Казахстан обидно проиграл Словении: соперники воспользовались травмой Быстрова и забили победный гол

В первом матче квалификации Евро-2024 Казахстан принимал Словению.

Перед игрой тренер Словении Матьяж Кек был уверен в своей команде.

– Мы относимся к сопернику с уважением, но в то же время мы уверены в себе. У нас есть небольшие проблемы из-за микротравм игроков. Завтра будет серьезная игра, и мы сфокусированы на ней и на подготовке. Сегодняшняя тренировка будет очень важна для нас, чтобы адаптироваться к условиям и газону стадиона. В рамках нее мы увидим, насколько готовы футболисты к матчу. Наша цель в этой квалификации – удачно стартовать, для этого нам нужно показать свой максимум.

Магомед Адиев надеялся на тактику.

– Мы выстроили определенные тактические моменты по завтрашней игре. Надеюсь, что мы правильно оценили все. Опять же, результат покажет, были ли мы правы.

Несмотря на скромное 62 место в рейтинге сборных, состав словенцев по именам выглядел сильнее.

Казахстан: Шацкий, Габышев, Малый, Марочкин. Быстров, Вороговский, Оразов, Тагыберген, Дарабаев, Самородов, Аймбетов.

Словения: Облак, Балковец, Бийол, Блажич, Карничник, Вербич, Станкович, Гнезда-Черин, Стоянович, Шешко, Цела.

Первый тайм вселил надежду в сердца казахстанских болельщиков: Аймбетов и Вороговский соорудили атаку, результатом которой стал гол Самородова. Молодой игрок «Актобе» переиграл опытного Облака – это первый мяч Самородова в футболке национальной сборной и первый мяч квалификации Евро.

Сразу после начала второго тайма словенцы отыгрались: защитник норвежского «Викинга» Давид Брекало после розыгрыша углового оставил не у дел Шацкого.

Спустя десять минут Адиев заменил Самородова и Аимбетова, выпустив на поле Зайнутдинова и Бауржана Исламхана, а позже и Каирова вместо уставшего Габышева.

На 75 минуте Быстров остановил форварда словенцев ценой травмы: после стыка игрок «Ахмата» попросил замену и покинул поле, чем и воспользовались словенцы, соорудив победный гол.

В конце матча Адиев выпустил на поле выпустил Ерланова и Бейсебекова, однако итоговый счет не изменился – 1:2.

Who Scored оценил игру Вороговского: Ян стал лучшим в сборной Казахстана. Капитан команды Асхат Тагыберген получил от популярного портала самую низкую оценку.

Магомед Адиев прокомментировал итоги игры: у тренера сборной есть вопросы по второму голу словенцев.

- Что касается концовки первого тайма – соперник больше добавил или мы концентрацию потеряли?

– Я думаю, наверное, и у нас где-то силенок чуть не хватало, и ну и плюс все равно есть определенная психология, когда ты выигрываешь, хочется где-то сохранить свои ворота, не оказываешь того давления на соперника, которое надо оказывать в зонах. Поэтому, я думаю, это связано — и мы чуть, и соперник чуть лучше мяч начал двигать, поэтому чуть смазали первый тайм.

- Второй пропущенный мяч. Потеря позиций или уже физических кондиций не хватало?

– Не знаю, наша это ошибка или судейская... Во втором мяче нам не хватило в линии игрока: Марат выбыл, и мы остались на одного игрока меньше. Поэтому здесь и произошел провал такой. Может быть, стоило мяч выбить, чтобы мы провели замены, но получилось так, – сказал Адиев.

В группе Н вместе с Казахстаном и Словенией выступают сборные Дании, Финляндии, Северной Ирландии и Сан-Марино. Следующий матч Казахстан проведет уже в воскресенье: команда Адиева встретится с фаворитом группы Н – Данией.

Фото: КФФ