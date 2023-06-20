Около спорта
Блог

Казахстан обидно проиграл Финляндии: упустили ничью в конце матча, но шансы на выход из группы еще есть

сборная Казахстана по футболу сборная Казахстана по футболу
Sports.ru - Казахстан Sports.ru - Казахстан
квалификация Евро-2024 квалификация Евро-2024
сборная Финляндии по футболу сборная Финляндии по футболу
Спорт Казахстана Спорт Казахстана

Все решил один момент.

Лидеры группы H Казахстан и Финляндия подходили к очной встрече в хорошей форме. 

Финны разгромили Сан-Марино (6:0), выиграли Словению (2:0) и Северную Ирландию (1:0), при этом ни разу не пропустив.

Казахстан демонстрировал аналогичную статистику – дежурная победа над Сан-Марино, минимальная – над североирландцами и исторический камбэк в матче с Данией.

Гости выглядели фаворитами: еще недавно сборная впервые в своей истории вышла в финальную стадию Евро-2020 и лишь одного балла команде не хватило, чтобы попасть на ЧМ в Катар.

Не в пользу хозяев была и статистика личных встреч: казахстанцы пять раз встречались с Финляндией и четыре раза счет был не в их пользу. Лишь в рамках международного турнира на Кипре в 2006-м Казахстан оказался сильнее в серии пенальти. В остальных матчах финны уверенно побеждали: статистика забитых и пропущенных  – 7-1 в пользу соперника. 

Под вопросом была форма лидеров сборной Казахстана: Рамазан Оразов только перешел в словенский «Копер», и физически вряд ли успел отдохнуть, Марат Быстров восстанавливался от травмы, полученной в «Ахмате», а Зайнутдинов акклиматизируется в «Бешикташе» и не был готов на 100%. 

Финны перед матчем лишились лучшего бомбардира: форвард Даниэль Хоканс травмировался незадолго до игры. На руку хозяевам сыграл еще один факт: представители МЛС Теему Пукки, Йере Уронен и Роберт Тейлор добирались до Казахстана 20 часов. 

Магомед Адиев не стал экспериментировать с составом: сюрпризом с натяжкой можно было назвать только выход в старте защитника «Химок» Льва Скворцова.

Матч начался с прессинга гостей, но несколько угловых у ворот Казахстана и игра вблизи штрафной не принесла успеха представителям Суоми.

Финны боялись контратак, поэтому вперед команда шла с опаской и действовала максимально осторожно.

Казахстан дал о себе знать опасным ударом Вороговского на 32-й минуте: неожиданный полунавес парировал Градецки. 

Спустя пару минут гости забили: Марочкин срезал мяч в собственные ворота, но взятие ворот было отменено – Оливер Антман выпустил мяч за лицевую линию во время атаки.

Ничья была справедливым итогом первого тайма, но ощущалось, что в атаке у команды Адиева есть определенные проблемы. 

В перерыве Аймбетов уступил место Максиму Самородову: тренер хозяев решил добавить вариативности атаке. 

Тут же стало известно, что в матче был установлен рекорд посещаемости сборной Казахстана – 30 019 человек посетили “Астана Арену”: еще никогда игра сборной так не привлекала фанатов.

Первая десятиминутка второго тайма осталась за Казахстаном: сборная прессинговала, но защита финнов действовала слаженно, не оставляя никаких шансов для гола.

Матч шел к ничьей: команды обменялись двойными заменами. Вместо Расмуса Шуллера и Теему Пукки на поле вышли Глен Камара и Беньямин Кялльман, а Льва Скворцова и Аслана Дарабаева на поле заменили Еркин Тапалов и Рамазан Оразов.

За десять минут до окончания основного времени матча Казахстан упустил ничью – Камара с левого края отдал пас в центр на Кялльмана, а тот выдал тонкую передачу на левый край штрафной площади на Антмана. Оливер отклеился от Тапалова, после чего точно пробил в дальний нижний угол ворот.

Отыграться хозяева не успели: замена Яна Вороговского и Бактиера Зайнутдинова на Тимура Досмагамбетова и Ислама Чеснокова результата не принесла.

0:1 – казахстанцы прервали свою впечатляющую победную серию, а финны единолично возглавили таблицу. 

Лучшим игроком у хозяев по версии SofaScore стал вратарь Лукаш Градецки (7.5), а самый высокий рейтинг у Казахстана получил защитник «Зенита» Нуралы Алип (7.4).

В шестом туре подопечные Адиева сыграют 10 сентября на «Астана Арене» против Северной Ирландии. 

Казахстан – Финляндия 0:1 (0:0, 0:1)
Дата проведения
7 сентября, 17.00, «Астана Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Гол:
0:1 – 78 Антман.
КазахстанШацкий, Скворцов (Тапалов, 67), Быстров, Марочкин, Алип, Вороговский (Досмагамбетов, 82), Дарабаев (Оразов, 67), Тагыберген, Куат, Зайнутдинов (Чесноков, 82), Аймбетов (Самородов, 46).
ФинляндияГрадецки, Алхо, Йенсен, Хосконен, Иванов, Нисканен, Шюллер (Камара, 67), Кайринен, Антман (Тэйлор, 85), Пукки (Челльман, 67), Похьянпало.
Предупреждения:
Самородов (60), Чесноков (87).

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий