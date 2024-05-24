«Может быть, «Сила» или «Чекист»? Кто придумал «Динамо», его название, цвета и эмблему

К чемпионству РПЛ рвется клуб с очень насыщенной историей. И не только из-за связи с органами госбезопасности, но и из-за необычного названия, которое распространилось по всему миру, и из-за очень удачной эмблемы, которая стала одной из самых узнаваемых в советском и российском спорте.

Давайте по порядку.

Как появилось «Динамо»: цвета придумал вроде бы Дзержинский, символизируют чистые помыслы, первых боссов расстреляли

В сентябре 1918-го в Петровском парке публично расстреляли 80 человек – высших чиновников и духовенство времен Российской империи.

«Чекисты выкрикивали имена казнимых. Указывая на Щегловитова, они кричали: «Вот бывший царский министр, который всю жизнь проливал кровь рабочих и крестьян…», – описывал казнь адвокат Сергей Кобяков.

С этого события в России начался красный террор. Его проводили силами ВЧК – Всероссийской Чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем (от этого сокращения пошло слово «чекист»). За пять лет сотрудники ВЧК расстреляли, по разным данным, от 50 до 140 тысяч человек – классовых врагов, иностранных шпионов и лиц, причастных к белогвардейским организациям.

В 1922-м ЧК преобразовали в ГПУ (главное политическое управление, позже – ОГПУ) при НКВД, в 1923-м сотрудники московского ГПУ создали спортивный клуб.

До этого чекисты занимались спортом в разных кружках. Новая структура объединяла их в одно общество и закрывала потребности – например, они любили борьбу, но заниматься ею в Москве было негде.

– Послушайте, – говорил комиссар московского округа Павел Уралец, – а не создать ли нам на базе наших спортивных кружков пролетарское спортивное общество? Представьте, в обществе легкоатлеты, гимнасты, акробаты, футболисты. И, конечно, свой устав, дисциплина. Сколько людей потянется к нам! Ну как, голосуем за свой спортклуб?

Идею отправили согласовывать к начальству на Лубянку. Там одобрили. 18 апреля 1923-го инициативная группа провела учредительное собрание, на котором утвердили название, эмблему, устав и цвета нового общества. Дату считают днем рождения «Динамо».

Кто придумал цвета команды – неизвестно. Самая конкретная версия приписывает авторство главе ВЧК и ОГПУ Феликсу Дзержинскому.

При рождении Дзержинский получил два имени. Первое – Феликс – означало «счастливый» на латыни. Второе – Щастный – то же самое на польском. В школе Феликс готовился стать католическим священником, но внезапно переключился на революционную деятельность.

Позднее он говорил, что именно христианское учение привело его к идее о революции: «Спокойствие, которому учил Христос, исполнилось. Боль его, когда прощал, говоря: не знают, что делают. Ибо знал, верил, что узнают. И сегодня из этой общей муки может прийти сказочное королевство, королевство любви и справедливости общей».

Дзержинский возглавил ВЧК по решению Ленина и стал дирижером красного террора. Часто он сам допрашивал обвиняемых. Мыслитель Николай Бердяев, который побывал на его допросе, описывал Дзержинского так: «Думаю, он не был плохим человеком и даже по природе не был человеком жестоким. Это был фанатик. Производил впечатление одержимого. В нем было что-то жуткое. В прошлом он хотел стать католическим монахом и свою фанатическую веру перенес на коммунизм».

В октябре 1923-го в здании Госцирка на Цветном бульваре Дзержинского избрали почетным председателем «Динамо». В 1924-м он настоял на бело-голубых цветах. Это сочетание должно было подчеркивать идею о светлых и чистых помыслах сотрудников ОГПУ.

«Чекистом может быть лишь человек с холодной головой, горячим сердцем и чистыми руками», – фраза, которую приписывают именно Феликсу.

Дзержинский умер в 1926-го, не дожив до сталинских репрессий. Его соратника и первого председателя «Динамо» Иосифа Уншлихта расстреляли в 1937-м за принадлежность к польской разведке. Участника президиума первого собрания (18 апреля 1923-го) Карла Паукера – в 1937-м за подготовку покушения на Сталина. Докладчика собрания Бориса Кальпуса – в 1938-м за участие в террористической организации.

А почему именно «динамо»: поэт из НКВД предложил название завода, на котором работал. Рассматривали и вариант «Чекист»

В школе на уроках физики много внимания уделяют электромагнитной индукции. Ее исследовали англичанин Майкл Фарадей и американец Джозеф Генри, которые в 1831 году независимо друг от друга провели несколько экспериментов. Опыты доказали, что в замкнутом контуре при изменении магнитного поля возникает индукционный ток. Закономерность назвали Законом Фарадея, потому как именно британец первым опубликовал результаты исследования.

