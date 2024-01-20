Никто не пришел на Суперкубок Италии в Саудовской Аравии. Оказалось, «Фиорентина» и «Лацио» никому не интересны

Зато заплатят много денег.

В Саудовской Аравии стартовал Суперкубок Италии: его разыграют «Наполи», «Интер» и «Лацио» («Фиорентина» уже вылетела). Вот только выглядит все не очень впечатляюще – первый полуфинал между неаполитанцами и флорентийцами проходил при пустых трибунах.

По официальной информации, на матч пришло 9762 зрителя – они увидели победу «Наполи» со счетом 3:0. Это худшая посещаемость Суперкубка Италии за 35 лет: только в 1989 году на матч «Интера» и «Сампдории» пришло 7 тысяч человек.

Саудовские журналисты недовольны – не приехали «Ювентус» и «Милан»

Газета La Reppublica рассказала: на пресс-конференции перед стартом Суперкубка саудовские журналисты интересовались у итальянских гостей, почему на турнир привезли «Лацио» и «Фиорентину», а не популярные «Ювентус» и «Милан».

Исполнительному директору Серии А Луиджи ди Сиерво пришлось объяснять новый формат соревнования: с этого года участвуют четыре клуба – чемпион и второе место Серии А, обладатель и финалист Кубка Италии. Ни «Милан», ни «Ювентус» в число участников не попали как раз по этому принципу.

Забавно, что турнир на четыре команды – одно из условий, которые поставила Саудовская Аравия, когда покупала права на проведение Суперкубка.

Саудовская Аравия купила Суперкубок Италии на ближайшие годы

В ближайшие годы Суперкубок Италии прочно связан с Саудовской Аравией: там пройдут 4 из 6 следующих розыгрышей. Еще два раза Суперкубок проведут не в Саудовской Аравии, но тоже за пределами Италии.

Причина на поверхности – деньги. За проведение турнира в Саудовской Аравии клубы Серии А получат 24 млн евро: 8 млн евро победителю, 5 млн – финалисту, полуфиналисты получат по 1,5 млн. Остальное поделят итальянская футбольная лига и клубы. За эти три матча заработают больше, чем за весь Кубок Италии.

По соглашению с Саудовской Аравией в турнире с этого года участвуют четыре команды. Но руководители итальянского футбола оценят перспективы формата – в будущем могут вернуться и к Суперкубку в один матч. Правда, за одну встречу заплатят меньше – 12 млн евро.

Серия А практикует проведение выездных матчей за Суперкубок с 1990-х. Впервые выехали на гастроли в 1993-м в США: «Милан» и «Торино» сыграли в Вашингтоне. Через 10 лет «Ювентус» и «Милан» встретились уже в Нью-Джерси.

В конце нулевых итальянские клубы поехали в Китай и Катар: там провели шесть Суперкубков за 10 лет. В последние годы же направлением стала Саудовская Аравия – ближневосточная страна принимает уже четвертый турнир за шесть лет.

Раньше посещаемость была на уровне: в прошлом году на матч «Милана» и «Интера» в Эр-Рияде собралась 51 тысяча болельщиков, на игру «Ювентуса» и «Милана» в 2018-м – 61 тысяча. Единственный гол тогда забил Криштиану Роналду.

***

«Наполи» пока ждет соперника по финалу – им станет или «Интер», или «Лацио». Может, хотя бы на финал болельщики дойдут.

Фото: Gettyimages.ru/Yasser Bakhsh