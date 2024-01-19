Все ссоры Жозе в «Роме»: ругался с боссами и игроками. За это и уволили

Претензии – взаимные.

Вместо Жозе Моуринью в «Роме» уже разбирается как тренер Даниэле Де Росси. Но увольнения Жозе, конечно, пока даже больше волнует итальянские медиа, там накопились инсайды.

Боссам «Ромы» больно, что команда так низко. Они хотят в ЛЧ – и верят, что смена тренера поможет

Сообщают, что решение об увольнении Моуринью приняли за несколько дней до официального объявления, оно не было импульсивным.

Владелец «Ромы» Дэн Фридкин лично сообщил Моуринью об отставке, а также созвал всех директоров и объявил об этой новости.

По мнению Фридкина, «Рома» занимает слишком низкое место в Серии А (девятое), идут ниже «Болоньи», «Аталанты» и «Фиорентины», которые тратят меньше, а также ниже «Лацио» – это просто больно для принципиального соперника.

Владельцы вообще считают, что попасть в Лигу чемпионов все еще возможно, и стремятся именно к этому. До четвертого места «Роме» пять очков.

Семью владельцев бесили конфликты Моуринью. И прямая критика в их адрес

С владельцами у Моуринью не заладилось – посыпались взаимные претензии. Общее из инсайдов Il Corriere dello Sport и La Repubblica:

● Дэн и Райан Фридкины разочарованы не только результатами клуба в этом сезоне, им надоели постоянные конфликты Моуринью, в том числе с судьями, и его неумение брать вину на себя . Им очень не понравился инцидент после финала Лиги Европы, когда Моуринью на парковке крикнул «гребаный позор» арбитру Энтони Тэйлору.

● Боссы были недовольны жалобами тренера на трансферную политику и неподписание нападающего: летом Жозе умудрился показать это даже на фотосессии с тренерским штабом, оставил место для еще одного человека – с намеком на пустую позицию центрфорварда. Тренер напрямую критиковал руководителей и указывал на невыполненные обещания.

● В руководстве раздумывали об увольнении португальца еще после финала ЛЕ, а затем – после поражения от «Дженоа» в сентябре. В итоге дождались января, ультиматум по исправлению ситуации тренер получил за месяц до того .

В декабре La Gazzetta dello Sport писала, что Моуринью готов продлить контракт с «Ромой», но боссы не торопились. Теперь ясно, что не видели будущего в работе Жозе.

Впрочем, после увольнения Моуринью у тренировочного центра римлян «Тригория» появился баннер с хэштегом #Friedkinout – фанаты сделали свой выбор. Сам же Дэн Фридкин лично наблюдал из центра за тренировкой уже под руководством Де Росси.

Полно было конфликтов внутри: поведение Пеллегрини, реакция Спинаццолы, недопонимание со Смоллингом

Инсайдеры добавили деталей о внутренних проблемах команды. У Моуринью были разногласия с Леонардо Спинаццолой, Лоренцо Пеллегрини и Ренату Саншешем. Жозе не нравилось поведение Пеллегрини и Саншеша, а Спинаццола обиделся на тренера за публичную критику после игры с «Болоньей».

В ноябре 2022-го после ничьей с «Сассуоло» Моуринью обвинил одного из игроков в предательстве и сообщил, что он должен найти себе новую команду. Имя не озвучил. Почти сразу стало ясно, что адресат послания – защитник Рик Карсдорп. На следующую игру он не попал в заявку. Резкости Жозе возмутился даже профсоюз игроков FIFPro: призвали клуб к справедливому решению.

Впрочем, голландец не только не ушел из «Ромы», но и вернулся в основной состав, пока не свалился с травмой колена. Жозе подтвердил: «В личном плане с декабря проблем не было. С того дня наши отношения всегда были положительными».

Отдельная история – с Крисом Смоллингом. Последний раз он играл 1 сентября, после чего надолго выбыл из-за травмы – не выходил на поле до сих пор. Моуринью уже говорил, что Смоллинг не способен играть через боль, намекая, что игрок что-то скрывает, поэтому и восстанавливается долго .

Смоллинг ответил в соцсетях: пояснил, что руководствовался только рекомендациями специалистов и никогда не влиял на план лечения, а для правильного восстановления приходится принимать и обезболивающие. «Для меня всегда были и будут на первом месте интересы товарищей по команде, но абсолютный приоритет для медицинского штаба – гарантировать, что я смогу сыграть важную роль во второй половине сезона и в дальнейшем», – он сформулировал без агрессии, но с четким оправдательным посылом.

И при этом поблагодарил в том же посте Жозе за совместную работу. Хотя в итальянских медиа сообщалось, что в октябре их отношения сильно испортились.

Обвинения Моуринью – не новость. Со Смоллингом они работали в «Манчестер Юнайтед», где игроку тоже досталось, когда он и Фил Джонс заявили, что не готовы к матчу против «Ман Сити» после травм. «Дело не только в их отказе. Тут речь и вообще об их философии, менталитете. Они осторожные. Осторожные-осторожные. Слишком осторожный подход», – кривился Жозе.

«Есть разница между смельчаками, которые хотят играть любой ценой, и теми, для кого небольшая боль может иметь значение», – это тоже был намек на Смоллинга. Все это тянется еще с 2016-го, когда Смоллинг не сыграл против «Суонси» – и в его травме усомнился Моуринью. Хотя до этого защитник выходил на обезболивающих против «Челси» со сломанным пальцем на ноге. Причем перелом был двойным.

Но в «МЮ» у Жозе Смоллинг все равно играл, тренер позже его даже хвалил: «Единственное, что мне в нем сейчас не нравится – это его прическа, но я не говорю ему об этом». Он же был основным защитником и в «Роме» у Моуринью. Но в какой-то момент Жозе увидел то, что трактовал как старые симптомы.

Такой клубок проблем, конфликтов и недопониманий – одна из причин, почему с португальским тренером расстались .

Фото: Marco Iacobucci/Keystone Press Agency, Serena Campanini/Keystone Press Agency, Alfredo Falcone/Keystone Press Agency/Global Look Press; Gettyimages.ru/Naomi Baker