«Невероятно, что удары нападающих обеих команд угрожают не воротам, а космическому телескопу». Венгерские болельщики о ничьей с «Тоболом»

«Тобол» в первом раунде квалификации Лиги чемпионов сыграл вничью с «Ференцварошем» под руководством Станислава Черчесова. Венгры эмоционально отреагировали на ничью своей команды: некоторые болельщики даже желают «Тоболу» победы в следующем матче. Собрали для вас самые яркие комментарии фанов соперника.

Пользователь Farkas1965 был категоричен

– Это был еще один несмотрибельный матч. Поначалу можно было подумать, что играет какая-то нигерийская команда, но оказалось, что это не так, они (нигерийцы) играют намного лучше. Стыдно иметь такую ​​производительность на зарплату в 10-15 миллионов. Я надеюсь, что они попадут в ад.

nandorvil отметил, что сезон в Венгрии только начался

– Те, кто знает о футболе только по xbox, думают, что команда всегда показывает лучшую форму. «Тобол» играет давно и находится в отличной форме, а для «Фроди» (прозвище «Ференцвароша») это был первый матч в сезоне через 6 дней после сборов…

agglax назвал Тошича старым лисом

– Одна из показательных команд Казахстана, вы видите, что они боролись, это был матч сезона для них. У «Тобола» есть пара хороших балканских игроков, среди них лучшим я бы назвал Зорана Тошича. Правда он старый, но опытный старый лис, его присутствие очень поможет команде. Я думаю, что 0-0 нас вполне устраивает, мы уладим все проблемы дома и перейдем в следующий раунд.

Kavoltamketto сокрушался из-за малого количество венгров в команде

– В «Тоболе» играло всего на три меньше венгра, чем во «Фроди». Мои искренние соболезнования НАСТОЯЩИМ fradistas!

zoldfeherben назвал «Ференцварош» слабой командой

– Это был слабый матч. Они даже не хотели победить. Давно я не видел такой слабой, немотивированной команды. Вся эта команда – шутка, даже МТК (середняк чемпионата Венгрии) обыграли бы этого соперника, такой результат невозможно объяснить, как бы они ни старались.

Barbosa23 думает, что команда потеряла все шансы на попадание в групповой раунд

– Это первый квалификационный раунд против казахской команды... Нам не удалось победить, о каком групповом раунде может идти речь?

JozsiBacsi222 тоже сетует на малое количество венгров.

…Проблема в том, что нет ядра венгерских игроков, по крайней мере 6 из них должны быть венграми с самого начала, так что это просто куча мусора.

Pedro311081 недоволен работой Черчесова

– Это было жалкое выступление! Никаких идей, тактики! Было бы здорово выиграть еще в начале сезона! Я надеюсь, что они вылетят, тогда мы сможем начать сезон снова! Тренер должен достойно подготовить команду к таким матчам! Команда с гораздо лучшим составом должна выдерживать такие матчи!

trukesz прошелся по нападающим обеих команд

– Невероятно, что хорошо оплачиваемые звезды, зарабатывающие на жизнь футболом, в 17-12 метрах от ворот угрожают не воротам, а космическому телескопу Джеймса Уэбба. Это касается нападающих обеих команд.

romario1 отметил игру «Тобола»

– Казахи играли чрезвычайно организованно и азартно. Все знали, что это будет нелегкий матч. Однако лично я ожидал большего от «Фроди», это было очень слабое выступление! Они играли крайне неуклюже и часто неточно. Конечно, все можно объяснить сменой часового пояса, долгой дорогой, формой в начале сезона. Но дело в том, что ребята просто не хотели побеждать, только от случая к случаю они шли вперед, а этого на международной арене очень мало!

eftedel считает, что «Тобол» мог забить четыре мяча

– Я, как сторонний наблюдатель, смотрел матч с холодной головой, но особой радости в нем не было. Если бы игроки были чуть более техничными или хладнокровными, «Тобол» мог бы забить четыре мяча, а «Фроди» — три. Мы должны побеждать дома! Я никогда не видел, чтобы в «Ференцвароше» одновременно играло столько чернокожих, что не было бы проблемой, если бы они еще умели играть в футбол. Похоже Балканы тоже в упадке, если мы даже не можем привезти оттуда приличных футболистов.

Фото: fradi.hu; vk.com/fctobol