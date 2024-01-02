Аргентина хочет закрепить №10 за Месси. Это вряд ли получится

Уже пытались с Марадоной.

Похоже, в Аргентине намерены навсегда закрепить десятый номер за Лионелем Месси.

Планами поделился Клаудио Тапиа, президент Ассоциации футбола Аргентины: «Когда Месси покинет национальную сборную, мы никому не позволим носить 10-й номер. Конечно, номер будет выведен из обращения в знак уважения к Месси. Это меньшее, что мы можем для него сделать».

Все серьезно.

Правила ФИФА запрещают подобное

Придется упорно договариваться.

Согласно регламенту ФИФА, на турнирах под эгидой организации за футболистами сборной должны быть закреплены номера с 1 по 23, аналогичную систему используют в отборочных матчах. У игроков, попавших в заявку – с 1 по 18. При этом, конечно, вовсе не обязательно, чтобы футболисты основы выступали именно под номерами с 1 по 11.

Вывести какой-либо номер на ЧМ (и отборы) нельзя, только на товарищеские матчи (там выбор номеров – прерогатива национальных федераций).

В клубном футболе с выведением номеров из обращения все проще. Самый свежий пример: в 2021-м «Бирмингем» навсегда закрепил 22-й номер за Джудом Беллингемом, все из-за рекордной продажи в «Дортмунд» за 30 млн евро.

Как объясняет клуб, за удивительно короткий срок Джуд стал ключевой фигурой, был одним из лучших в лиге и примером показал, чего можно добиться при усердной работе. Так что закрепить номер за Джудом – шаг, который вдохновит других парней из академии.

Аргентина уже пыталась вывести десятку – ради Марадоны

Уже не первая попытка почтить легенду.

В 2000-м «Наполи» вывел из обращения десятый номер Диего Марадоны, через год это попытались повторить и в сборной, но влипли в странный сюжет.

Перед ЧМ-2002 генеральный секретарь ФИФА Мишель Зен-Руффинен позволил заявить вратаря Роберто Бонано под 24-м номером, но через сутки президент Йозеф Блаттер отклонил заявку и выдвинул встречное предложение: «Отдайте десятку Роберто Болано, третий вратарь не будет играть».

Аргентинцы не согласились, но пришлось выкручиваться: все-таки вернули десятку, под ней выступил нападающий «Ривера» Ариэль Ортега. А потом решили, что номер должен дождаться наследника.

Дождались.

Фото: Gettyimages.ru/Michael Kunkel/Bongarts, Marcos Brindicci