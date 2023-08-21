Зайнутдинов – в «Бешикташе»! Турки заплатили 4,5 млн евро, это рекордная цена для Казахстана

Дайджест трансферной саги.

21 августа «Бешикташ» официально объявил о заключении контракта с полузащитником сборной Казахстана Бактиером Зайнутдиновым. Рассказываем подробности главного трансфера в истории казахстанского футбола.

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Информация о переходе Зайнутдинова в «Бешикташ» появились в начале лета. Представители турецкого клуба хотели купить полузащитника за 4-5 миллионов евро, а Бактиер мог стать одним из самых дорогих игроков команды по версии Transfermarkt после воспитанника «Бенфики» Жедсона Фернандеша (12 млн) и боснийца Амира Хаджиахметовича (7,5 млн).

Интерес «Бешикташа» именно к Зайнутдинову объяснялся просто: с нового сезона в турецком чемпионате появилось правило, по которому каждый клуб Суперлиги в дополнении к 14 легионерам сможет заявить еще одного футболиста из Азербайджана, Казахстана, Туркменистана, Кыргызстана и Узбекистана.

Сам Зайнутдинов заявлял о том, что не знает подробностей переговоров.

– Всегда говорил, что топ-5 – мечта. Пока у меня два года контракта с ЦСКА: обожаю и люблю клуб и болельщиков. Если будут предложения, рассмотрим. Главное, чтобы устраивало и клуб, и меня.

– Все пишут, что ты переходишь в «Бешикташ».

– Сейчас много информации. Давайте дождемся официальной. Я пока ничего не знаю, жду.

Пока шли переговоры, Баха феерил в Кубке (оформил красоту со штрафного в ворота «Оренбурга») и прекрасно начал чемпионат: стал лидером команды и показал свой самый лучший футбол.

Сам Зайнутдинов до последнего называл себя игроком ЦСКА, а в интервью Sports.ru фактически назвал турецкий клуб трамплином в Европу.

— Ты хочешь в «Бешикташ»?

— Не могу ответить — все-таки у меня контракт с ЦСКА. Моя мечта — играть в топ-5. Турция — тоже хороший чемпионат. Мне кажется, чемпионаты России и Турции на одном уровне. Просто из-за санкций из Турции проще уехать в Европу.

Однако сделка застопорилась: в июле турецкие инсайдеры сообщили, что из-за высокой цены игрок не перейдет в клуб.

Спустя пару недель затишья стало ясно, что трансфер все-таки состоится: турецкий журналист Мурат Озен сообщил, что годовой оклад игрока составит солидные 1.2 млн евро. Зайнутдинов попрощался с сотрудниками офиса, оставил свой автограф рядом с эмблемой ЦСКА на стене в здании клуба и отправился в Стамбул.

По приезду в Стамбул Зайнутдинова встретили болельщики с казахстанским флагом и вице-президент клуба Серхан Четинсая, а сам игрок облачился в футболку турецкого клуба.

Тренер клуба Шенол Гюнеш рассказал, что лично был заинтересован в трансфере.

– Мне нравится Зайнутдинов. Он хорошо исполнял роль «десятки» в сборной. Играл за ЦСКА слева в полузащите. Выступал на позиции левого защитника и левого центрального защитника...

Я попробую все варианты. Мы решим, как будет лучше для него. Его переход несколько запозднился, я хотел, чтобы он был с нами в начале сезона.

Наставник ЦСКА Владимир Федотов был в диаметрально противоположном настроении: выразил сожаление после ухода игрока.

– Грустно расставаться с такими футболистами. Прекрасный человек, великолепный футболист, но такова природа футбола. Это новый вызов. У самого Бактиера были планы попробовать себя в другом чемпионате. Пошли навстречу, только по ряду причин немного опоздали с его заменой.

Однако официальное представление игрока затянулось: вероятно, решались организационные вопросы. Тем временем, Зайнутдинов не терял времени даром: вышел на поле во время предматчевой разминки клуба перед игрой с «Пендикспором» и получил овации болельщиков.

В честь Бактиера ди-джей на стадионе включил песню с символическим названием «Kod Adı Bahtiyar» (кодовое имя – Бахтияр).

В понедельник стало известно, что Зайнутдинов подписал контракт на четыре года: стоимость трансфера, по данным Transfermarkt, составила 4,50 млн €. ЦСКА получит 15% от суммы следующего трансфера. Кроме того, еще 500 тыс € установлены в качестве бонусов.

Бактиер побил свой же рекорд по стоимости трансфера футболиста из Казахстана: ЦСКА выкупил игрока у «Ростова» за 2 млн €.

А вот так медиа «Бешикташа» представили игрока:

Her yerde.



Hoş geldin 𝐁𝐚𝐤𝐡𝐭𝐢𝐲𝐨𝐫 𝐙𝐚𝐲𝐧𝐮𝐭𝐝𝐢𝐧𝐨𝐯 🦅 pic.twitter.com/60FfUkakgY — Beşiktaş JK (@Besiktas) 21 августа 2023 г.

Сразу после подписания контракта казахстанец оставил трогательное послание игрокам и фанатам ЦСКА. «Дорогие болельщики! Пришло время прощаться... Хочу поблагодарить всех: руководство клуба, тренерский штаб, команду, врачей, массажистов, администраторов и весь персонал и всех сотрудников ПФК ЦСКА! Я был счастлив в этом великом клубе, провел тут замечательные три года! Огромное спасибо нашим болельщикам за доверие и поддержку. Я всегда пытался отплатить за вашу веру в меня и никогда не был равнодушен на поле. Я очень горд, что побывал в таком клубе как ЦСКА — о таком я даже и не мог мечтать в детстве. Но настала пора двигаться дальше. Спасибо клубу, что пошел мне навстречу и дал мне возможность осуществить мечту и попробовать свои силы в зарубежном чемпионате. P.S. И помните, вы — лучшие болельщики в мире!»

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Фото: Instagram/besiktas