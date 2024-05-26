«Саутгемптон» вернулся в АПЛ! Теперь совсем другая команда: распродажа на 180+ млн евро и тренер-веган с бесконечным владением

После финала Кубка Англии на «Уэмбли» состоялся еще один большой матч при 85 тысячах болельщиков – финал Чемпионшипа, «Лидс» против «Саутгемптона».

Лидс останется еще на год без АПЛ – он уступил 0:1, став при этом первой командой почти за 30 лет, которая набрала в сезоне 90+ очков и не вышла. «Саутгемптон» возвращается после прошлогоднего вылета.

В финале хватило одного гола

Оформил его Адам Армстронг, который в быстром прорыве на грани офсайда поразил дальний угол ворот «Лидса». Отличная точка в сезоне к его 24+13 в Чемпионшипе.

Попытки «Лидса» отыграться провалились – больше владели мячом, чаще били, могли сравнять после удара Дэниэла Джеймса в перекладину ближе к концу игры, но ничего не вышло. Не помогли и девять компенсированных ко второму тайму минут.

В матче встречались 19-я и 20-я команды прошлого сезона АПЛ. Победила 20-я, которая и вышла вместе с 18-й – «Лестером». Напомним, еще один триумфатор Чемпионшипа – «Ипсвич», который квалифицировался напрямую, как и «Лестер».

«Саутгемптон» выдал суперсерию без поражений, но забуксовал в конце

«Саутгемптон» сразу же на старте сезона вылетел из Кубка лиги, а в Кубке Англии продержался два раунда, пока не попал на «Ливерпуль» (0:3).

В Чемпионшипе поначалу команду шатало – четыре стартовых матча без поражений, затем – четыре проигрыша подряд, причем сначала было 0:5 от «Сандерленда», а потом еще и 1:4 от «Лестера». Откат на 15-е место после восьми туров ничего хорошего не предвещал.

Но затем «Саутгемптон» выдал почти пять месяцев без поражений – в серию уместились 22 матча, причем из последних девяти в этой серии было выиграно восемь. В середине февраля клуб уверенно шел в зоне плей-офф, подпирая лидеров, но потом начал терять очки.

К концу сезона «Саутгемптон» заметно отставал от первой двойки и закончил в девяти очках от нее. Но в полуфинале плей-офф убрал с дороги «Вест Бромвич» (0:0, 3:1), а в финале справился с «Лидсом».

Финалы Чемпионшипа в последнее время редко оказываются голевыми, но на этот раз можно было ждать веселья – именно из-за «Саутгемптона». Это самая зрелищная команда сезона – в ее матчах забивалось в среднем 3,26 гола за игру. Правда, «Лидс» по этому показателю шел всего 13-м (2,69). Победителю вполне хватило 1:0.

Адам Армстронг – самое заметное лицо в команде, статистику по голам и передачам мы уже выше приводили. 16+4 добавил Че Адамс, который готовится поехать на Евро со сборной Шотландии вместе со Стюартом Армстронгом (он пока травмирован).

Перед сезоном «Саутгемптон» устроил распродажу сразу на 187 миллионов евро, треть из которых принес трансфер Ромео Лавия в «Челси», также ушли Тино Ливраменто, Джеймс Уорд-Проуз и Натан Тела (еще 95 млн на троих). На усиление было потрачено в разы меньше – 21 миллион заплатили за двух футболистов, остальные пришли в аренду. Причем девять миллионов ушло за Росса Стюарта, который в итоге сыграл лишь четыре матча, а в остальное время мучился из-за травм.

Тренер – 38-летний веган и буддист, при котором команды бьют рекорды по передачам

Тренера «Саутгемптона» Расселла Мартина фанаты АПЛ помнят по игре за «Норвич» в начале 2010-х, но не все знают, как ему давались эти игры. Тогда у него обнаружили язвенный колит: «После тренировки я был совсем разбит и ничего не мог делать. Днем я либо спал, либо ходил в туалет. Было неприятно ходить в туалет по 20-30 раз в день и терять много крови. Я принимал примерно 18 таблеток в день».

Обострения мучили ежегодно. Мартин прошел через несколько процедур колоноскопии, альтернативную медицину, гигантское количество анализов, диеты. «Норвич» помог справиться с болезнью. Позже Мартин стал послом благотворительной организации, связанной с ней. Он также освоил веганство и много читал о буддизме, медитировал, работал с дыханием, считая, что проблемы с кишечником были вызваны внутренним стрессом в связи с непростым детством.

В 2019-м Мартин возглавил «МК Донс» из английской Лиги 1, который финишировал 19-м в досрочно завершившемся пандемийном сезоне. Через год клуб поднялся на 13-е место, а заодно переписал рекорд страны по количеству точных передач перед забитым голом – 56. В тот сезон только «Ман Сити» и «Барселона» владели мячом чаще, чем «МК Донс».

Следующие два года Мартин работал в «Суонси» – 15-е и 10-е места в Чемпионшипе. Трехлетний контракт с «Саутгемптоном» он подписал летом 2023-го – и команда в первом же туре оформила 477 передач до перерыва (еще один рекорд, уже теперь Чемпионшипа).

Неудивительно, что по владению мячом «Саутгемптон» выдал за сезон аж 66%. Что там у «Ман Сити» в АПЛ? 65,4%. А у «Барселоны» в Ла Лиге? 64,8%! Стиль новичка АПЛ ясен уже хотя бы по этим цифрам.

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Новый сезон АПЛ стартует 17 августа, а завершится 25 мая 2025-го. Рекордный сезон «Саутгемптона» в АПЛ случился девять лет назад – шестое место. Впрочем, сейчас букмекеры в числе четырех главных аутсайдеров в новой АПЛ вместе с «Ипсвичем» котируют «Лестер», «Ноттингем Форест» и «Саутгемптон».

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Фото: Gettyimages.ru /Alex Pantling