Никто не пришел на Суперкубок Италии в Саудовской Аравии. Оказалось, «Фиорентина» и «Лацио» никому не интересны
Зато заплатят много денег.
В Саудовской Аравии стартовал Суперкубок Италии: его разыграют «Наполи», «Интер» и «Лацио» («Фиорентина» уже вылетела). Вот только выглядит все не очень впечатляюще – первый полуфинал между неаполитанцами и флорентийцами проходил при пустых трибунах.
По официальной информации, на матч пришло 9762 зрителя – они увидели победу «Наполи» со счетом 3:0. Это худшая посещаемость Суперкубка Италии за 35 лет: только в 1989 году на матч «Интера» и «Сампдории» пришло 7 тысяч человек.
Саудовские журналисты недовольны – не приехали «Ювентус» и «Милан»
Газета La Reppublica рассказала: на пресс-конференции перед стартом Суперкубка саудовские журналисты интересовались у итальянских гостей, почему на турнир привезли «Лацио» и «Фиорентину», а не популярные «Ювентус» и «Милан».
Исполнительному директору Серии А Луиджи ди Сиерво пришлось объяснять новый формат соревнования: с этого года участвуют четыре клуба – чемпион и второе место Серии А, обладатель и финалист Кубка Италии. Ни «Милан», ни «Ювентус» в число участников не попали как раз по этому принципу.
Забавно, что турнир на четыре команды – одно из условий, которые поставила Саудовская Аравия, когда покупала права на проведение Суперкубка.
Саудовская Аравия купила Суперкубок Италии на ближайшие годы
В ближайшие годы Суперкубок Италии прочно связан с Саудовской Аравией: там пройдут 4 из 6 следующих розыгрышей. Еще два раза Суперкубок проведут не в Саудовской Аравии, но тоже за пределами Италии.
Причина на поверхности – деньги. За проведение турнира в Саудовской Аравии клубы Серии А получат 24 млн евро: 8 млн евро победителю, 5 млн – финалисту, полуфиналисты получат по 1,5 млн. Остальное поделят итальянская футбольная лига и клубы. За эти три матча заработают больше, чем за весь Кубок Италии.
По соглашению с Саудовской Аравией в турнире с этого года участвуют четыре команды. Но руководители итальянского футбола оценят перспективы формата – в будущем могут вернуться и к Суперкубку в один матч. Правда, за одну встречу заплатят меньше – 12 млн евро.
Серия А практикует проведение выездных матчей за Суперкубок с 1990-х. Впервые выехали на гастроли в 1993-м в США: «Милан» и «Торино» сыграли в Вашингтоне. Через 10 лет «Ювентус» и «Милан» встретились уже в Нью-Джерси.
В конце нулевых итальянские клубы поехали в Китай и Катар: там провели шесть Суперкубков за 10 лет. В последние годы же направлением стала Саудовская Аравия – ближневосточная страна принимает уже четвертый турнир за шесть лет.
Раньше посещаемость была на уровне: в прошлом году на матч «Милана» и «Интера» в Эр-Рияде собралась 51 тысяча болельщиков, на игру «Ювентуса» и «Милана» в 2018-м – 61 тысяча. Единственный гол тогда забил Криштиану Роналду.
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«Наполи» пока ждет соперника по финалу – им станет или «Интер», или «Лацио». Может, хотя бы на финал болельщики дойдут.
Фото: Gettyimages.ru/Yasser Bakhsh
Такие матчи нужно проводить как и раньше - перед стартом сезона, когда болельщики находятся в предвкушении нового сезона, а команды - в неизвестно какой форме. А посреди сезона, когда в самом разгаре чемпионская гонка - ну сыграли и сыграли. Мало кто вспомнит предыдущих победителей без использования интернета.
Позорище. Вот и возите их летом на товарищеские матчи,а кубки оставьте для фанатов в родной стране. С самого начала это отдавало маразмом и банальным набиванием карманов вопреки здравому смыслу.
Ах-ха-ха. Вот это уровень подготовки журналистов там у арабов, конечно. Сразу видно нефутбольную страну
ну это такое "Нью-Джерси" что на том стадионе играют две нью-йоркских команды НФЛ, а до Манхэттена 8 км по прямой
Перед началом сезона почему бы и нет. Хотя я далеко не фанат Интера, но учитывая его летние покупки, то с удовольствием посмотрел бы. Также как и первые матчи Наполи (на тот момент) без Спаллетти.
там куда сильней чем у нас чувствуется местечковость, налоги все дела, в округе Залива например тебя на одной стороне улицы могут ограбить днем а на другую просто побоятся бандосы перейти потому что там другой каунти в котором офис условного Гугла, налоги и финансирование полиции отличается на порядки и так далее
так что отнести Пенн к Нью-Йорку можно только будучи каким-то лютым формалистом, который считает плотность непрерывной городской застройки и так далее
примерно таким же как те кто пишет про суперкубок Италии в Нью-Джерси (да что там, даже на Википедии на ЧМ-1994 указано про "стадион в Нью-Йорке/Нью-Джерси", а там внимание к мелочам всегда запредельное)
а на логотипе Супербоула игравшегося на этом стадионе (точнее на том который построен сейчас вместо предыдущего) - скайлайн Нью-Йорка с ЭСБ и новым ВТЦ
это нью-йоркский стадион для нью-йоркских команд, так и надо говорить :)
это как заявить "Ник Кейв выступил с концертом в Красногорске", потому что Крокус за МКАДом
Если бы в моем городе играли Наполи и Фиорентина, я бы побежал покупать билеты за полгода до матча. А тут они спрашивают где Милан с Ювентусом.
Богатенькие арабские Буратино действительно уже подзаелись футболом.
Что там было, почему так мало? Через год будет ЧМ в стране, должен быть интерес. Это же Италия