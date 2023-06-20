Казахстан обидно проиграл Финляндии: упустили ничью в конце матча, но шансы на выход из группы еще есть

Все решил один момент.

Лидеры группы H Казахстан и Финляндия подходили к очной встрече в хорошей форме.

Финны разгромили Сан-Марино (6:0), выиграли Словению (2:0) и Северную Ирландию (1:0), при этом ни разу не пропустив.

Казахстан демонстрировал аналогичную статистику – дежурная победа над Сан-Марино, минимальная – над североирландцами и исторический камбэк в матче с Данией.

Гости выглядели фаворитами: еще недавно сборная впервые в своей истории вышла в финальную стадию Евро-2020 и лишь одного балла команде не хватило, чтобы попасть на ЧМ в Катар.

Не в пользу хозяев была и статистика личных встреч: казахстанцы пять раз встречались с Финляндией и четыре раза счет был не в их пользу. Лишь в рамках международного турнира на Кипре в 2006-м Казахстан оказался сильнее в серии пенальти. В остальных матчах финны уверенно побеждали: статистика забитых и пропущенных – 7-1 в пользу соперника.

Под вопросом была форма лидеров сборной Казахстана: Рамазан Оразов только перешел в словенский «Копер», и физически вряд ли успел отдохнуть, Марат Быстров восстанавливался от травмы, полученной в «Ахмате», а Зайнутдинов акклиматизируется в «Бешикташе» и не был готов на 100%.

Финны перед матчем лишились лучшего бомбардира: форвард Даниэль Хоканс травмировался незадолго до игры. На руку хозяевам сыграл еще один факт: представители МЛС Теему Пукки, Йере Уронен и Роберт Тейлор добирались до Казахстана 20 часов.

Магомед Адиев не стал экспериментировать с составом: сюрпризом с натяжкой можно было назвать только выход в старте защитника «Химок» Льва Скворцова.

Матч начался с прессинга гостей, но несколько угловых у ворот Казахстана и игра вблизи штрафной не принесла успеха представителям Суоми.

Финны боялись контратак, поэтому вперед команда шла с опаской и действовала максимально осторожно.

Казахстан дал о себе знать опасным ударом Вороговского на 32-й минуте: неожиданный полунавес парировал Градецки.

Спустя пару минут гости забили: Марочкин срезал мяч в собственные ворота, но взятие ворот было отменено – Оливер Антман выпустил мяч за лицевую линию во время атаки.

Ничья была справедливым итогом первого тайма, но ощущалось, что в атаке у команды Адиева есть определенные проблемы.

В перерыве Аймбетов уступил место Максиму Самородову: тренер хозяев решил добавить вариативности атаке.

Тут же стало известно, что в матче был установлен рекорд посещаемости сборной Казахстана – 30 019 человек посетили “Астана Арену”: еще никогда игра сборной так не привлекала фанатов.

Первая десятиминутка второго тайма осталась за Казахстаном: сборная прессинговала, но защита финнов действовала слаженно, не оставляя никаких шансов для гола.

Матч шел к ничьей: команды обменялись двойными заменами. Вместо Расмуса Шуллера и Теему Пукки на поле вышли Глен Камара и Беньямин Кялльман, а Льва Скворцова и Аслана Дарабаева на поле заменили Еркин Тапалов и Рамазан Оразов.

За десять минут до окончания основного времени матча Казахстан упустил ничью – Камара с левого края отдал пас в центр на Кялльмана, а тот выдал тонкую передачу на левый край штрафной площади на Антмана. Оливер отклеился от Тапалова, после чего точно пробил в дальний нижний угол ворот.

Отыграться хозяева не успели: замена Яна Вороговского и Бактиера Зайнутдинова на Тимура Досмагамбетова и Ислама Чеснокова результата не принесла.

0:1 – казахстанцы прервали свою впечатляющую победную серию, а финны единолично возглавили таблицу.

Лучшим игроком у хозяев по версии SofaScore стал вратарь Лукаш Градецки (7.5), а самый высокий рейтинг у Казахстана получил защитник «Зенита» Нуралы Алип (7.4).

В шестом туре подопечные Адиева сыграют 10 сентября на «Астана Арене» против Северной Ирландии.