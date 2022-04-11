Самые интересные моменты пятого тура КПЛ: первое за год поражение «Тобола», пушка Досмагамбетова и дебютный гол Жерара Гоу

«Ордабасы» наносит «Тоболу» первое поражение в сезоне.

В этом сезоне КПЛ «Тобол» не пропускал: сухая серия Александра Мокина до гола Эльхана Астанова с пенальти насчитывала 474 минуты. Помимо пенальти, гости схлопотали удаление: за игру рукой удалили Александра Марочкина.

«Тобол» в меньшинстве забил эффектный гол: Сергеев ударом с разворота сравнял счет. Однако дубль Ньюадзи не оставил шанса чемпионам КПЛ.

На этот раз система VAR сыграла с костанайцами злую шутку: именно после просмотра видеоповтора рефери удалил Марочкина, а на 77 минуте и вовсе отменил гол Игоря Сергеева.

Последний раз «Тобол» в КПЛ проигрывал двадцать два матча назад – в апреле 2021-го северяне уступили «Каспию». После игры костанайцы опустились на третью строчку КПЛ, «Ордабасы» – шестой. Клуб, которому многие пророчили вылет из КПЛ, смотрится на удивление уверенно.

Перед матчем «Атырау» – «Акжайык» случился забавный казус. Клубный автобус «Атырау», перевозивший игроков «Акжайыка», заглох по пути на игру.

Команде пришлось толкать транспортное средство, вышедшее из строя прямо на дороге.

Однако это не отразилось на игре: гости выиграли, забив еще один красивый гол этого тура. Иван Антипов выдал изумительный голевой пас Оралхану Омиртаеву, а форвард, приняв мяч на грудь, с разворота забил единственный гол в матче.

Эта победа стала первой для уральцев в этом сезоне.

«Кайрат» прервал серию из двух ничьих подряд, обыграв дома актауский «Каспий».

Все решил гол Жоао Пауло на 41-й минуте: мяч после удара бразильца рикошетом от штанги залетел в ворота. Гол стал первым для бразильца в этом сезоне КПЛ.

После победы алматинцы возглавили турнирную таблицу, «Каспий» – четвертый.

«Астана», похоже, пришла в себя: столичные обыграли «Тараз». На точный удар Эбонга в левый нижний угол ворот гости ответили уже через минуту: мяч после розыгрыша углового забил Лука Гадрани. Однако решающим в матче стал гол Даирова – защитник «Тараза» мощным ударом в свои ворота установил окончательный счет в матче.

К слову, скандально известный новичок «Астаны» Рай Влут дебютировал за клуб на 69-й минуте.

Третья подряд победа подопечных Срджана Благоевича помогла клубу подняться на пятую строчку таблицы, «Тараз» – пока девятый.

Карагандинский «Шахтер» забил пять мячей дебютанту КПЛ «Мактааралу».

Горняки впервые сыграли на родном стадионе: возможно, это сказалось на результате матча.

Украшением тура стала «пушка» от Тимура Досмагамбетова в середине первого тайма: игрок сборной Казахстана с тридцати метров распечатал ворота «хлопкоробов».

Второй автогол тура забил защитник хозяев: в самом конце матча Кирилл Маляров срезал мяч в ворота Шацкого.

«Шахтер» забил больше всех в КПЛ: за 4 матча КПЛ «горняки» отметились десятью взятиями ворот, и пропустили только дважды. У клуба из Атакента ситуация диаметрально противоположная: подопечные Андрея Ферапонтова пропустили уже 12 мячей и являются главными претендентами на вылет.

К слову, сам наставник проигравшей команды считает, что итоговый счет не отражает происходившего на поле.

– Понятно, что результат для нас неудовлетворительный – разгромное поражение. Считаю, что итоговый счет не совсем отражает то, что происходило на поле. Мы создали достаточно голевых моментов. Старались играть в атаку, старались не закрываться. Но получаем такие легкие голы... Почти сразу же первый момент у наших ворот завершается голом, уже тяжело возвращаться в игру. Пытались перестроить игру, создавали моменты. К сожалению, не смогли забить вовремя. Мы забили только тогда, когда игра уже была сделана. Если бы вовремя вернулись в игру, то могли бы изменить ход матча.

Удивительная ситуация складывается у «Турана». За четыре тура команда из Туркестана не забила ни одного мяча, однако набрала два очка. В матче с «Кызыл-Жаром» хозяева попали в штангу: до первого взятия ворот в сезоне не хватило пары сантиметров. «Кызыл-Жар» после неубедительного начала сезона не проигрывает вторую встречу подряд.

К слову, это первый матч хозяев после ухода главного тренера Владимира Газзаева: однако клуб не смог встряхнуться и победить.

Соперники делят 12-13 места таблицы: если «Туран» не сделает что-то с атакой в ближайшее время, клуб будет претендовать на досрочный вылет из КПЛ.

Есть первый гол Жерара Гоу после возвращения в КПЛ! И если в прошлой игре ивуариец не смог реализовать пенальти, то в матче с «Аксу» реабилитировался, забив пяткой победный мяч.

Но главную красоту матча (возможно – тура) соорудил Айбол Абикен в ворота «Аксу». Полузащитник эффектным ударом через себя открыл счет. Однако Уго Видемонт испортил настроение павлодарским болельщикам. Француз забивает второй гол подряд в КПЛ: полузащитник стал настоящим открытием сезона и одним из лидеров «красно-белых».

К слову, эта первая выездная победа для «Актобе». Западноказахстанцы после игры стали восьмыми, а «Аксу», показывающий неплохую для новичка игру – десятые.

Фото: fckairat.com; vk.com/fcshakhter; vk.com/pfcordabasy;