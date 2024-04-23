«У меня не было того, что имеет Тен Хаг сейчас». Жозе снова на связи

Не планирует идти в топ-клубы.

Жозе Моуринью отдыхает после «Ромы» и дает фактурные интервью.

Выделили главное из разговора c The Telegraph.

Автобус Моуринью опередил время

Моуринью сложно впечатлить. Даже Микелю Артете: «Я рад за него, мне нравится этот парень. И я счастлив, что его карьера складывается удачно.

Посмотрите, как медиа пишут о волшебной стратегии «Арсенала» [против «Сити» в конце марта – 0:0]. В мое время все было не так. Я несколько раз выигрывал у «Сити». Но это называлось не потрясающей стратегией, а оборонительной игрой. Если проще, то «припаркованным автобусом». Или двухэтажным автобусом. Раньше видели иначе.

Посмотрите на «Ман Сити», тот же «Арсенал». Сколько центральных защитников? Иногда бывает и по шесть, все просто играют на других позициях: правого и левого, в полузащите. Лучшие команды мира играют с пятью или шестью центрдефами на поле. Почему?

Отвечаю. Чувствуют потребность в стабильности и компактности при обороне. Без этого невозможно добиться успеха. Смотрите на «Ман Сити», сколько лет они не выигрывали ЛЧ. И пошли в правильном направлении. Итог – требл».

Моуринью не считает себя устаревшим: «Нет, конечно. Жаль, что потенциальный новый работодатель не может сам со мной поговорить. Мне 61 год, но это не значит, что я захочу остановиться на 65. Ни в коем случае. Уверяю, впереди долгая карьера».

Забег на «Олд Траффорд» – поворотный момент

Несмотря на великую карьеру, одним из главных моментов в жизни Жозе остается поход с «Порту» за ЛЧ в 2004-м. Особенно выезд на «Олд Траффорд» – и культовый забег по бровке после гола Коштиньи на последних минутах. «За карьеру я исполнил так много странных празднований. Однако именно это событие, вероятно, изменило мою жизнь, – с теплом вспоминает Жозе. – На днях я столкнулся на улице с каким-то парнем. Он спросил: «Когда в Португалии снова произойдет такое чудо?» Я не знаю. Мы можем выиграть Евро-2024 через пару месяцев, у нас невероятный набор игроков. Но португальский клуб, выигрывающий Лигу чемпионов?

Посмотрим через 20 лет, можем ли мы это повторить. Поход с «Порту» – история.

Мной интересовались и до того сезона. Скромные команды. Тогда я думал: «Мне здесь нравится. Черт, у меня хорошая команда, отличный президент и структура. Снова выиграю чемпионат. Именно после прохода «Ман Юнайтед» в плей-офф отношение изменилось. За мной пришли топ-клубы. Тогда я решил уйти».

Но Жозе подчеркивает – раньше попасть в АПЛ было сложнее: «Бенитес выиграл чемпионат Испании с «Валенсией». Я выиграл чемпионат Португалии и Лигу чемпионов. Так что для того, чтобы поехать в Англию, было недостаточно просто показать что-то хорошее в низшей лиге. Чтобы открыть эту дверь, вам нужно было сделать что-то действительно большое».

Моуринью и «Челси» – идеальное попадание

Жозе понимает, почему сверкнул в «Челси»:

«Знаю, что могу сразу изменить ситуацию, потому что мой подход к тренировкам довольно далек от традиционного. Это работает. Тогда не допустил ни одной принципиальной ошибки. Знал устройство местного футбола за счет работы с Бобби Робсоном».

Помогло взаимодействие с руководством «Челси», особенно с Романом Абрамовичем: «Был уверен в фундаменте, что заложили до меня. Я был крайне уверен в себе, понимал конкретные шаги и требовал трансферы. Мне привозили нужных игроков.

Я оказался в команде, полной агрессии и мощи на всех уровнях. Тогда все шло вопреки, помню слова скептиков: «На Рождество «Челси» умрет». Потом была Пасха. А потом мы уже праздновали».

