Сколько в России катков? За 10 лет выросли больше всех в мире, по доступности обошли США

Если Женя Лукашин каждый Новый год отмечал с друзьями в бане, то у Владислава Третьяка есть другое увлечение – после поражений сборной России на крупных турнирах он сравнивает количество катков у нас и у соперников.

А вот что он сказал после финала Пекина-2022: «Финны долго шли к олимпийскому золоту. Что вы хотите, у них на 5 миллионов людей 270 катков. Они планомерно занимаются хоккеем. У них в каждом маленьком городке есть тренировки и площадки. В НХЛ у них очень много игроков, и в КХЛ их много, они на первых ролях. Образованные, техничные игроки с характером. Можно их поздравить, они действительно здорово отыграли этот турнир».

Мы решили проверить, как изменилось соотношение катков, собрав данные из отчетов ИИХФ за последние 10 лет. Учитывали только крытые, потому что не очень понятно, что ИИХФ считает открытым катком, и как ведется подсчет. Кроме того, сейчас вряд ли можно вырастить серьезного игрока на открытом льду, речь скорее про базовые навыки и воспитание любви к виду спорта.

В процессе изучения данных ИИХФ мы поняли, что доверять им на 100% нельзя – там встречаются и явные ошибки, и путаница с цифрами. Тем не менее, общую картину сложить можно.

Ну как там с катками?

Передовики в области катков – Канада и США, они уверенно занимают два первых места. Россия – третья. За последние десять лет число крытых помещений, приспособленных для занятий хоккеем, увеличилось более чем в два раза – то есть Третьяк не просто так говорит постоянно говорит о катках.

По странам второго хоккейного эшелона ситуация такая: в Германии (финалист ОИ-2018) количество катков за десять лет выросло со 175 до 218. В Дании с 23 до 27, в Словакии с 47 до 75, в Беларуси с 28 до 42, в Латвии с 17 до 24.

Со Швейцарией все сложно – в отчетах ИИХФ цифры так удивительно скачут, что получается, будто бы в стране за десять лет снесли две трети катков.

А что с доступностью?

Тут, конечно, не все хорошо – страна у нас большая, а население распределено неравномерно.

Тенденция, разумеется, положительная, но Третьяк снова прав – финны, несмотря на небольшой рост числа объектов у них и хороший буст у нас, намного лучше обеспечены инфраструктурой.

Но, понятно, что не всем 144 млн жителей России эти катки нужны. Смотрим, насколько хватает катков непосредственно для хоккеистов.

И в этом случае лед в России на бумаге более доступен, чем в Финляндии, но есть важный нюанс – неравномерное число жителей в разных регионах нашей страны. В Москве хоккеистов намного больше, чем на Дальнем Востоке – соответственно, и доступность катков где-то лучше, где-то хуже.

Окей, а что там с титулами, катки помогают?

Прямой зависимости нет – американцы наладили конвейер по поставке звезд в НХЛ, но у них 0 титулов на взрослом уровне. Они же, а еще финны и канадцы доминируют на МЧМ. У Шведов катков прилично больше, чем у финских соседей, но успехи у них плюс-минус на одном уровне.

Тут нет новости: проблема подготовки игроков шире и не сводится только к объектам инфраструктуры – для этих объектов нужны грамотные специалисты, а для игроков – конкурентная среда на юниорском, молодежном и взрослом уровне, и ее довольно сложно построить, завершая регулярный сезон в январе.

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко