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Салаха критикуют за празднование Рождества. Почему мусульмане реагируют так остро?

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Мохамед Салах Мохамед Салах
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Больше культура, уже не только религия.

Мусульманин Мохамед Салах, как и всегда, поздравил болельщиков с Рождеством и упомянул о жертвах в Секторе Газа. Но заметное возмущение вызвали не его слова, а сам факт – что он отмечает 25 декабря.

Он написал в соцсетях: «Рождество – это время, когда семьи собираются вместе и празднуют. Учитывая жестокую войну, продолжающуюся на Ближнем Востоке, особенно смерти и разрушения в Газе, в этом году мы встречаем Рождество с очень тяжелым сердцем и разделяем боль тех семей, которые скорбят о потере своих близких. Пожалуйста, не забывайте их и не привыкайте к их страданиям. Счастливого Рождества».

К посту он прикрепил черно-белую фотографию елки.

В комментариях Салаху предложили не забывать, какой религии он придерживается. Многие раскритиковали футболиста за то, что он празднует христианское Рождество.

Прошлый раз Салах ограничился пожеланием счастливого Рождества и милой семейной фотографией у елки.

И в позапрошлый раз было так же.

Да и в 2020-м.

Но комментарии с критикой появлялись каждый раз. Как и за нарушение Рамадана в день финала Лиги чемпионов, поцелуй девушки на награждении и другие эпизоды, которые не нравились мусульманам.

Рождество – в разные даты у разных верущих. Кто когда?

На всякий случай.

День Рождества – 25 декабря по григорианскому календарю или 7 января по юлианскому. В большинстве стран это государственный праздник, в некоторых есть два или даже три выходных. Кстати, в Египте – как раз 7 января.

Рождество в ночь с 24 на 25 декабря традиционно называют католическим, но это не вполне верно: тогда же отмечают протестанты, а еще – 11 из 15 Поместных православных церквей мира, которые придерживаются новоюлианского календаря, совпадающего с григорианским.

Рождество в ночь с 6 на 7 января называют православным, но при этом праздник еще и для афонских монастырей, живущих по юлианскому календарю, части российских протестантов, а также католиков восточного обряда.

Рождество – скорее культурный феномен, не просто религиозный праздник. Такая позиция все популярнее

В Египте, на родине Салаха, большинство населения исповедует ислам. При этом официальным выходным днем считается 7 января, когда миллионы египетских христиан-коптов отмечают православное Рождество.

Католическое тоже празднуют, но отдельные группы и неофициально. У мусульман есть свое Рождество – 12 числа третьего месяца Раби аль-авваль исламского календаря.

С годами христианское Рождество стало больше культурным, чем религиозным понятием, поэтому мусульмане свободно поздравляют христиан с этим праздником, хотя сами могут его не отмечать.

Например, в начале 2000-х в Малайзии в Рождество уже украшали супермаркеты гирляндами и вводили традицию обмена подарками, христиане отмечали свой праздник в Турции, Ливане, Иране и других мусульманских странах.

Вообще, в язычестве этот праздник связан с зимним солнцестоянием, а первые христиане Рождество не отмечали. Все меньше с религией пересечений и сейчас. Общий тон: главное – уважение друг к другу, а совместное празднование – возможность лишний раз встретиться в кругу семьи.

Главная функция Рождества как культурного феномена – объединить семью и друзей, вероисповедание не на первом плане. Такой подход укореняется.

В середине 2010-х совместное исследование Public Religion Research Institute и Religion News Service показало, что американцы рассматривают Рождество как обычный семейный, а не религиозный праздник: почти половина респондентов ответила, что предпочитала бы видеть надписи с поздравлениями «с праздником», а не «с Рождеством», а для каждого четвертого подростка Рождество – уже никак не связано с религией.

Исследователи связывают это с процессом отделения государства от церкви, который начался с XX века. Люди стали свободнее в выборе праздников, привязка к религии все реже становится определяющей.

По данным Pew Research Center, еще в 2013-м 51% американцев отмечали Рождество как религиозный праздник, но через четыре года доля снизилась до 46%, а понятие культурного праздника упомянули 33% вместо 32%. Смещение небыстрое, но показательное.

Среди миллениалов (людей, родившихся примерно с 1981-го по 1996-й) в том же опросе сразу 44% сказали, что отмечают Рождество как культурный праздник, а 55% не собирались идти в церковь. Тенденция очевидна.

Кстати! Вы знали, что наше Рождество переедет на 8 января? В 2101-м

Такой вот парадокс.

Большинство стран мира живет по григорианскому календарю, который появился в 1582-м – к этому времени юлианский, введенный в 46 году до нашей эры, признали ошибочным, так как за каждые 128 лет копились одни неучтенные сутки (в итоге важнейший праздник – Пасха – наступал раньше).

В XVI веке Европа перешла на григорианский календарь, Россия сделал то же самое в 1918-м, но без одобрения Русской православной церкви, которая продолжает пользоваться юлианским.

