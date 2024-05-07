Тен Хаг, Моуринью и Флик: «Бавария» ищет тренера после отказа Рангника

Пока не очень продуктивно.

Идет уже третий месяц после объявления об уходе Томаса Тухеля, а новый тренер «Баварии» так и не нашелся. Теперь в Мюнхене обращаются к не самым очевидным кандидатам.

И это настораживает.

Пока сплошные отказы: от Алонсо, Нагельсманна и Рангника

Все очень грустно.

● Первым отвалился Хаби Алонсо: в марте решил остаться в «Байере» и назвал нынешний момент неподходящим для отъезда из Леверкузена. Член наблюдательного совета «Баварии» Макс Эберль сразу заявил, что клуб уже давно рассматривал других кандидатов и не огорчился решению Алонсо продолжить работу в «Байере».

Почетный президент «Баварии» Ули Хенесс все предвидел: «Про Хаби Алонсо моя жена сразу сказала: если он человек с характером, то не перейдет, а если он бесхарактерный и ответит согласием, то такой тренер вам и не нужен. Как и всегда, она оказалась права».

● Дальше заговорили о возможном возвращении Юлиана Нагельсманна – личного фаворита Эберля. Хотя, по информации журналиста Флориана Плеттенберга, в руководстве не все одобрили идею такого камбэка.

Нагельсманн хотел определиться с будущим до начала Евро-2024 и выбирал между сборной Германии и «Баварией». В итоге продлился с национальной командой, а клуб получил уже второй отказ.

«Решение принято сердцем, – признался Юлиан. – Для меня большая честь тренировать национальную команду и работать с лучшими игроками страны. Благодаря успешным выступлениям у нас есть шанс вдохновить целую страну».

● Третий кандидат – Ральф Рангник – сорвался в последний момент. Немецкие медиа еще в марте писали, что он мечтает работать в «Баварии» и поддерживает отличные отношения с тем же Эберлем. Рангника называли главной опцией в случае срыва подписания Алонсо.

В это же время сам тренер опровергал возможное назначение: «Мне комфортно в сборной Австрии. Наш путь продолжится и после Евро».

Назначение Рангника рассматривали как в долгосрочной перспективе, так и в краткосрочной: в ожидании согласия от Алонсо, если следующий сезон в «Байере» станет для него последним в Леверкузене. Уже даже назывались конкретные цифры: контракт до 2026-2027 года, компенсация сборной Австрии 2-3 млн евро.

Фанаты идею с приходом тренера не оценили и запустили петицию против Рангника: ее подписали больше 12 тысяч человек! Были готовы даже на сохранение Тухеля, настолько не хотели видеть Ральфа во главе клуба.

В итоге не сложилось по инициативе самого Рангника: не захотел резко менять жизнь и работать «на два фронта». Не убедили даже зарплата в 10 раз больше, чем в сборной Австрии, поддержка от клуба на несколько лет и полный контроль над трансферами. По информации Bild, Ральф посчитал «немыслимой» работу в топ-клубе в 65 лет.

Сюрприз для Эберля: «Он принял важное решение в жизни. Это стало для нас неожиданностью. Но что есть, то есть. Мы двигаемся дальше. Он был кандидатом, которого мы были бы очень рады видеть в «Баварии».

Он решил остаться в ÖFB (Австрийский футбольный союз – Спортс). Пусть будет так. В жизни я понял, что когда закрывается одна дверь, открывается другая, которую я бы никогда не ожидал. Мы обязательно найдем подходящего тренера».

Кто теперь? Лопетеги и Эмери мимо, Моуринью готов, думали оставить Тухеля, мониторят Тен Хага

После отказа Рангника Плеттенберг сообщил, что мюнхенцы обратились к бывшему тренеру «Реала» Хулену Лопетеги, от которого на днях отказался «Милан» из-за недовольства фанатов.

Правда, и тут может возникнуть заминка: по информации журналиста Süddeutsche Zeitung Хавьера Касереса, Лопетеги исключает возможность возглавить «Баварию» и склоняется к «Вест Хэму», с которым ведет переговоры.

Другие варианты: Эрик тен Хаг (следят за решением «МЮ» по нидерландцу) и Рогер Шмидт («Бенфика»), кто-то упоминает и Себастиана Хенесса («Штутгарт»). Роберто Де Дзерби из «Брайтона» отвалился окончательно. Также «Бавария» выходила на тренера «Астон Виллы» Унаи Эмери, но тот отказался, так как в Мюнхене обещали меньше власти, чем в «Вилле». Испанец увидел сходства с «Арсеналом», где он проработал лишь 1,5 года, не дошло даже до официальных контактов.

По-прежнему сохраняется возможность возвращения Ханс-Дитера Флика, но в клубе сомневаются, что тренер подойдет для перестройки. В Зидане тоже не уверены: из-за языкового барьера и того, что его не считают гуру тактики.

Говорили о том, что Тухель, несмотря на февральское объявление об уходе тренера, может сохранить должность: за этот вариант некоторые ключевые игроки, включая вратаря Мануэля Нойера.

Этот вариант опроверг спортивный директор Кристоф Фройнд: перед началом матча с «Штутгартом» заявил, что у Тухеля нет шансов остаться во главе клуба еще на один сезон.

2 мая в Bild сообщили, что «Баварию» хочет возглавить Жозе Моуринью, не работающий с января после увольнения из «Ромы». Ради работы в Мюнхене португалец отклонил несколько предложений, сам клуб пока не выходил на тренера официально.

Макс Эберль не удивляется всеобщему любопытству по поводу нового тренера мюнхенцев: «Понимаю, что всей стране более или менее интересна эта тема – даже сильнее, чем то, что в полуфинал Лиги чемпионов вышли две немецкие команды».

«Бавария» не может найти тренера. Отказал даже Рангник

Фото: Gettyimages.ru /David Rogers, Maja Hitij, Lars Baron, Ronny Hartmann