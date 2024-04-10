Витцель стал главным ЦЗ «Атлетико». Хотя ему даже не нравится позиция

Ради Симеоне готов терпеть.

Аксель Витцель – человек, который связывает «Атлетико» и «Боруссию».

И хотя нам Аксель, преимущественно по «Зениту», вспоминается как полузащитник, сейчас у Витцеля немного другая роль. Теперь он центральный защитник.

Это помогло оставаться на таком уровне, играть в основе четвертьфиналиста Лиги чемпионов, даже в 35 лет.

Витцель стал центрдефом еще в «Дортмунде»

Витсель закрепился на непривычной позиции еще в «Боруссии», его стал наигрывал в центре обороны еще Люсьен Фавр в сезоне-2020/21.

В следующем году при Марко Розе бельгиец стал показываться в защите еще чаще. Акселю не нравилось. Всю карьеру он заранее действовал так, чтобы не вступать в прямое столкновение с соперниками из атаки: изначально плотно опекал или вынуждал отдавать назад, не вступая в отбор.

Новая позиция заставляла меняться. «Понимаете, в полузащите я понимаю почти все, – рассказывал Витцель позже. – Знаю, когда надо подстраховать партнеров, когда выдвинуться вперед. Сначала я в защите слишком долго думал. Не в моментах, когда был с мячом в ногах, а в ситуациях, где надо защищаться. Пришлось немного измениться, но самое важное – голова. Футбол – не только ноги и тело, думать тоже важно».

Летом 2022-го Аксель свободным агентом пришел в «Атлетико». Эволюция продолжилась.

Витцель – главный защитник «Атлетико». Правда!

Изначально Аксель приходил как опорник, но с первых игр сезона-2022/23 стал самым центральным защитником в схеме 3-5-2: именно он начинал атаки «Атлетико», оставался с мячом в первой линии владения. Но иногда все-таки возвращался в опорную.

«Мы позиционируем Витцеля как центрального защитника, но, когда команда атакует, он может подниматься выше», – так описывал тогда идею Диего Симеоне.

Решение вышло спорным: Витцель играл нестабильно, а под конец сезона совсем поплыл. Но Чоло продолжал доверять.

В этом сезоне Витцель окончательно закрепился в защите: никаких переходов, фиксация внизу. Основная причина – нескончаемые травмы партнеров: не вылезает из больниц Хосе Хименес, Стефан Савич и Марио Эрмосо тоже много пропускают.

Аксель за сезон не сыграл лишь раз: в первом туре с «Гранадой» из-за красной в последнем матче прошлого сезона. Травм – ноль. В остальном Витцель всегда на поле, иногда выходит чуть правее в тройке. Говорит, так может касаться мяча почаще, но нужен в самом центре. Аксель прикрывает Коке, главного распасовщика и мозг «Атлетико».

А Витцель хочет играть в защите? Нет, но все норм!

Бельгиец понимает, что у Симеоне нет других вариантов. Он вообще огромный фанат Чоло: «Это один из лучших тренеров в мире. Я мечтал поработать с ним. Ради Диего не рассматривал предложения из других лиг».

Витцеля постоянно спрашивают, не хочет ли он вернуться в центр поля. Ответ одинаковый: хотеть-то хочет, но ради Симеоне готов терпеть хоть до конца карьеры.

«До переезда в «Атлетико» я играл в защите всего два-три раза, – рассказывал Аксель на старте сезона. – Сначала мне, конечно, не понравилась новая роль. Для меня это в новинку, я люблю касаться мяча и всю карьеру провел в центре поля, но Чоло босс. Если он считает, что я играю в центре обороны, так и должно быть. Его решения не подлежат сомнению. Так все устроено».

Итог – комплименты от Чоло и респект фанатов: например, Акселя признали лучшим игроком «Атлетико» в марте. Все заслуженно.

Еще Витцель исполняет роль теневого агента: по информации As, именно он помог уговорить хавбека Артюра Вермерена из «Антверпена», они много общались в сборной. Хотя Артюр все отрицает: «Нет, я принял решение до того, как поговорил с Акселем. Но это хорошо, что он готов мне все объяснять, это поможет адаптироваться».

Витцель точно поможет. Минимум до конца сезона: летом истекает контракт, «Атлетико» смущает только возраст – 35 лет. Симеоне требует новых защитников.

Но Аксель точно его покорил.

Фото: Gettyimages /Angel Martinez, Maja Hitij; Mutsu Kawamori/AFLO/Global Look Press