Сейчас разница между датами по двум календарям – 13 дней. Она сохраняется с 1900 года и будет актуальной до 2100-го. А после сдвинется еще на день. Уже в 2101-м православные церкви будут праздновать Рождество 8 января. Для католиков 25 декабря останется неизменным.

Фото: Gehad Hamdy/Global Look Press

51 комментарий
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А есть что-то, на что мусульмане не реагируют остро?
+71
-8
+63
Ответ Владислав Ярлыков
А есть что-то, на что мусульмане не реагируют остро?
Когда израильтян отстреливают, например. Им это очень по душе, кайф просто ловят
+24
-4
+20
Религия нужна, чтобы управлять людьми.
+22
-4
+18
Ответ Diego 95
Комментарий скрыт
Кто про что, а чечены про алкоголь.
+12
0
+12
Да хорош вам. Рождение Христа со снегом, ёлкой, оленями и толстым бородатым мужиком, который символизирует епископа из города на территории современной Турции. Уверены, что это прям по Библии?
В попытках разобщить народ религия зашла очень далеко. Иудаизм, христианство и ислам говорят об одном и том же сюжете, но при этом противопоставляются друг другу. Давно уже пора просто поставить вопрос: Веришь ты в Бога (любую высшую силу) или нет. Очевидно ведь, что века истории сильно исказили все написанное ранее и сегодня делиться по конфессиям просто глупо. И только от этого половина серьезных бед или таких глупых недопониманий, как с Салахом.
+17
-5
+12
Я 25 декабря не праздную, но 7 января (или когда там), отвечаю всем, что рождество в декабре вообще-то было.
+25
-17
+8
"Салаху предложили не забывать, какой религии он придерживается"

