Салаха критикуют за празднование Рождества. Почему мусульмане реагируют так остро?
Больше культура, уже не только религия.
Мусульманин Мохамед Салах, как и всегда, поздравил болельщиков с Рождеством и упомянул о жертвах в Секторе Газа. Но заметное возмущение вызвали не его слова, а сам факт – что он отмечает 25 декабря.
Он написал в соцсетях: «Рождество – это время, когда семьи собираются вместе и празднуют. Учитывая жестокую войну, продолжающуюся на Ближнем Востоке, особенно смерти и разрушения в Газе, в этом году мы встречаем Рождество с очень тяжелым сердцем и разделяем боль тех семей, которые скорбят о потере своих близких. Пожалуйста, не забывайте их и не привыкайте к их страданиям. Счастливого Рождества».
К посту он прикрепил черно-белую фотографию елки.
В комментариях Салаху предложили не забывать, какой религии он придерживается. Многие раскритиковали футболиста за то, что он празднует христианское Рождество.
Прошлый раз Салах ограничился пожеланием счастливого Рождества и милой семейной фотографией у елки.
И в позапрошлый раз было так же.
Да и в 2020-м.
Но комментарии с критикой появлялись каждый раз. Как и за нарушение Рамадана в день финала Лиги чемпионов, поцелуй девушки на награждении и другие эпизоды, которые не нравились мусульманам.
Рождество – в разные даты у разных верущих. Кто когда?
На всякий случай.
День Рождества – 25 декабря по григорианскому календарю или 7 января по юлианскому. В большинстве стран это государственный праздник, в некоторых есть два или даже три выходных. Кстати, в Египте – как раз 7 января.
Рождество в ночь с 24 на 25 декабря традиционно называют католическим, но это не вполне верно: тогда же отмечают протестанты, а еще – 11 из 15 Поместных православных церквей мира, которые придерживаются новоюлианского календаря, совпадающего с григорианским.
Рождество в ночь с 6 на 7 января называют православным, но при этом праздник еще и для афонских монастырей, живущих по юлианскому календарю, части российских протестантов, а также католиков восточного обряда.
Рождество – скорее культурный феномен, не просто религиозный праздник. Такая позиция все популярнее
В Египте, на родине Салаха, большинство населения исповедует ислам. При этом официальным выходным днем считается 7 января, когда миллионы египетских христиан-коптов отмечают православное Рождество.
Католическое тоже празднуют, но отдельные группы и неофициально. У мусульман есть свое Рождество – 12 числа третьего месяца Раби аль-авваль исламского календаря.
С годами христианское Рождество стало больше культурным, чем религиозным понятием, поэтому мусульмане свободно поздравляют христиан с этим праздником, хотя сами могут его не отмечать.
Например, в начале 2000-х в Малайзии в Рождество уже украшали супермаркеты гирляндами и вводили традицию обмена подарками, христиане отмечали свой праздник в Турции, Ливане, Иране и других мусульманских странах.
Вообще, в язычестве этот праздник связан с зимним солнцестоянием, а первые христиане Рождество не отмечали. Все меньше с религией пересечений и сейчас. Общий тон: главное – уважение друг к другу, а совместное празднование – возможность лишний раз встретиться в кругу семьи.
Главная функция Рождества как культурного феномена – объединить семью и друзей, вероисповедание не на первом плане. Такой подход укореняется.
В середине 2010-х совместное исследование Public Religion Research Institute и Religion News Service показало, что американцы рассматривают Рождество как обычный семейный, а не религиозный праздник: почти половина респондентов ответила, что предпочитала бы видеть надписи с поздравлениями «с праздником», а не «с Рождеством», а для каждого четвертого подростка Рождество – уже никак не связано с религией.
Исследователи связывают это с процессом отделения государства от церкви, который начался с XX века. Люди стали свободнее в выборе праздников, привязка к религии все реже становится определяющей.
По данным Pew Research Center, еще в 2013-м 51% американцев отмечали Рождество как религиозный праздник, но через четыре года доля снизилась до 46%, а понятие культурного праздника упомянули 33% вместо 32%. Смещение небыстрое, но показательное.
Среди миллениалов (людей, родившихся примерно с 1981-го по 1996-й) в том же опросе сразу 44% сказали, что отмечают Рождество как культурный праздник, а 55% не собирались идти в церковь. Тенденция очевидна.
Кстати! Вы знали, что наше Рождество переедет на 8 января? В 2101-м
Такой вот парадокс.
Большинство стран мира живет по григорианскому календарю, который появился в 1582-м – к этому времени юлианский, введенный в 46 году до нашей эры, признали ошибочным, так как за каждые 128 лет копились одни неучтенные сутки (в итоге важнейший праздник – Пасха – наступал раньше).
В XVI веке Европа перешла на григорианский календарь, Россия сделал то же самое в 1918-м, но без одобрения Русской православной церкви, которая продолжает пользоваться юлианским.
Сейчас разница между датами по двум календарям – 13 дней. Она сохраняется с 1900 года и будет актуальной до 2100-го. А после сдвинется еще на день. Уже в 2101-м православные церкви будут праздновать Рождество 8 января. Для католиков 25 декабря останется неизменным.
Фото: Gehad Hamdy/Global Look Press
В попытках разобщить народ религия зашла очень далеко. Иудаизм, христианство и ислам говорят об одном и том же сюжете, но при этом противопоставляются друг другу. Давно уже пора просто поставить вопрос: Веришь ты в Бога (любую высшую силу) или нет. Очевидно ведь, что века истории сильно исказили все написанное ранее и сегодня делиться по конфессиям просто глупо. И только от этого половина серьезных бед или таких глупых недопониманий, как с Салахом.
Авраамической, как и все мусульмане.
Очевидно только для атеистов. В Православии, Католицизме и христианстве в целом считается, что истинная Вера неизменна, ибо все это было создано и поддерживается непосредственно Богом через свою Церковь. Так что прежде чем пытаться рассуждать на религиозные темы, изучите позиции конфессий на этот счет
Во втором случае пример свободного западного мышления, когда буквально сверху спускают необходимые нарративы, которые нужно озвучивать. Никакого отношения к культуре черная Русалочка не имеет, это обычная культурная цензура, которая, как оказалась, есть и на намоленном западе.
Не благодарите.