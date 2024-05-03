Так «Жирону» пустят в ЛЧ или нет?

Связь с «Сити» – норм?

«Жирона» – в шаге от Лиги чемпионов: нужна своя победа (с «Барсой») или поражение «Атлетика». Каталонцы попадут в главный евротурнир впервые в истории. Как и в еврокубки вообще.

Но как же связь с City Football Group? «Ман Сити» тоже сыграет в ЛЧ – это не помешает?

CFG владеет менее 50% акций «Жироны»

Это ключевой момент. Доли между владельцами «Жироны» распределены так:

● City Football Group, или империи «Сити», принадлежит лишь 47% акций;

● еще 16% – Girona Football Group, ей владеет Пере Гвардиола (младший брат Пепа). По документам не связан с CFG;

● остальные 37% закреплены за американским миллиардером Марсело Клэром. У него доля еще и в T-Mobile, одном из спонсоров «Баварии».

Все верно: империя «Сити» специально не владеет половиной прав – так УЕФА не сможет доказать их «ключевое влияние в принятии решений», которое, согласно пятой статье в правилах, станет поводом для недопуска «Жироны».

УЕФА может зацепиться за связь Пере с «Ман Сити», она и правда есть, но для этого нужно запускать детальное расследование. Чиновники вряд ли пойдут на этот шаг. Еще момент: в этом сезоне «Сити» постепенно отходит от «Жироны», сделок между филиалами все меньше. Одна из последних – вингер Савио, но формально он принадлежит «Труа», это еще один фарм.

«Ред Булл» же играет в ЛЧ с двумя филиалами. Как?

В случае с «РБ» ситуация проще: они сразу поменялись структурно, как только к ним зашел УЕФА.

Менялся «Зальцбург», а не «Лейпциг». Например, спортивный директор Ральф Рангник сохранил пост только в Германии. Как и Оливер Минцлафф, отвечавший до этого за спортивное направление. Глава правления «Зальцбурга» и экс-директор Red Bull France Рудольф Тайерль вообще покинул свой пост, и еще несколько топ-менеджеров последовали за ним.

«Зальцбург» пересмотрел спонсорский контракт с Red Bull и даже исключил представителя концерна из наблюдательного совета. Еще австрийцы обязались больше не брать кредиты у дочерних структур Red Bull – до этого получали льготные условия.

Официальное партнерство между «Лейпцигом» и «Зальцбургом» прекратилось, а все аренды игроков между клубами завершили. УЕФА этого оказалось достаточно, чтобы не считать влияние корпорации Red Bull на австрийцев решающим.

«Жирону» могут отстранить, но не из-за CFG

По информации Mundo Deportivo, все из-за трансфера форварда Артема Довбика.

Если коротко: украинский адвокат Евгений Кузьмин обвиняет «Жирону» и «Днепр-1» в уклонении от уплаты налогов, транзакции проходили через сторонние банки. Агентство игрока зарегистрировало компанию в Эстонии. Через нее и происходили платежи.

«Платежи должны поступать на счета в украинских банках, – подчеркивает Кузьмин. – Если говорить о спортивном праве, то футболист зарегистрирован как клиент украинской компании. Владеет ей агент Алексей Линдовский. И только эта организация имеет право принимать платежи за трансфер Довбика».

Адвокат готов подать официальную жалобу по этому поводу в УЕФА: «Уверен, компетентные органы УЕФА, в которые подготовил жалобу, расследуют эти нарушения и примут справедливое и адекватное решение».

Фото: Gettyimages /Matthias Kern / Freier Fotograf, David Ramos / Staff; cityfootballgroup.com