Майкл также создал униполярный генератор, он же – диск Фарадея. Устройство позволяет вырабатывать индукционный ток за счет механической энергии – вращения медного диска между полюсами u-образного магнита. Несовершенная конструкция выдавала слабое напряжение, но это первое устройство такого рода. В 1832-м французский ученый Ипполит Пикси изобрел генератор постоянного тока, где вместо диска использовались катушки с проволокой, расположенные над полюсами вращающегося магнита.

Физики из разных стран экспериментировали с материалами, формой и расположением элементов, так что промышленные образцы появились намного позже. Именно их принято называть «динамо» или «динамо-машинами». Кто именно изобрел аппарат, сказать сложно. Одновременно похожие устройства разрабатывали последователь Фарадея Самюэль Варлей, Чарльз Уитстон, и немец Вернер фон Сименс. Варлей зарегистрировал патент на устройство в декабре 1866-го, через месяц похожий аппарат в берлинской Академии наук представил Сименс, а еще спустя несколько недель новинку продемонстрировал Чарльз Уитстон. Хотя между генераторами были небольшие различия, по сути они делали одно и то же – вырабатывали постоянный ток.

Сегодня изобретателем машины обычно считают Сименса.

В отличие от конкурентов, он дал работе устройства теоретическое обоснование. Описал способ преобразования механической энергии вращения в электрический ток постоянной полярности. Он же дал название методу – динамоэлектрический принцип или принцип динамо. Соответственно, слова «динамо» (с греческого переводится как «сила») и «динамо-машина» применительно к генератору тока – тоже наследие Сименса.

Такие устройства сегодня почти не используются. Динамо вырабатывает постоянный ток, а в промышленности и быту его со временем вытеснил переменный, генераторы для которого появились к концу XIX века. Их динамо-машинами не называют.

В России слово «динамо» не сразу ассоциировалось с футболом. Так назывался завод, принадлежавший бельгийской фирме Compagnie Centrale d’Electricite de Moscou. В 1897 году недалеко от Симонова монастыря в Даниловском район компания открыла новое предприятие, где выпускала оборудование для электростанций в разных частях империи.

В 1906-м бельгийцы продали производство американскому предпринимателю Джорджу Вестингаузу, а в 1913-м завод достался промышленнику Николаю Глебову. Тогда же Глебов учредил Русское электрическое общество «Динамо». Это была крупная корпорация, владеющая предприятиями, складами и электростанциями в Москве, Петербурге, Варшаве, Екатеринославе и прочих городах. Выпущенное на заводах (их стали называть по имени компании – «Динамо») оборудование стояло на императорских яхтах, а с началом Первой мировой объемы производства выросли за счет госзаказов.

На московском «Динамо» набирали силу подпольные рабочие организаци. Здесь трудился переехавший из Украины Леонид Недоля-Гончаренко (настоящее имя Лукьян Гончаренко), выступавший в партию большевиков еще в 1915 году.

Спустя два года, когда в России бушевала революция, он участвовал в агитации и помогал собирать отряд красногвардейцев. Пройдя мясорубку Гражданской войны, Леонид подался в ЧК – Чрезвычайную комиссию, позже преобразованную в НКВД, а затем – КГБ. По службе он продвигался быстро: Гончаренко назначили начальником политсекретариата войск Главного политического управления по Московскому округу, где он занимался политической пропагандой.

Все это время Недоля-Гончаренко сочинял стихи и прозу – писал на русском и украинском. В основном Леонид печатался в одесском сборнике «Юголеф» – журнал Левого фронта искусств Юга СССР.

Недоля был его редактором, а помогал ему известный поэт-футурист Семен Кирсанов. В первом номере 1924 года чекист опубликовал стихотворение «Амуртаева дочь». Начинается оно так:

В том же номере у Недоли вышло воззвание «К парт политике в искусстве» – тоже с революционным посылом: «Теперь мы переживаем период разрушения капитализма в его основах. Разрушение это производит новый класс — пролетариат, идущий на смену буржуазии. Он не щадит ни одного из этажей этой, неподходящей для него, постройки, отжившей свой век, и дальнейшее существование которой явилось бы чрезвычайным тормозом на пути в бесклассовое общество».

За год до этих публикаций Недолю как, возможно, самого творческого в спецслужбах пригласили поучаствовать в выборе названия для нового спортивного общества.

– Может, «Сила»? – раздалось в зале.

– «Сила» не отражает движения вперед. Может быть, «Чекист»? – возразили ему.

– А если «Динамо»? – предложил Недоля.

