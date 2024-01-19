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Все ссоры Жозе в «Роме»: ругался с боссами и игроками. За это и уволили

Жозе Моуринью Жозе Моуринью
серия А Италия серия А Италия
Дэн Фридкин
Рома Рома
Крис Смоллинг Крис Смоллинг
Футбол Футбол

Претензии – взаимные.

Вместо Жозе Моуринью в «Роме» уже разбирается как тренер Даниэле Де Росси. Но увольнения Жозе, конечно, пока даже больше волнует итальянские медиа, там накопились инсайды.

Боссам «Ромы» больно, что команда так низко. Они хотят в ЛЧ – и верят, что смена тренера поможет

Сообщают, что решение об увольнении Моуринью приняли за несколько дней до официального объявления, оно не было импульсивным.

Владелец «Ромы» Дэн Фридкин лично сообщил Моуринью об отставке, а также созвал всех директоров и объявил об этой новости.

По мнению Фридкина, «Рома» занимает слишком низкое место в Серии А (девятое), идут ниже «Болоньи», «Аталанты» и «Фиорентины», которые тратят меньше, а также ниже «Лацио» – это просто больно для принципиального соперника.

Владельцы вообще считают, что попасть в Лигу чемпионов все еще возможно, и стремятся именно к этому. До четвертого места «Роме» пять очков.

Семью владельцев бесили конфликты Моуринью. И прямая критика в их адрес

С владельцами у Моуринью не заладилось – посыпались взаимные претензии. Общее из инсайдов Il Corriere dello Sport и La Repubblica:

● Дэн и Райан Фридкины разочарованы не только результатами клуба в этом сезоне, им надоели постоянные конфликты Моуринью, в том числе с судьями, и его неумение брать вину на себя. Им очень не понравился инцидент после финала Лиги Европы, когда Моуринью на парковке крикнул «гребаный позор» арбитру Энтони Тэйлору.

● Боссы были недовольны жалобами тренера на трансферную политику и неподписание нападающего: летом Жозе умудрился показать это даже на фотосессии с тренерским штабом, оставил место для еще одного человека – с намеком на пустую позицию центрфорварда. Тренер напрямую критиковал руководителей и указывал на невыполненные обещания.

● В руководстве раздумывали об увольнении португальца еще после финала ЛЕ, а затем – после поражения от «Дженоа» в сентябре. В итоге дождались января, ультиматум по исправлению ситуации тренер получил за месяц до того.

В декабре La Gazzetta dello Sport писала, что Моуринью готов продлить контракт с «Ромой», но боссы не торопились. Теперь ясно, что не видели будущего в работе Жозе.

Впрочем, после увольнения Моуринью у тренировочного центра римлян «Тригория» появился баннер с хэштегом #Friedkinout – фанаты сделали свой выбор. Сам же Дэн Фридкин лично наблюдал из центра за тренировкой уже под руководством Де Росси.

Полно было конфликтов внутри: поведение Пеллегрини, реакция Спинаццолы, недопонимание со Смоллингом

Инсайдеры добавили деталей о внутренних проблемах команды. У Моуринью были разногласия с Леонардо Спинаццолой, Лоренцо Пеллегрини и Ренату Саншешем. Жозе не нравилось поведение Пеллегрини и Саншеша, а Спинаццола обиделся на тренера за публичную критику после игры с «Болоньей».

В ноябре 2022-го после ничьей с «Сассуоло» Моуринью обвинил одного из игроков в предательстве и сообщил, что он должен найти себе новую команду. Имя не озвучил. Почти сразу стало ясно, что адресат послания – защитник Рик Карсдорп. На следующую игру он не попал в заявку. Резкости Жозе возмутился даже профсоюз игроков FIFPro: призвали клуб к справедливому решению.

Впрочем, голландец не только не ушел из «Ромы», но и вернулся в основной состав, пока не свалился с травмой колена. Жозе подтвердил: «В личном плане с декабря проблем не было. С того дня наши отношения всегда были положительными».

Отдельная история – с Крисом Смоллингом. Последний раз он играл 1 сентября, после чего надолго выбыл из-за травмы – не выходил на поле до сих пор. Моуринью уже говорил, что Смоллинг не способен играть через боль, намекая, что игрок что-то скрывает, поэтому и восстанавливается долго.

Смоллинг ответил в соцсетях: пояснил, что руководствовался только рекомендациями специалистов и никогда не влиял на план лечения, а для правильного восстановления приходится принимать и обезболивающие. «Для меня всегда были и будут на первом месте интересы товарищей по команде, но абсолютный приоритет для медицинского штаба – гарантировать, что я смогу сыграть важную роль во второй половине сезона и в дальнейшем», – он сформулировал без агрессии, но с четким оправдательным посылом.

И при этом поблагодарил в том же посте Жозе за совместную работу. Хотя в итальянских медиа сообщалось, что в октябре их отношения сильно испортились.

