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Казахстан обидно проиграл Словении: соперники воспользовались травмой Быстрова и забили победный гол

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В первом матче квалификации Евро-2024 Казахстан принимал Словению.

Перед игрой тренер Словении Матьяж Кек был уверен в своей команде.

– Мы относимся к сопернику с уважением, но в то же время мы уверены в себе. У нас есть небольшие проблемы из-за микротравм игроков. Завтра будет серьезная игра, и мы сфокусированы на ней и на подготовке. Сегодняшняя тренировка будет очень важна для нас, чтобы адаптироваться к условиям и газону стадиона. В рамках нее мы увидим, насколько готовы футболисты к матчу. Наша цель в этой квалификации – удачно стартовать, для этого нам нужно показать свой максимум.

Магомед Адиев надеялся на тактику.

– Мы выстроили определенные тактические моменты по завтрашней игре. Надеюсь, что мы правильно оценили все. Опять же, результат покажет, были ли мы правы.

Несмотря на скромное 62 место в рейтинге сборных, состав словенцев по именам выглядел сильнее. 

Казахстан: Шацкий, Габышев, Малый, Марочкин. Быстров, Вороговский, Оразов, Тагыберген, Дарабаев, Самородов, Аймбетов.

Словения: Облак, Балковец, Бийол, Блажич, Карничник, Вербич, Станкович, Гнезда-Черин, Стоянович, Шешко, Цела.  

Первый тайм вселил надежду в сердца казахстанских болельщиков: Аймбетов и Вороговский соорудили атаку, результатом которой стал гол Самородова. Молодой игрок «Актобе» переиграл опытного Облака – это первый мяч Самородова в футболке национальной сборной и первый мяч квалификации Евро. 

Сразу после начала второго тайма словенцы отыгрались: защитник норвежского «Викинга» Давид Брекало после розыгрыша углового оставил не у дел Шацкого. 

Спустя десять минут Адиев заменил Самородова и Аимбетова, выпустив на поле Зайнутдинова и Бауржана Исламхана, а позже и Каирова вместо уставшего Габышева. 

На 75 минуте Быстров остановил форварда словенцев ценой травмы: после стыка игрок «Ахмата» попросил замену и покинул поле, чем и воспользовались словенцы, соорудив победный гол. 

В конце матча Адиев выпустил на поле выпустил Ерланова и Бейсебекова, однако итоговый счет не изменился – 1:2.

Who Scored оценил игру Вороговского: Ян стал лучшим в сборной Казахстана. Капитан команды Асхат Тагыберген получил от популярного портала самую низкую оценку.

Магомед Адиев прокомментировал итоги игры: у тренера сборной есть вопросы по второму голу словенцев.

- Что касается концовки первого тайма – соперник больше добавил или мы концентрацию потеряли?

– Я думаю, наверное, и у нас где-то силенок чуть не хватало, и ну и плюс все равно есть определенная психология, когда ты выигрываешь, хочется где-то сохранить свои ворота, не оказываешь того давления на соперника, которое надо оказывать в зонах. Поэтому, я думаю, это связано — и мы чуть, и соперник чуть лучше мяч начал двигать, поэтому чуть смазали первый тайм.

- Второй пропущенный мяч. Потеря позиций или уже физических кондиций не хватало?

– Не знаю, наша это ошибка или судейская... Во втором мяче нам не хватило в линии игрока: Марат выбыл, и мы остались на одного игрока меньше. Поэтому здесь и произошел провал такой. Может быть, стоило мяч выбить, чтобы мы провели замены, но получилось так, – сказал Адиев.

В группе Н вместе с Казахстаном и Словенией выступают сборные Дании, Финляндии, Северной Ирландии и Сан-Марино. Следующий матч Казахстан проведет уже в воскресенье: команда Адиева встретится с фаворитом группы Н – Данией.

Фото: КФФ

Казахстан – Словения 1:2 (1:0, 0:2)
Дата проведения
23 марта, 18.00, «Астана Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 23 Самородов, 1:1 – 47 Брекало, 1:2 – 78 Випотник.
КазахстанШацкий, Габышев (Каиров, 68), Малый, Быстров (Ерланов, 79), Марочкин, Вороговский, Оразов, Самородов (Исламхан, 63), Дарабаев (Бейсебеков, 79), Тагыберген, Аймбетов (Зайнутдинов, 63).
СловенияОблак, Карничник, Блажич (Брекало, 5), Бийол, Балковец (Зайц, 46), Стоянович, Вербич (Ловрич, 70), Горенц-Станкович, Гнезда-Черин, Целар (Випотник, 70), Шешко.
Предупреждения:
Стоянович (45), Быстров (55), Оразов (66).

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