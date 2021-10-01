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«Базель» не первый раз играет с «Тоболом»: в 2006-м костанайцы дома вырвали ничью, а в гостях шикарно забил Жумаскалиев

Базель Базель
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Тобол Тобол
Младен Петрич Младен Петрич
Иван Ракитич Иван Ракитич
Ян Зоммер Ян Зоммер
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Прошло уже семнадцать лет.

Жеребьевка квалификации Лиги Конференций определила соперником «Тобола» «Базель». Интересно, что «красно-синие» уже приезжали в Костанай: в 2006 году швейцарцы встречались с северянами в первом отборочном раунде Кубка УЕФА. 

Состав противника впечатлял: напомним о самых известных игроках швейцарцев.

В составе «красно-синих» выступал Иван Ракитич. Хорват уже тогда впечатлял своей игрой, а спустя пару лет перешел в «Барселону», проведя за «сине-гранатовых» 200 матчей. 

Форвард Младен Петрич после «Базеля» поиграл в «Фулхэме» и дортмундской «Боруссии». Именно гол Петрича в 2007 году принес победу Хорватии над Англией. Примечательно, что победа хорватов вывела сборную России в плей-офф Евро. 

Запасной вратарь швейцарцев Янн Зоммер не вышел в матче против костанайцев. Сейчас Зоммер – голкипер сильнейшей сборной Швейцарии и основной вратарь «Боруссии» из Менхенгладбаха. 

В архивах сохранилось видео с предматчевой тренировки костанайцев. Только посмотрите на этот состав: сплошь легенды казахстанского футбола. 

Первый матч состоялся на легендарном «Санкт-Якоб Парк». Счет открыли хозяева: после передачи Ракитича Петрич в упор поразил ворота костанайцев. После в дело вступил специалист по эффектным голам Нурбол Жумаскалиев: ударом с 30 метров легенда «Тобола» забил потрясающий по красоте мяч. 

 
 
 
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Публикация от Sports.ru Казахстан (@sportsru_kz)

«Базель» вышел вперед с пенальти: Данияр Муканов сыграл рукой в своей штрафной. Петрич с «точки» оформил дубль. Костанайцы сразу пропустили третий: дуэт Ракитича и Петрича вывел форварда Эдуардо один на один с голкипером костанайцев Андреем Моревым – 3:1. 

Спустя десять лет Муканов рассказал о впечатлениях о матче. 

«Помню, тяжело было играть с «Базелем». С начала матча была высокая влажность, даже не знаю почему. Уже до игры все были мокрыми. «Базель» контролировал мяч, хотя первый тайм мы более-менее смотрелись. Они все-таки более классные, более мастеровитые – команда на уровне. У них несколько игроков разных сборных не вышли в старте, они только прилетели после чемпионата мира и восстанавливались. В начале второго тайма мы отыгрались, недооценили может нас или что. После гола они начали абсолютно по-другому себя вести. Понятно, для них приехал неизвестно кто». 

На ответную встречу в Костанае билетов хватило не всем: стадион был заполнен до отказа. 

Перед игрой тренер «Базеля» Кристиан Гросс отметил мастерство Дмитрия Огая и похвалил качество костанайского поля.

«В первом матче мне очень понравился Дмитрий Огай. Очень классный тренер: он весь в игре был и ею жил. Он хорошо разбирается в этой работе, очень внимателен, у него очень много профессиональных качеств. Мы уже тренировались на вашем поле, очень хороший газон, плотная трава. Честно говоря, приятная неожиданность. Поле нисколько не уступает нашему».

Наставник швейцарцев отметил, что в Европе о Казахстане знают мало. 

«Мы прибыли в Костанай, проделав очень большой путь. Встретили нас доброжелательно, хотя это может измениться после завтрашней игры (смех в зале). Ну а если серьезно, то и проживание, и условия для тренировок, да и все остальное на очень высоком уровне. Мы полностью довольны, и проблем никаких нет. Честно скажу, до этих игр мы о Казахстане знали очень мало. Но, пообщавшись с коллегами, которые работают у вас, мы собрали определенную интересующую нас информацию. Наши страны находятся очень далеко друг от друга, и поэтому нам очень тяжело следить за ситуацией в вашем футболе. «Тобол» – достойный соперник, и мы будем прилагать все усилия для достижения необходимого нам результата. К этой игре мы готовились серьезно. В Базеле «Тобол» играл с одним нападающим, отводя основное внимание защите. Возможно, мы завтра увидим другую ситуацию».

«Тобол» начал активнее: Нурбол Жумаскалиев, Игорь Юрин и Улугбек Бакаев заставили понервничать кипера гостей. Костанайцы атаковали практически весь первый тайм, однако сильный ливень отразился на качестве игры. 

В середине первого тайма грубо ошибся люксембургский арбитр матча Люк Вилмс: полузащитник костанайцев Андрей Харабара получил толчок в спину, рефери нарушения не заметил. За апелляцию к судье Харабара еще и был награжден желтой карточкой. 

«Базель» периодически атаковал силами Петковича, в основном играя на удержание. В последние полчаса игры костанайцы подсели физически: сказалась разница в классе команд. 

После матча тренер швейцарцев признал ошибку арбитра и снова воздал должное тренеру «Тобола».

«Сегодня перед нами предстала совершенно другая команда. В этом, несомненно, заслуга тренера Дмитрия Огая. Те же игроки продемонстрировали более агрессивную и атакующую игру. И если бы не ошибка арбитра, не назначившего в первом тайме в наши ворота бесспорного пенальти, игра могла бы еще более осложниться. С такой игрой «Тобол» не затерялся бы в чемпионате Швейцарии». 

Спустя семнадцать лет «Тобол» попытается взять реванш за проигрыш.

Получится ли? Узнаем уже сегодня. 

1 комментарий

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topeleven
Мораль всех этих воспоминаний: не ценят у нас Огая, ему сейчас работать с командой КПЛ.
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