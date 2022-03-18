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Третий тур КПЛ получился интересным: три Месси в составе «Кайрата», VAR в пользу «Тобола» и третье подряд поражение Карповича

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Таблица выглядит неожиданно.

«Кайрат» потерял очки в матче с «Таразом» (1:1). Перед игрой болельщики алматинцев приготовили баннер в поддержку владельца клуба Кайрата Боранбаева. Напомним, президент желто-черных взят под стражу, а перед матчем в пресс-службе клуба заявили, что ситуация никак не повлияет на команду. 

Интересно, что в составе алматинцев на поле вышли сразу три игрока с прозвищем Месси: казахский, киргизский и узбекский (Сейдахмет, Алыкулов и Жалолиддинов). Однако тройка региональных аргентинцев не сильно помогла «черно-желтым»: на эффектный гол Хосе Канте гости ответили не менее красивым взятием ворот от Динмухамеда Карамана.

Еркебулан Сейдахмет пока не впечатляет: экс-игрок «Уфы» заработал третью желтую за последние 4 матча в составе, и пока не может открыть счет голам в этом сезоне. 

В конце матча в составе «Тараза» вышел экс-игрок алматинцев Ермек Куантаев: талантливый полузащитник уже несколько лет не может оправиться от травм. 

«Тобол» победил «Кызыл-Жар» – 2:0. Первый гол костанайцев забил Зоран Тошич: последний раз экс-игрок ЦСКА забивал в КПЛ 2-го октября прошлого года в игре с «Ордабасы». 

Но к назначению пенальти есть вопросы:  судя по трансляции, защитник «Кызыл-Жара» не задевал игрока «Тобола» Амановича при падении. Однако после проверки VAR арбитр Александр Затула указал на точку, а Асхат Тагыберген установил окончательный счет – 2:0. 

Для нового тренера сборной Казахстана Андрея Карповича поражение стало третьим кряду, а клуб из Петропавловска опустился на последнюю строчку в таблице. 

Карпович отнесся к ситуации философски.

– Как и ожидалось, получился сложный матч для нас. Ни для кого не секрет, очень плохой старт. Большое давление на ребят. В целом, были хорошие моменты, которые мы могли реализовать. А в футболе все очень просто, если не забиваешь, в ворота не попадаешь – выиграть невозможно. Создали достаточное количество моментов. Скажу так, были хорошие подходы, очень много стандартных положений. Но не смогли забить и третий матч без голов давит на ребят. Жизнь на этом не заканчивается, будем продолжать работать. Наверное, в данной ситуации пауза пойдет команде на пользу. 

«Астана» минимально обыграла «Актобе». Единственном голом в матче отметился Аслан Дарабаев на 9-й минуте.

Это первая победа столичного клуба под руководством Срджана Благоевича. Интересно, что в составе «красно-белых» играли две легенды «Кайрата» –  голкипер Стас  Покатилов и вернувшийся в КПЛ Жерар Гоу. 

«Атырау» в матче с двумя красными карточками переиграл «Мактаарал» (2:1). 

«Хлобкоробы» остались к концу матча без двух игроков: красную за грубую игру получил Алекс Бруно (не обошлось без VAR), и две желтые схлопотал защитник Артур Западня.

Второй гол хозяев можно назвать курьезом тура: защитники гостей грубо ошиблись у своей штрафной, а Тодор Петрович эффектным ударом вколотил мяч в ворота «Макты». 

В игре «Ордабасы» и «Акжайыка» (2:0) тоже было два удаления: у уральцев поле покинул Иван Антипов на 29-й минуте, а у шымкентцев на 93-й минуте Максим Ваганов.

Матч запомнился состоянием газона: качество натурального покрытие поля «Ордабасы» осталось на уровне 90-х, а на футболистов после матча было больно смотреть. 

«Туран» минимально проиграл «Каспию» (0:1). Единственный гол в матче с пенальти забил Максат Тайкенов. 

Гол «Турана» в середине второго тайма не был засчитан: VAR показал, что Таипов сыграл рукой. 

«Моряки» неожиданно выбились в лидеры КПЛ: «Каспий», «Кайрат» и «Тобол» набрали по 7 очков. У «Турана» пока все плохо: одно очко и один гол за два тура лиги. 

 
 
 
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Публикация от Sports.ru Казахстан (@sportsru_kz)

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Фото: ФК «Тобол», ФК «Кайрат», ПФЛК

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