Похоже, «ПСЖ» избежал крупных налогов за трансфер Неймара. Как?

Помогли фанаты клуба в правительстве.

Вероятно, «ПСЖ» уклонился от крупной уплаты налогов при трансфере Неймара из «Барселоны».

Французское издание Mediapart дает подробности.

Всего за несколько дней «ПСЖ» получил необходимые документы

Летом 2017-го «ПСЖ» приобрел Неймара у «Барселоны» за 222 миллиона евро – это до сих пор крупнейшая сделка в истории футбола. «ПСЖ» избежал нарушений финансового фэйр-плей, так как формально трансфер оплатили представители Неймара.

Самостоятельный выкуп Неймаром контракта, в котором как раз фигурировала сумма в 222 млн, мог быть возможен в том случае, если эту сумму игроку выплачивает «ПСЖ». Но тогда французская налоговая служба могла бы потребовать от клуба налог от 67 до 224 миллионов евро. Что было крайне невыгодно парижанам.

Вопрос решился всего за четыре дня. Помог министр правительства Жеральд Дарманен, который сейчас занимает пост министра внутренних дел.

В расследовании фигурирует бывший директор по коммуникациям «ПСЖ» Жан-Марсьяль Риб, которому гораздо позже – в декабре 2023-го – были предъявлены обвинения в коррупции и торговле влиянием (получение конфиденциальной информации для клуба в обмен на билеты на матчи «ПСЖ» и другие вещи).

Следствие считает, что в деле о Неймаре он лоббировал получение клубом налоговых льгот, чтобы выплаченная сумма не облагалась взносами на социальное страхование и подоходным налогом.

21 июля 2017 года налоговые юристы «ПСЖ» подтвердили: риск попасть под налоги высок. Они составили четыре сценария, по которым URSSAF – французская организация, отвечающая за сбор социальных отчислений (аналог фонда социального страхования) – могла бы потребовать налог в 67-224 млн. Через три дня международная аудит-консалтинговая корпорация Ernst & Young оценила предполагаемые убытки в 40% от суммы трансфера – то есть в сумму около 88 млн евро.

В этом случае Неймар обошелся бы «ПСЖ» в 310 миллионов: 222 за трансфер и еще 88 в качестве налога.

В тот же день Риб связался с бывшим вице-президентом Национального собрания Франции Юге Ренсоном – фанатом «ПСЖ», бесплатно посещавшим вип-ложу – и попросил о встрече с ним и боссом клуба Нассером Аль-Хелайфи. Позже Ренсон сообщил Рибу, что пообщался с Дарманеном – он улаживает вопрос по налогам. А Дарманен был близок к экс-президенту Франции Николя Саркози – большому фанату «ПСЖ».

Тем вечером гендиректор «ПСЖ» Жан-Клод Блан встретился с главой канцелярии Дарманена Жеромом Фурнелем (который сейчас трудится главой французской налоговой службы!). Фурнель засомневался: во-первых, невозможно стопроцентно предсказать, будет ли налог и в каком размере, во-вторых, в похожем деле незадолго до этого в пользу налога решилось дело в регбийном секторе.

Днем 25 июля Риб связался с Ренсоном – тот подтвердил, что Дарманен все еще занимается этим вопросом. Еще через день Ренсон сообщил Рибу, что снова пообщался с Дарманеном – дело продвигается хорошо и уже представлены документы, которые должны защитить «ПСЖ».

На следующий день «ПСЖ» получил две выписки из налоговых органов, согласно которым сообщалось, что в отношении трансфера Неймара не будет заведено никаких налогов или отчислений на социальное страхование. В августе Дарманен за несколько часов до перехода бразильца заявил: «Лучше, чтобы футболист платил налоги во Франции, чем где-либо еще». При этом старался не упоминать о льготах, которые он обеспечил «ПСЖ».

За помощь Ренсону было разрешено послать сыновей вывести игроков на первый в сезоне матч Лиги 1, а еще он получил приглашения на игры против «Лиона» и «Баварии».

Mediapart пытались связаться с Ренсоном, Дарманеном, Фурнелем, Бланом и Аль-Хелайфи, но не получили комментариев.

Неймар в «ПСЖ» – 100+ голов, 13 трофеев и многомиллионная продажа

Бразилец провел в парижском клубе шесть сезонов, при этом до рубежа в 30 матчей за сезон во всех турнирах он добирался всего дважды. И все-таки на его счету 118 голов в 173 играх.

Неймар стал пятикратным чемпионом Франции, по три раза выигрывал Кубок и Суперкубок Франции, дважды – Кубок лиги. Еще добрался до финала Лиги чемпионов в сезоне-2019/20, где при пустых из-за ковида трибунах проиграл «Баварии».

Летом 2023 года 31-летнего Неймара продали в «Аль-Хилаль» за 90 миллионов евро. Там он успел сыграть всего пять матчей, забил гол и отдал две голевые передачи. А в октябре свалился с тяжелой травмой, которую получил во время матча квалификации ЧМ-2026 против Уругвая: у него повреждение крестообразной связки и разрыв мениска.

В декабре врач сборной Бразилии Родриго Ласмар заявил, что Неймар не сыграет на Кубке Америки, который состоится летом 2024 года: «Нет смысла пропускать отдельные этапы восстановления и допускать бессмысленные риски. Мы ожидаем, что Неймар будет готов к возвращению к началу следующего европейского сезона, то есть в августе».

Фото: Gettyimages/UEFA – Handout / Handout, Aurelien Meunier / Freier Fotograf ; Panoramic/Keystone Press Agency, kolbert-press/Christian Kolbert, Vincent Isore, via www.imago-ima/www.imago-images.de/Global Look Press