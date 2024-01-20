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Никто не пришел на Суперкубок Италии в Саудовской Аравии. Оказалось, «Фиорентина» и «Лацио» никому не интересны

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Зато заплатят много денег.

В Саудовской Аравии стартовал Суперкубок Италии: его разыграют «Наполи», «Интер» и «Лацио» («Фиорентина» уже вылетела). Вот только выглядит все не очень впечатляюще – первый полуфинал между неаполитанцами и флорентийцами проходил при пустых трибунах.

По официальной информации, на матч пришло 9762 зрителя – они увидели победу «Наполи» со счетом 3:0. Это худшая посещаемость Суперкубка Италии за 35 лет: только в 1989 году на матч «Интера» и «Сампдории» пришло 7 тысяч человек.  

Саудовские журналисты недовольны – не приехали «Ювентус» и «Милан»

Газета La Reppublica рассказала: на пресс-конференции перед стартом Суперкубка саудовские журналисты интересовались у итальянских гостей, почему на турнир привезли «Лацио» и «Фиорентину», а не популярные «Ювентус» и «Милан».

Исполнительному директору Серии А Луиджи ди Сиерво пришлось объяснять новый формат соревнования: с этого года участвуют четыре клуба – чемпион и второе место Серии А, обладатель и финалист Кубка Италии. Ни «Милан», ни «Ювентус» в число участников не попали как раз по этому принципу.

Забавно, что турнир на четыре команды – одно из условий, которые поставила Саудовская Аравия, когда покупала права на проведение Суперкубка.

Саудовская Аравия купила Суперкубок Италии на ближайшие годы

В ближайшие годы Суперкубок Италии прочно связан с Саудовской Аравией: там пройдут 4 из 6 следующих розыгрышей. Еще два раза Суперкубок проведут не в Саудовской Аравии, но тоже за пределами Италии.

Причина на поверхности – деньги. За проведение турнира в Саудовской Аравии клубы Серии А получат 24 млн евро: 8 млн евро победителю, 5 млн – финалисту, полуфиналисты получат по 1,5 млн. Остальное поделят итальянская футбольная лига и клубы. За эти три матча заработают больше, чем за весь Кубок Италии.

По соглашению с Саудовской Аравией в турнире с этого года участвуют четыре команды. Но руководители итальянского футбола оценят перспективы формата – в будущем могут вернуться и к Суперкубку в один матч. Правда, за одну встречу заплатят меньше – 12 млн евро.

Серия А практикует проведение выездных матчей за Суперкубок с 1990-х. Впервые выехали на гастроли в 1993-м в США: «Милан» и «Торино» сыграли в Вашингтоне. Через 10 лет «Ювентус» и «Милан» встретились уже в Нью-Джерси.

В конце нулевых итальянские клубы поехали в Китай и Катар: там провели шесть Суперкубков за 10 лет. В последние годы же направлением стала Саудовская Аравия – ближневосточная страна принимает уже четвертый турнир за шесть лет.

Раньше посещаемость была на уровне: в прошлом году на матч «Милана» и «Интера» в Эр-Рияде собралась 51 тысяча болельщиков, на игру «Ювентуса» и «Милана» в 2018-м – 61 тысяча. Единственный гол тогда забил Криштиану Роналду.

***

«Наполи» пока ждет соперника по финалу – им станет или «Интер», или «Лацио». Может, хотя бы на финал болельщики дойдут.

Фото: Gettyimages.ru/Yasser Bakhsh

32 комментария
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Открою небольшой секрет - суперкубок посреди сезона, кроме фанатов команд участниц, вообще мало кому интересна.
Такие матчи нужно проводить как и раньше - перед стартом сезона, когда болельщики находятся в предвкушении нового сезона, а команды - в неизвестно какой форме. А посреди сезона, когда в самом разгаре чемпионская гонка - ну сыграли и сыграли. Мало кто вспомнит предыдущих победителей без использования интернета.
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"на пресс-конференции перед стартом Суперкубка саудовские журналисты интересовались у итальянских гостей, почему на турнир привезли «Лацио» и «Фиорентину», а не популярные «Ювентус» и «Милан»."