«МЮ» – что это было? Завидует доверию к Тен Хагу

Заход в «Ман Юнайтед» – личная трагедия Жозе:

«Отношения с Вудвордом были хорошими. Даже сейчас списываемся. Но с профессиональной точки зрения это не лучшее знакомство. Я тот, кто есть. Футбольный человек. Эд вышел из другой среды и того, что Эрик тен Хаг имеет сейчас, тогда не было.

У меня не было такого уровня поддержки. У меня не было такого уровня доверия. Мне было грустно уходить, ведь чувствовал, что нахожусь в самом начале процесса. В некоторые моменты чувствовал, что если бы они доверяли мне и верили в мой опыт, все могло сложиться иначе.

В команде есть пара игроков, которых я не хотел видеть пять или шесть лет назад. Мне кажется, они – не лучший выбор для клуба определенного масштаба. Но я сделал свою работу и там. Время всегда говорит правду. Я бы хотел, чтобы «МЮ» добился успеха».

Жозе немного грустит за карьеру Поля Погба: «Единственное, что я скажу – часто ты теряешь чувство того, кто ты есть и кем ты должен быть. После того, как Франция выиграла ЧМ-2018, Погба вернулся другим. Успех перенес его в измерение, где карьера стала не главной вещью в жизни. Бывает, но мне не хотелось это разделять.

Понимаете, когда тренера не поддерживают, он находится в хрупкой ситуации. Даже если ты тренер с таким большим опытом и именем».

Жозе хочет просто быть тренером. Без лишнего влияния

Моуринью готов тренировать не топ-клуб, но амбиции тоже нужны:

«Готов к команде, которая не создана для побед. Цель – пытаться превратить ее в такую, достигнуть каких-то успехов. Это мечта. Быть тренером. Быть парнем, который работает с командой. Сосредоточенно развивает молодых игроков. Спокойно готовится к матчам.

Были иные ситуации: меня ставили в неприятное положение, просили чего-то чрезмерного. Думаете, мне нравились эмоции после финала ЛЕ с «Ромой», который проиграли при тех обстоятельствах? Первое поражение в финале. Я не хотел идти на пресс-конференцию, но пришлось. Люди говорят, что я хорош в общении. Многие говорят неправильные вещи.

Если люди чего-то боятся в отношении Моуринью – не бойтесь. Дайте мне структуру, где я стану лишь главным тренером. Это то, в чем я и правда хорош».

Что дальше? Не планирует в топ-клубы

Никакой спешки.

«Смотрю, насколько сильно меня хочет клуб, – объясняет Моуринью. – Насколько там нужен человек и тренер моего профиля. Какие чувства у меня к этой команде.

Единственное, что я хочу сейчас, – справедливые цели и задачи. Не могу идти в клуб, целью которого остается выигрыш титула. Учитывайте мое прошлое. Единственное, о чем мечтаю, – справедливость и честное отношения к себе.

Если бы я попал в топ-клуб, а мы стали восьмыми в таблице, у меня все еще была бы работа? Я хочу сказать, что людям стоит смотреть на меня так же, как на других. Мне важно, есть ли у проекта цели и готовность бороться за них. Когда я пришел в «Рому», никто не мечтал о финалах еврокубков, и мы это сделали.

Нет, я не перейду в клуб, который чуть не вылетел в низшую лигу, но намерен взять ЛЧ. Это хорошее местечко, там наверняка много платят, но это несправедливо».

***

И в финале тактическая деталь, которой Жозе готовится шокировать мир: «Зачем использовать вратаря практически в полузащите, даже если он хорошо владеет ногами. Это может делать подходящий футболист? Думаю, в будущем вратарей будут менять на полевых.

Тренер, который это сделает, будет считаться гением».

Фото: Gettyimages.ru /Nick Potts, Martin Rickett – PA Images, Phil Cole, Marc Atkins, Naomi Baker, Alex Pantling