Авраамической, как и все мусульмане.
+7
0
+7
Красивая семья у Мо. Он живет в стране, где празднуют Рождество. У старшей девочки наверняка празднование и в школе. Думаю, что в первую очередь, он для дочек это делает.
+5
0
+5
Ответ Хызыр
Умно
по-моему, наоборот глупо. Если люди отмечают рождество в России, значит они верующие, и для них это важно. А ты святотатствуешь
+4
0
+4
Ислам мирная религия. Если вы это не признаете - мы убьем заложников.
+4
-1
+3
Так проблема не в том, что для европейцев этот праздник становится больше культурной традицией - это и ежу понятно. Только вот для мусульман это какой-то определяющей роли не играет - они-то смотрят через свою призму религиозного общества)
+5
-3
+2
Ответ Sarumian
Комментарий удален модератором
на шахидмобиле
+2
0
+2
Религия религией, но такого количества больных психопатов нет у кого. Заставляет задуматься, нет? Можно возразить, в свое время крестоносцы много чего наделали, но на том уровне развития общества такое поведение было нормой, а сейчас это даже не первобытно обшинный строй, а ниже. Чего стоит заявление хуситов об угрозе перерезать кабели интернета, если не ошибаюсь, между Европой и Азией. Сумасшедшие дикари, а вы Рождество. Еще немного и Салаха распнут за такие фото, будь он хоть трижды мусульманин. Интересно, вот он пользуется всеми благами европейской цивилизации, в башке у него не происходит когнитивный диссонанс относительно дикости соплеменников?
+2
0
+2
Ответ Sarumian
Религия нужна, чтобы управлять людьми.
В современном светском обществе и без религии власти без проблем управляют людьми (неапример, СМИ в убеждении гораздо искуснее, чем современные попы из Церкви)
+2
0
+2
А фотографии девочек с непокрытой головой, правоверных не тревожат?)
+2
0
+2
Сейчас разные народы настолько переплетены и взаимосвязаны, что все эти разговоры о "правильных" и "неправильных" праздниках настолько нелепы, что кроме смеха ничего не вызывают. Хочет Ахмед наряжать елку - пусть наряжает, хочет Иван вырезать тыкву - пусть вырезает, хочет Джон колядовать - пожалуйста. Это ни как не мешает религии, патриотизму или чему-то ещё, а все эти разговоры полная х....
+1
0
+1
Ответ Владислав Ярлыков
А есть что-то, на что мусульмане не реагируют остро?
на близкое общение с парнокопытными
+1
0
+1
Ответ Джиза
Да хорош вам. Рождение Христа со снегом, ёлкой, оленями и толстым бородатым мужиком, который символизирует епископа из города на территории современной Турции. Уверены, что это прям по Библии? В попытках разобщить народ религия зашла очень далеко. Иудаизм, христианство и ислам говорят об одном и том же сюжете, но при этом противопоставляются друг другу. Давно уже пора просто поставить вопрос: Веришь ты в Бога (любую высшую силу) или нет. Очевидно ведь, что века истории сильно исказили все написанное ранее и сегодня делиться по конфессиям просто глупо. И только от этого половина серьезных бед или таких глупых недопониманий, как с Салахом.
По Библии, не по Библии... Пророк Иса есть и в Коране, так что, эти бараны просто проявляют ревность, типа, ты же наш кумир, чего ты к ним подлизываешься
+1
0
+1
Ответ Джиза
Да хорош вам. Рождение Христа со снегом, ёлкой, оленями и толстым бородатым мужиком, который символизирует епископа из города на территории современной Турции. Уверены, что это прям по Библии? В попытках разобщить народ религия зашла очень далеко. Иудаизм, христианство и ислам говорят об одном и том же сюжете, но при этом противопоставляются друг другу. Давно уже пора просто поставить вопрос: Веришь ты в Бога (любую высшую силу) или нет. Очевидно ведь, что века истории сильно исказили все написанное ранее и сегодня делиться по конфессиям просто глупо. И только от этого половина серьезных бед или таких глупых недопониманий, как с Салахом.
"Очевидно ведь, что века истории сильно исказили все написанное ранее"
Очевидно только для атеистов. В Православии, Католицизме и христианстве в целом считается, что истинная Вера неизменна, ибо все это было создано и поддерживается непосредственно Богом через свою Церковь. Так что прежде чем пытаться рассуждать на религиозные темы, изучите позиции конфессий на этот счет
+1
0
+1
Ответ Yossi
Я 25 декабря не праздную, но 7 января (или когда там), отвечаю всем, что рождество в декабре вообще-то было.
Умно
+5
-4
+1
Ответ Lexx2
Странные эти мусульмане: ругают человека, что он празднует рождество их пророка Исы ибн Мариам. Может они намекают, что надо 7 января отмечать? Тогда присоединяюсь
Вряд ли мусульмане настолько отсталы, что не знают какой календарь точнее. Да и в России в РПЦ переходили уже на новоюлианский и только необходимость противопоставления своей деятельности большевикам вернуло древний календарь
+1
0
+1
В 1918 году понятно почему не было одобрения церкви. Не понимаю почему в 1991 или позже нельзя было получить это одобрение и отмечать Рождество и остальные праздники как нормальные люди
+1
0
+1
Кстати, отдельно смешно: мы, европейская цивилизация, взяли ближневосточную историю, полностью переделали ее под свои реалии (елки, снег, Санта Клаус, Масленница и Пасха (оба из язычества)), а сейчас все дружно негодуем, что Русалочка у Диснея или в сериалах русские дворяне черные)))) Ответочка, называется.
+3
-2
+1
Ответ Ярик01
А фотографии девочек с непокрытой головой, правоверных не тревожат?)
Ну они же еще маленькие, старшей 9 лет.
0
0
0
Ответ Джиза
Кстати, отдельно смешно: мы, европейская цивилизация, взяли ближневосточную историю, полностью переделали ее под свои реалии (елки, снег, Санта Клаус, Масленница и Пасха (оба из язычества)), а сейчас все дружно негодуем, что Русалочка у Диснея или в сериалах русские дворяне черные)))) Ответочка, называется.
Невероятно смешно. Всем подъездом остановиться не можем. В одном случае произошла культурная ассимиляция, когда часть великой культуры Византии(Ближневосточная, ага), перемешалась с русской, от этого появилось уникальное культурное явление, связанное с историей и культуры страны. Уникальное оно потому, что находится на стыке язычества и ортодоксального христианства(православия).
Во втором случае пример свободного западного мышления, когда буквально сверху спускают необходимые нарративы, которые нужно озвучивать. Никакого отношения к культуре черная Русалочка не имеет, это обычная культурная цензура, которая, как оказалась, есть и на намоленном западе.
+2
-2
0
Ответ Yossi
Я 25 декабря не праздную, но 7 января (или когда там), отвечаю всем, что рождество в декабре вообще-то было.
А слабо просто ответить , что ты не празднуешь просто?
0
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Рождество в ночь с 24 на 25 декабря традиционно называют католическим, и это верное название в России, потому что именно у нас католики отмечают в декабре, в православные в январе.
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Ответ K. Eropegov
Вы серьёзно думаете, что в русском тексте Библии пальмовые ветви заменили на вербы?
В русской православной традиции. Праздник Вербное воскресенье это вход Иисуса в Иерусалим. В Иерусалиме нет верб, есть пальмы.
Не благодарите.
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Комментарий удален модератором
Ответ Ogramoon
"Очевидно ведь, что века истории сильно исказили все написанное ранее" Очевидно только для атеистов. В Православии, Католицизме и христианстве в целом считается, что истинная Вера неизменна, ибо все это было создано и поддерживается непосредственно Богом через свою Церковь. Так что прежде чем пытаться рассуждать на религиозные темы, изучите позиции конфессий на этот счет
А чья вера истинная? Католиков или православных? А может быть, старообрядцев? Или древних греков? Если так рассуждать, то получится ведь, что большинство людей, появившихся когда-либо на свет, верили во что-то неправильное. И тогда какое нужно иметь самомнение, чтобы считать свою веру истинной?
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