Позорище. Вот и возите их летом на товарищеские матчи,а кубки оставьте для фанатов в родной стране. С самого начала это отдавало маразмом и банальным набиванием карманов вопреки здравому смыслу.
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Честно говоря, поделом и тем (командам ), и другим (саудитам которые жаждали Юве и Милан)
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Ответ Игорь Летов
ну то есть вы бы не пошли на такой матч?
Суперкубки были всегда прикольными матчами, потому что большинство людей предсезонку не смотрит, а тут можно увидеть дорогих новичков. Так как суперкубок это матч между победителем Чемпионата и Кубка, то чаще всего там играет две сильных команды и у них есть новички. А Суперкубок посреди сезона это хрень ради денег и ничего более.
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В заголовке поправить Лацио на Наполи
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> перед стартом Суперкубка саудовские журналисты интересовались у итальянских гостей, почему на турнир привезли «Лацио» и «Фиорентину»,

Ах-ха-ха. Вот это уровень подготовки журналистов там у арабов, конечно. Сразу видно нефутбольную страну
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Закономерный итог позорной идеи проведения национальных кубков лишь бы где. Думаю, гастроли команды "Ласковый Месси" с Резой Парастешем в роли главной звезды привлекли бы больше внимания арабских "любителей футбола".
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а мы то думали что в Аравии с футболом всё хорошо а не только с деньгами...
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"Через 10 лет «Ювентус» и «Милан» встретились уже в Нью-Джерси."

ну это такое "Нью-Джерси" что на том стадионе играют две нью-йоркских команды НФЛ, а до Манхэттена 8 км по прямой
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Видимо, подобные турниры уже приелись арабам. Они хотят видеть Реал с Барсой, хотят видеть футболистов-звёзд. Тем более, что у них и во внутреннем чемпионате выступают раскрученные игроки. Конечно, для них приезд итальянских середняков - не особенно интересный повод
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Ответ Игорь Летов
ну то есть вы бы не пошли на такой матч?
Посреди сезона - нет.
Перед началом сезона почему бы и нет. Хотя я далеко не фанат Интера, но учитывая его летние покупки, то с удовольствием посмотрел бы. Также как и первые матчи Наполи (на тот момент) без Спаллетти.
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Ответ IntoTheRainBow
"Через 10 лет «Ювентус» и «Милан» встретились уже в Нью-Джерси." ну это такое "Нью-Джерси" что на том стадионе играют две нью-йоркских команды НФЛ, а до Манхэттена 8 км по прямой
Как это отменяет то, что стадион находится в Нью-Джерси?
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Ответ JokeJoe
Самое замечательное, что в такой «футбольной» стране пройдёт ЧМ
Богатые бедуины посмотрят на экзотику в виде топ-футболистов. Ну их право, кто платит, тот и музыку заказывает.
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Просто не знают там этих команд. Да и знать не хотят.
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Ответ Orion_17
Это худшая посещаемость Суперкубка Италии за 35 лет: только в 1989 году на матч «Интера» и «Сампдории» пришло 7 тысяч человек. Что там было, почему так мало? Через год будет ЧМ в стране, должен быть интерес. Это же Италия
Суперкубки играли на Сан-Сиро, а там тогда шла глобальная реконструкция к ЧМ 1990.
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Ответ Партизан80
вообще какая то непонятка с этими Суперкубками какая то что Испании что Италии всегда играли чемпион и обладатель кубка что за формат такой с полуфиналами
обычный новый формат для сбора бабла. голосуйте дальше за уефу.
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Ответ Assandro Journey
позорная Серия А.
Откуда на спортсе арабы?
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Ответ Гриззли
Да это понятно. Ну если брать агломерацию Нью-Йорка, то получится, что территориально он аж в четырех штатах находится. Формально автор прав, стадион в Нью-Джерси, не в Нью-Йорк Сити и даже не в штате Нью-Йорк. Как нужно было написать, типа играли в пригороде Нью-Йорка?
четыре? я не думаю что в тех округах Пеннсильвании которые ближе к НЙ чем к Филли посчитают себя нью-йоркерами, соседний штат еще ладно но вот через один уже далековато

