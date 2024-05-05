Вялая гонка в АПЛ за топ-4: «Вилла», «Тоттенхэм» и «МЮ» проваливают концовку

Эмери спокойно доезжает.

У «Тоттенхэма» четвертое поражение подряд: на этот раз получили 2:4 от «Ливерпуля», хотя горели по ходу матчу 0:4.

Разительный контраст с началом сезона, когда лондонцы не проигрывали аж 10 туров. Теперь команда Энджа Постекоглу практически потеряла шансы на попадание в зону ЛЧ: даже при идеальном финише лондонцев «Астон Вилле» достаточно одной победы.

Но «Вилла» и сама продлевает интригу: в воскресенье проиграли «Брайтону» (0:1). В концовке сезоне не блещут все претенденты на последнюю путевку в Лигу чемпионов.

«Тоттенхэму» для попадания в ЛЧ нужно чудо

Когда АПЛ возвращалась с последней паузы на игры сборных, то казалось, что нас ждет увлекательная борьба за топ-4: «Тоттенхэм» отставал от «Виллы» на три очка, а «МЮ» от лондонцев – на шесть. Однако в итоге все три команды не смогли мощно накатить на финиш.

Вот результаты с 30 марта, когда чемпионат возобновился после паузы.

● Самое глубокое падение у «Юнайтед»: команда Эрика тен Хага уже восьмая, на ЛЧ давно не претендует и рискует пролететь мимо любых еврокубков. В последних девяти матчах три поражения и четыре ничьи. Впереди игры с крайне мотивированными «Арсеналом» и «Ньюкаслом».

● «Тоттенхэм» 10 марта разнес «Виллу» 4:0, но затем получил 0:3 от «Фулхэма» – в этом отрезке весь сезон команды Постекоглу. Теперь у лондонцев вообще четыре поражения подряд, пусть и от топ-соперников. Для попадания в ЛЧ необходимо чудо: три победы в трех матчах (включая игру с борющимся за титул «Сити») и две осечки «Астон Виллы».

● «Виллу» после тех самых 0:4 от «Тоттенхэма» штормит: по три поражения, ничьи и победы. Но даже такой нестабильности хватает для ЛЧ – конкуренты сдали сильнее.

А еще Эмери на финише сезоне решил другую задачу: обыграл «Арсенал» (2:0) и, возможно, лишил бывшую команду долгожданного титула.

Фото: Gettyimages.ru /David Rogers