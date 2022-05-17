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Казахстан проиграл Швейцарии в третьей игре ЧМ: команда Михайлиса выдала ударную концовку и могла претендовать на ничью

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Пока без побед.

Сборная Казахстана после двух поражений в стартовых матчах ЧМ противостояла крепкой Швейцарии. 

Швейцарцы удачно начали турнир – команда Патрика Фишера забросила пять шайб в ворота Италии, шесть – Дании и лидирует в группе. Однако состав европейцев сложно назвать оптимальным: некоторые игроки продолжают борьбу за Кубок Стэнли в НХЛ.

Перед чемпионатом швейцарцы участвовали в Евротуре, но потерпели поражение в двух матчах из трех (от Швеции и Чехии).

Подопечные Михайлиса перед турниром также не могли похвастать хорошим результатом: Казахстан проиграл две товарищеские встречи Латвии. Дальше – ужасный старт на ЧМ: разгромное поражение Дании (1:9), а в игре с французами команда даже вела в счете и владела преимуществом, но все же уступила.

Первый период остался за «крестоносцами»: вся игра проходила в зоне Казахстана, а команда Михайлиса лишь контратаковала. 

В конце двадцатиминутки шанс на гол имели Кертис Волк и Павел Акользин, однако счет до конца периода не изменился. 

Во втором отрезке игры Денис Малгин не без помощи рикошета открыл счет. 

 
 
 
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В самом конце периода Дарио Симион удвоил преимущество швейцарцев – в обоих ситуациях ошибся Самат Данияр.

 
 
 
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Казахстан не смог реализовать большинство: Акользин имел неплохой шанс для гола, но действовал слишком медленно.

 В третьем периоде Джесси Блэкер после сольного прохода сократил счет. 

 
 
 
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Стоит отметить уверенную игру Шутова: голкипер выручил после потери Старченко, матч точно можно записать в актив вратаря. 

Однако Швейцария увеличила отрыв: забытому защитой Фабрису Герцогу оставалось только подставить клюшку под пас партнера. 

Связка Михайлис – Орехов сократили счет в матче: для Орехова эта шайба стала второй на нынешнем ЧМ.

Следующим соперником казахстанцев станет Канада. Игра пройдет в четверг и начнется в 23:20 по казахстанскому времени.

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Фото: HHOF-IIHF Images

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