там куда сильней чем у нас чувствуется местечковость, налоги все дела, в округе Залива например тебя на одной стороне улицы могут ограбить днем а на другую просто побоятся бандосы перейти потому что там другой каунти в котором офис условного Гугла, налоги и финансирование полиции отличается на порядки и так далее

так что отнести Пенн к Нью-Йорку можно только будучи каким-то лютым формалистом, который считает плотность непрерывной городской застройки и так далее

примерно таким же как те кто пишет про суперкубок Италии в Нью-Джерси (да что там, даже на Википедии на ЧМ-1994 указано про "стадион в Нью-Йорке/Нью-Джерси", а там внимание к мелочам всегда запредельное)

а на логотипе Супербоула игравшегося на этом стадионе (точнее на том который построен сейчас вместо предыдущего) - скайлайн Нью-Йорка с ЭСБ и новым ВТЦ

это нью-йоркский стадион для нью-йоркских команд, так и надо говорить :)
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Ответ IntoTheRainBow
никак, но столь же железобетонен тот факт что матч игрался для публики из города Нью-Йорк это как заявить "Ник Кейв выступил с концертом в Красногорске", потому что Крокус за МКАДом
Да это понятно. Ну если брать агломерацию Нью-Йорка, то получится, что территориально он аж в четырех штатах находится. Формально автор прав, стадион в Нью-Джерси, не в Нью-Йорк Сити и даже не в штате Нью-Йорк. Как нужно было написать, типа играли в пригороде Нью-Йорка?
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Ответ Гриззли
Как это отменяет то, что стадион находится в Нью-Джерси?
никак, но столь же железобетонен тот факт что матч игрался для публики из города Нью-Йорк

это как заявить "Ник Кейв выступил с концертом в Красногорске", потому что Крокус за МКАДом
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Ответ Кан и Баллак сидят в баре
"на пресс-конференции перед стартом Суперкубка саудовские журналисты интересовались у итальянских гостей, почему на турнир привезли «Лацио» и «Фиорентину», а не популярные «Ювентус» и «Милан»." Позорище. Вот и возите их летом на товарищеские матчи,а кубки оставьте для фанатов в родной стране. С самого начала это отдавало маразмом и банальным набиванием карманов вопреки здравому смыслу.
Самое замечательное, что в такой «футбольной» стране пройдёт ЧМ
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Ответ KGBeast
Открою небольшой секрет - суперкубок посреди сезона, кроме фанатов команд участниц, вообще мало кому интересна. Такие матчи нужно проводить как и раньше - перед стартом сезона, когда болельщики находятся в предвкушении нового сезона, а команды - в неизвестно какой форме. А посреди сезона, когда в самом разгаре чемпионская гонка - ну сыграли и сыграли. Мало кто вспомнит предыдущих победителей без использования интернета.
болельщики в Саудовской Аравии находятся в предвкушении сезона серии А?
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вообще какая то непонятка с этими Суперкубками какая то что Испании что Италии всегда играли чемпион и обладатель кубка что за формат такой с полуфиналами
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Рано или поздно дойдут до идеи как Футбольном Менеджере - все мешковые клубы с распиаренными звиздульками скупаются, скидываются в один двухкруговой турнир и играют безо всяких лаций и фиорентин. )
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Ну заголовок тоже лукавит, сами ж пишете, что почти 10 тысяч пришло)
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Давайте будем откровенны, мало в какой стране фанаты прям бы ринулись на матч Фиорентина- Наполи в полутоварняке, так еще еще и за большие деньги. Кому это надо? Правильно Сарри сказал.
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Никто не пришёл на фан встречу
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Я совершенно не против "выездных" турне различных кубков, но привозить турниры и команды надо туда, где они действительно нужны.
Если бы в моем городе играли Наполи и Фиорентина, я бы побежал покупать билеты за полгода до матча. А тут они спрашивают где Милан с Ювентусом.
Богатенькие арабские Буратино действительно уже подзаелись футболом.
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Это худшая посещаемость Суперкубка Италии за 35 лет: только в 1989 году на матч «Интера» и «Сампдории» пришло 7 тысяч человек.

Что там было, почему так мало? Через год будет ЧМ в стране, должен быть интерес. Это же Италия
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