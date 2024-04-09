ИГИЛ* угрожает терактами на четвертьфиналах Лиги чемпионов. Что известно

До этого пугали Мюнхен.

ИГИЛ* планирует организовать теракты на матчах Лиги чемпионов. Угрозу опубликовало медиа, ответственное за распространение сообщений от лица террористической организации.

На картинке изображен вооруженный человек и стадионы, на которых пройдут первые четвертьфинальные матчи ЛЧ: «Сантьяго Бернабеу», «Парк де Пренс», «Метрополитано» и «Эмирейтс». Подпись – «Убей их всех».

Больше всего переживают в Мадриде – там за два дня пройдут две игры: «Реал» – «Ман Сити» и «Атлетико» – «Боруссия Дортмунд». Власти уже проинформированы об угрозах со стороны ИГИЛ, но матчам и так была присвоена категория «с повышенным уровнем риска».

Marca сообщает, что в понедельник никаких дополнительных мер безопасности не ввели, но во вторник утром пройдет совещание, на котором обсудят возможную атаку и усиление охраны на играх Лиги чемпионов. В организации матчей никаких изменений пока не планируется.

Про какие-то особые меры безопасности в Лондоне и Париже пока тоже не сообщается.

В марте ИГИЛ уже пугал – обещал теракт на «Альянц Арене»

После теракта в московском «Крокус Сити» ИГИЛ уже угрожал терактами Мюнхену – опубликовали фото «Альянц Арены» под прицелом перед матчем «Баварии» и «Боруссии» в конце марта.

Меры безопасности усилили. Вот что сказали в пресс-службе баварской полиции: «Чиновники внимательно изучили изображение и оценили ситуацию. В настоящее время признаков опасности нет. Тем не менее, присутствие полиции вечером на этом матче будет увеличено. Предполагалось, что на матче будут присутствовать более 100 представителей экстренных служб, но теперь к ним добавятся дополнительные офицеры».

Тогда никаких атак со стороны радикальных исламистов не случилось. Угроза осталась просто угрозой.

Футбольные теракты последних 10 лет: Брюссель, Париж, Ирак

Футбольные матчи в последние годы достаточно часто становились объектами атак со стороны террористов.

Теракт в Брюсселе в 2023 году – перед матчем сборных Бельгии и Швеции сторонник ИГИЛ из Туниса расстрелял шведских болельщиков на улице. Погибло два человека, пострадал еще один.

Теракт в Эль-Искандарии в 2019 году – После футбольного турнира в иракском городе Эль-Искандария смертник взорвал себя в толпе. Погибли молодые футболисты и мэр города. Ответственность на себя взял ИГИЛ.

Теракты в Париже в 2015 году – вечером 13 ноября в столице Франции прошла серия скоординированных атак на скопления людей. Одной из целей выбрали «Стад де Франс», на котором проходил матч сборных Франции и Германии.

Три смертника опоздали на игру и не смогли попасть на стадион – у них не было билетов. В итоге они подорвали бомбы за пределами арены. Включая смертников, погибло 4 человека. Но другие нападения были более успешными – жертвами парижского теракта стали более 130 человек. Ответственность на себя взял ИГИЛ.

Бен Ладен планировал теракт в Лондоне, а не в Нью-Йорке. Но передумал, потому что болел за «Арсенал»

* – ИГИЛ, «Исламское государство» – запрещенная в России террористическая организация

Фото: Gettyimages.ru /Adam Pretty/Bongarts, Alexander Hassenstein, Richard Heathcote