Обвинения Моуринью – не новость. Со Смоллингом они работали в «Манчестер Юнайтед», где игроку тоже досталось, когда он и Фил Джонс заявили, что не готовы к матчу против «Ман Сити» после травм. «Дело не только в их отказе. Тут речь и вообще об их философии, менталитете. Они осторожные. Осторожные-осторожные. Слишком осторожный подход», – кривился Жозе.

«Есть разница между смельчаками, которые хотят играть любой ценой, и теми, для кого небольшая боль может иметь значение», – это тоже был намек на Смоллинга. Все это тянется еще с 2016-го, когда Смоллинг не сыграл против «Суонси» – и в его травме усомнился Моуринью. Хотя до этого защитник выходил на обезболивающих против «Челси» со сломанным пальцем на ноге. Причем перелом был двойным.

Но в «МЮ» у Жозе Смоллинг все равно играл, тренер позже его даже хвалил: «Единственное, что мне в нем сейчас не нравится – это его прическа, но я не говорю ему об этом». Он же был основным защитником и в «Роме» у Моуринью. Но в какой-то момент Жозе увидел то, что трактовал как старые симптомы.

Такой клубок проблем, конфликтов и недопониманий – одна из причин, почему с португальским тренером расстались.

Куда теперь пойдет Моуринью? Все варианты

Фото: Marco Iacobucci/Keystone Press Agency, Serena Campanini/Keystone Press Agency, Alfredo Falcone/Keystone Press Agency/Global Look Press; Gettyimages.ru/Naomi Baker

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8 комментариев
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Забавно, что два его последних увольнения случились по принципу "а если он дальше победит, уволить его будет сложнее".
+9
-3
+6
Хорошая, разгромная статья. Тем не менее, при отвратительных трансферах и с поломанной основой, он вышел в финал ЛЕ и едва не взял второй Евротрофей подряд. А первый он выиграл, в Лиге Конференций. Причём другие тренеры до него, даже близко в ЕК ничего не выигрывали, более того, если бы не случилось назначения Моуринью, сомневаюсь что выиграли бы. Учитывая тот факт, что Моур играл Челиками, Карсдорпами и Бове, считаю его работу в Роме очень успешной.
+6
-1
+5
>>> Они хотят в ЛЧ – и верят, что смена тренера поможет

И ведь знаете, Фридкины, возможно, действительно верят, что с текущим составом они смогут в зону ЛЧ попасть

И верят, что трансферы это пережиток прошлого, а игроки идут в Рому бесплатно, потому что мечтают играть в топовом фридкинском клубе

И верят, что Спинаццола не может точно подать мяч в штрафную, а Пеллегрини не может бегать полный матч только из-за дурных флюидов Жозе

И верят, что фанаты Ромы с радостью поддержат любое их решение

И верят, что летом останутся Дибала и Лукаку.

И верят, что в Рому в новом сезоне придет, например, Хаби Алонсо тренировать

Вообще они верующие люди, по-видимому 🤣
+5
-1
+4
Ответ Cristiano Ronaldo
Хорошая, разгромная статья. Тем не менее, при отвратительных трансферах и с поломанной основой, он вышел в финал ЛЕ и едва не взял второй Евротрофей подряд. А первый он выиграл, в Лиге Конференций. Причём другие тренеры до него, даже близко в ЕК ничего не выигрывали, более того, если бы не случилось назначения Моуринью, сомневаюсь что выиграли бы. Учитывая тот факт, что Моур играл Челиками, Карсдорпами и Бове, считаю его работу в Роме очень успешной.
Да, состав слабый конечно. Никого не покупали, так еще и игроков продавали без замены - Ибанес и Дзаньоло в пример.

Бове - это топовый по потенциалу игрок для серии А и уже сейчас в 20 лет это видно хорошо.

Остальные двое - без комментариев, но они стараются 😅
+3
0
+3
Ответ U
Забавно, что два его последних увольнения случились по принципу "а если он дальше победит, уволить его будет сложнее".
так они и из-за скандалов случились. Леви же тогда в Суперлигу собирался, а Жозе был против
+4
-2
+2
Ответ U
Забавно, что два его последних увольнения случились по принципу "а если он дальше победит, уволить его будет сложнее".
Клубы не про трофеи потому что. Надеюсь Фейеноорд выкинет их. Ведь собственно не будь тренерского гения Маура, заряжавшего игроков прошлые 2 противостояния остались бы за датчами
0
0
0
Ответ Cristiano Ronaldo
Хорошая, разгромная статья. Тем не менее, при отвратительных трансферах и с поломанной основой, он вышел в финал ЛЕ и едва не взял второй Евротрофей подряд. А первый он выиграл, в Лиге Конференций. Причём другие тренеры до него, даже близко в ЕК ничего не выигрывали, более того, если бы не случилось назначения Моуринью, сомневаюсь что выиграли бы. Учитывая тот факт, что Моур играл Челиками, Карсдорпами и Бове, считаю его работу в Роме очень успешной.
Маура постоянно тут принижают, выставляют злодеем, зато 7хаг у них дартаньян на розовом пони в платье из белого шёлка
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