абстрактная философия, но факт в том, что шведские сборные в любой формации обладают уникальной особенностью разваливаться в самые ответственные моменты игры.

Благодаря не самому выразительному групповому этапу от Канады, мы увидели сшибку топов уже в четвертьфинале – шведы считались фаворитами, и по делу.

У канадцев проблемные вратари – Дриджер получил трешку от датчан, Томпсон – отбивал меньше 90% бросков. Канадцы пропустили 6 шайб от Швейцарии (по игре), сенсационно влетели Дании, а лидером этой команды стал Пьер-Люк Дюбуа – большой, старательный, но никак не звездный центр.

У шведов же собралась сбитая команда с парой креативных защитников (приехал первый номер драфта Расмус Далин) и рабочим нападением, к которому по ходу турнира добавился Вильям Нюландер. Даже в воротах было надежнее, чем у Канады.

Что и привело к хорошему старту – две шайбы в первом периоде, еще одна – во втором, и это при том, что канадцы озверели и с дальней скамейкой перебросали соперника 19-1!

Третий период начался с гола Канады, но он не особо намекал на камбэк – удаление схватил сначала Руа, а затем и Дрейк Батерсон. Видимо, шведы расслабились – уже Далин получил удаление за 4 минуты до конца, и за секунду до его выхода Дюбуа бахнул в девятку так, что вратарь шведов даже не дернулся – 2:3. И здесь нужно учитывать смелость главного тренера канадцев Клода Жюльена – он, понимая, что терять уже нечего, снял вратаря и провел это большинство в формате 6х4.

А через 30 секунд Барзэл сравнял счет, забив какой-то нереальный гол с бэкхенда – 3:3! Шведы поплыли даже в овертайме после перерыва – удаление схватил Вильям Нюландер, и канадцы хладнокровно реализовали большинство (Батерсон красиво вколотил шайбу в ворота). Их радость выглядела вот так – автор гола в прыжке чуть не пробил стекло, а затем канадцы сгрудились у борта.

Нюландеру было очень грустно.

Как и скамейке шведов.

А канадцы потом кайфовали и в раздевалке.

Их можно понять – последние 7 лет сборная Канады в любых составах выглядит солидно и выходит в полуфинал.

Кажется, после такого камбэка этой сборной по силам снова замахнуться за золото ЧМ.

Швеция – Канада 3:4 (2:0, 1:0, 0:3, 0:1)
Дата проведения
26 мая, 16.20, «Nokia Arena»
Онлайн матча Видео
1:0 – 2 Клингберг (Ланг, Петерсон)
2:0 – 8 В. Нюландер (Нордстрем)
3:0 – 29 Фриберг (Густафссон, Экман-Ларссон)
3:1 – 42 Грейвс (Руа, Комтуа)
3:2 – 59 Дюбуа (Шабо, Козенс)
3:3 – 59 Барзэл (Батерсон, Комтуа)
3:4 – 62 Батерсон (Барзэл, Дюбуа)
Вратари: Улльмарк 38/42 – Дриеджер 16/19.

А как там на ЧМ без наших? Канада дважды проиграла (даже Дании!), за золотом идет Швейцария, у лучшего бомбардира русские корни

«Думал, Овечкин подъедет, скажет: «Молодчик, русский». А он мне в ребро клюшку воткнул». Толчинский – об игре в линзах, гитаре и «Что? Где? Когда?»

Фото: globallookpress.com/Jari Pestelacci, Kalle Parkkinen; кадры трансляции

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