Поэт посчитал, что название его бывшего завода подходит клубу, и рассказал о значении слова на греческом – всем понравилось.

Через десять с небольшим лет, в разгар сталинских репрессий, Недоля бежал из Москвы, узнав, что его хотят исключить из партии. Несколько лет скрывался, в 1941-м записался на фронт.

Кто придумал легендарную эмблему: футболист, который стал архитектором, восстанавливал Сталинград и Кишинев

Сразу после образования в 1923-м «Динамо» получило эмблему с символами 11 видов спорта, которые поддерживались клубом.

Выглядело очень перегружено.

Расшифровываем задумку с помощью музея общества «Динамо»:

«Ромб ограничен по левому верхнему краю винтовкой, по верхнему правому – веслом, по левому нижнему – лыжей, по правому нижнему – лыжной палкой. Наверху ромба находилась красная звезда с серпом и молотом, ниже – шахматная доска. Еще ниже, надпись на красном фоне: «Москва».

Снизу – знак авиамотовелочастей – ребро колеса с крыльями. Выше – скрещенные рапиры, над ними – подкова, справа – ракетка, над которой – футбольный мяч. Поперек лежала штанга, опирающаяся на боковые вершины ромба, под углом ее пересекал пропеллер. С левой стороны, между штангой и пропеллером, надпись: «Динамо». Между надписями: «Динамо» и «Москва» – шестерня».

Как видим, создатели значка совсем не уважали минимализм. Наносить такую эмблему на футболку смысла никакого не было, так как ее просто бы не разобрали. И в 1925 году на помощь пришел Александр Борисов – нет, не дизайнер или художник, а правый нападающий «Динамо».

Именно он убрал из ромба все лишнее и вписал туда хорошо знакомое нам начертание литеры «Д».

«Сама по себе буква «Д» еще ничего собой не представляет. Там есть находка – на вертикальном элементе сделан выступ в виде вымпела. Он придает эмблеме оригинальность», – объясняет музей общества «Динамо».

Лого, как и бело-синюю футболку с нашитой эмблемой на груди, утвердили в 1926-м. С тех пор символ используется и не устаревает вот уже почти 100 лет.

«Динамо» и Борисов сыграли в истории друг друга важную роль. В 1923-м Александр стал чемпионом Москвы по прыжкам в высоту и в том же году его пригласили в футбольную команду только что созданного динамовского общества.

На фото первого состава клуба он второй слева.

Борисов сыграл за клуб в 24 матчах, но построил все же не спортивную, а творческую карьеру. Вскоре после создания эмблемы Борисов по рекомендации центрального совета «Динамо» поступил в Высший художественно-технический институт и стал архитектором.

После войны участвовал в восстановлении Сталинграда и Кишинева. На пенсии он обосновался в подмосковной Дубне, где на общественных началах тоже проектировал здания.

Но в историю вошел все же как создатель культовой эмблемы, которая в разных видах используется целым рядом динамовских клубов по всему миру.

Например, английское «Лафборо Динамо» (сейчас в восьмом дивизионе) переняло литеру «Д», вдохновившись товарищеской игрой москвичей с «Вулверхэмптоном» в 1955-м. Получилось «Динамо» в цветах «Вулвз».

Эмблема московского «Динамо» неоднократно менялась: клуб отказывался от ромба, но никогда от литеры. Больше 50 лет на лого присутствовала красная звезда – в честь ордена Ленина, которым в 1939 году наградили общество.

Она исчезла после распада СССР, а в 2013-м вернулись сразу две, но уже с другим смыслом – тогда клубы РПЛ решили учитывать советские титулы , и 11 титулов «Динамо» потянули на две звезды.

С 2015-го «Динамо» максимально облегчило эмблему: никакого ромба, мяча и названия города – «Д» и звезды говорят сами за себя.

В 2020-м клуб доработал эту версию и использует ее до сих пор.

«Сама литера вернулась к более изящному начертанию, с которым связаны главные победы в истории клуба, – говорилось в описании «Динамо» к ребрендингу. – Цвет двух звезд, украшающих эмблему клуба, вместе с тем знаковый и для Москвы, знаменитой золотыми куполами».

Такой вариант идеально ложится на футболку, и, кажется, вообще не устаревает. Вот как все выглядело в 1945-м во время британского турне.

И вот как выглядит сейчас.

Буквой можно полностью закрыть джерси – и все равно будет смотреться.

Общество «Динамо» описывает простую и в то же время великую эмблему так: «Она элегантна, она молодцевата и подтянута, она горда, но не напыщенна, она изящно приукрашена, но строга в своем изяществе. Она совершенна».

Фото: ; en.wikipedia.org ; РИА Новости ; fcdm.ru ; dynamomuseum.ru