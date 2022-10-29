Маскоты клубов из Казахстана: снежные барсы, птица “Самрук” и шахтерский крот

В мире плюшевых героев.

Небольшая часть спортивных клубов Казахстана имеют в своем штате маскота – талисмана команды, который заряжает болельщиков во время соревнований и олицетворяет собой клуб.

Маскоты – отличный инструмент для коммуникации со зрителями: талисман может сделать скучный матч веселее, развлечь фанов во время перерыва и сближает спортсменов и болельщиков.

Собрали для вас самых необычных персонажей казахстанских клубов.

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Выбор маскота для хоккейного «Барыса» очевиден – команду поддерживает снежный барс. «Барсик» (именно так официально называют плюшевого героя) – полноправный участник клуба. Он ходит в барбершоп, грустит на пустом стадионе столичного клуба во время ковидного карантина и даже сходится в шутливой драке с вратарем «Барыса» Юлиусом Гудачеком.

Хоккейный «Иртыш» может похвастать симпатичной Чайкой.

Костюм чайки в 2013-м изготовил один из активных болельщиков команды — Дмитрий Капран.

Маскот баскетбольной «Астаны» – легендарная птица «Самрук»​, а для друзей и болельщиков клуба просто Сэм или Сэмми.

Основой концепции визуального имиджа клуба стала легенда о священной птице Самрук, призванной столичной командой как символ стремления к новым достижениям и покорения новых высот. Как и в легенде о священном дереве Байтерек, в которой Самрук защищает золотое яйцо – Солнце от дракона Айдархана, так и во время матчей «Астаны» Самрук оберегает своих подопечных.

Футбольный «Актобе» в 2017-м году заявил о появлении клубного символа – мальчугана в тюбетейке. Символу клуба дали имя «Тентек».

– Обаятелен, уверен в себе, общителен, пользуется ошеломительной популярностью у женского пола. С ним невероятно весело, он – душа компании и знает, как рассмешить окружающих, – было написано в характеристике Тентека на официальном сайте.

Однако не обошлось без казусов: пользователи интернета заметили сходство Тентека с готовым изображением из интернета.

Директор «красно-белых» Максат Тюмалиев тогда прокомментировал ситуацию.

– Если честно, я удивлен такому резонансу. Давайте начнем с того, что не было никаких тайных собраний маркетологов и конспиративных решений, к тому же, мы не говорим о том, что этот маскот будет являться символом клуба. Талисман был предложен группой болельщиков, представляющих «13 Сектор». Ребята пришли ко мне и предложили свой вариант. Пришли с конкретикой.

Для меня было бы не слишком корректно упрекать – парней за то, как он выглядит и откуда взят. Это их идея, – сказал Тюмалиев.

У алматинского «Кайрата» два талисмана– Барс и Беркут.

Беркут появился в 2012 году. Автором идеи стал 13-летний болельщик алматинского клуба из Атырау.

Беркут стал символом «Кайрата» последних лет: настоящую птицу запускают парить на стадионе в каждом домашнем матче. Однако фактически над трибунами запускают сокола, что, впрочем, никак не влияет на выбор символа клуба. В 2013 году появился и второй маскот, которого называют символом фанатов – барс.

Пожалуй, самый колоритный маскот Казахстана – Крот карагандинского «Шахтера».

Талисман у горняков появился в 2012 году: Крот тут же стал любимцем болельщиков шахтерского города.

Символ футбольной «Астаны» поразительно похож на маскота «Барыса»: все тот же барс, но с другой прической и более добрый.

В 2017-м клуб сделал открытый конкурс на эскиз будущего маскота, а победителем стал Куаныш Сулейменов из поселка Косшы Акмолинской области.

Пожалуй, самый узнаваемый маскот Казахстана – снежный барс «Ирби», символ Азиады-2011.

В гонке за право называться талисманом Азиады барс оставив позади лиса и архара. Дизайнеры решили, что «Ирби» будет с добрыми человеческими глазами, но с характером. Хищное животное теперь вызывает не страх, а улыбку.

Образ Ирби активно использовался в Казахстане: изображениями барса пестрили улицы и спортивные объекты, а сувениры с символом Азиады можно найти в продаже и сегодня.

Маскот – отличный, а главное недорогой инструмент для привлечения болельщиков к спорту.

Ждем плюшевого героя у каждого клуба страны?

Фото: ХК «Барыс», ХК «Иртыш», БК «Астана», ФК «Астана», ФК «Шахтер», ФК «Актобе», ФК «Кайрат»