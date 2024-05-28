Розовую карточку введут на Кубке Америки. Для чего?

В футболе больше нет монополии желтых и красных карточек. Мы уже видели белую (ею хвалят за хорошие поступки на поле), ждали синюю (так хотели удалять на 10 минут за тактические фолы и споры с судьями).

А теперь планируется еще и розовая! Так-так, а она для чего?

Это право на шестую замену для обеих команд. Карточку используют при травме головы

Розовая карточка – пока не мировая практика, а южноамериканская. Конфедерация футбола Южной Америки (КОНМЕБОЛ) объявила, что нововведение будет применяться на ближайшем Кубке Америки (21 июня – 15 июля) – и сигнализировать о необходимости дополнительной шестой замены, связанной с подозрением на травму головы у игрока.

Для этого главный или четвертый судья должны быть проинформированы представителем команды о такой специфике травмы – как раз розовой карточкой. Ole пишет, что карточку не будет показывать арбитр, пострадавшая команда просто передает ее делегату или четвертому судье .

КОНМЕБОЛ подстраховался от злоупотреблений правилом.

Во-первых, у каждой команды будет только по одной возможности использовать розовую карточку. Во-вторых, если одна команда воспользовалась правилом, то и вторая автоматически получит право на шестую замену. В-третьих, замененные игроки сразу сопровождаются в раздевалку или медицинский центр, а врачи команды в течение 24 часов должны представить отчет с подробной информацией о необходимости замены.

Само по себе правило о шестой замене в случае травмы головы не новое. Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB – отвечает за правила в футболе) одобрил его в марте, а официально оно вступит в силу с 1 июля. Перед принятием правило тестировали, в том числе в АПЛ. Например, недавно по этой причине «Челси» заменил Михаила Мудрика, после чего по правилам он пропустил следующий тур. Это и забота о здоровье игрока, и защита от злоупотреблений.

Правда, в Европе пока обходятся без специальных карточек.

Фото: Gettyimages.ru /Martin Rose