Салаха критикуют за празднование Рождества. Почему мусульмане реагируют так остро?

Больше культура, уже не только религия.

Мусульманин Мохамед Салах, как и всегда, поздравил болельщиков с Рождеством и упомянул о жертвах в Секторе Газа. Но заметное возмущение вызвали не его слова, а сам факт – что он отмечает 25 декабря.

Он написал в соцсетях: « Рождество – это время, когда семьи собираются вместе и празднуют. Учитывая жестокую войну, продолжающуюся на Ближнем Востоке, особенно смерти и разрушения в Газе, в этом году мы встречаем Рождество с очень тяжелым сердцем и разделяем боль тех семей, которые скорбят о потере своих близких. Пожалуйста, не забывайте их и не привыкайте к их страданиям. Счастливого Рождества».

К посту он прикрепил черно-белую фотографию елки.

В комментариях Салаху предложили не забывать, какой религии он придерживается. Многие раскритиковали футболиста за то, что он празднует христианское Рождество.

Прошлый раз Салах ограничился пожеланием счастливого Рождества и милой семейной фотографией у елки.

И в позапрошлый раз было так же.

Да и в 2020-м.

Но комментарии с критикой появлялись каждый раз. Как и за нарушение Рамадана в день финала Лиги чемпионов, поцелуй девушки на награждении и другие эпизоды, которые не нравились мусульманам.

Рождество – в разные даты у разных верущих. Кто когда?

На всякий случай.

День Рождества – 25 декабря по григорианскому календарю или 7 января по юлианскому. В большинстве стран это государственный праздник, в некоторых есть два или даже три выходных. Кстати, в Египте – как раз 7 января.

Рождество в ночь с 24 на 25 декабря традиционно называют католическим, но это не вполне верно: тогда же отмечают протестанты, а еще – 11 из 15 Поместных православных церквей мира, которые придерживаются новоюлианского календаря, совпадающего с григорианским.

Рождество в ночь с 6 на 7 января называют православным, но при этом праздник еще и для афонских монастырей, живущих по юлианскому календарю, части российских протестантов, а также католиков восточного обряда.

Рождество – скорее культурный феномен, не просто религиозный праздник. Такая позиция все популярнее

В Египте, на родине Салаха, большинство населения исповедует ислам. При этом официальным выходным днем считается 7 января, когда миллионы египетских христиан-коптов отмечают православное Рождество.

Католическое тоже празднуют, но отдельные группы и неофициально. У мусульман есть свое Рождество – 12 числа третьего месяца Раби аль-авваль исламского календаря.

С годами христианское Рождество стало больше культурным, чем религиозным понятием, поэтому мусульмане свободно поздравляют христиан с этим праздником, хотя сами могут его не отмечать.

Например, в начале 2000-х в Малайзии в Рождество уже украшали супермаркеты гирляндами и вводили традицию обмена подарками, христиане отмечали свой праздник в Турции, Ливане, Иране и других мусульманских странах.

Вообще, в язычестве этот праздник связан с зимним солнцестоянием, а первые христиане Рождество не отмечали. Все меньше с религией пересечений и сейчас. Общий тон: главное – уважение друг к другу, а совместное празднование – возможность лишний раз встретиться в кругу семьи.

Главная функция Рождества как культурного феномена – объединить семью и друзей, вероисповедание не на первом плане. Такой подход укореняется.

В середине 2010-х совместное исследование Public Religion Research Institute и Religion News Service показало, что американцы рассматривают Рождество как обычный семейный, а не религиозный праздник: почти половина респондентов ответила, что предпочитала бы видеть надписи с поздравлениями «с праздником», а не «с Рождеством», а для каждого четвертого подростка Рождество – уже никак не связано с религией.

Исследователи связывают это с процессом отделения государства от церкви, который начался с XX века. Люди стали свободнее в выборе праздников, привязка к религии все реже становится определяющей.

По данным Pew Research Center, еще в 2013-м 51% американцев отмечали Рождество как религиозный праздник, но через четыре года доля снизилась до 46%, а понятие культурного праздника упомянули 33% вместо 32%. Смещение небыстрое, но показательное.

Среди миллениалов (людей, родившихся примерно с 1981-го по 1996-й) в том же опросе сразу 44% сказали, что отмечают Рождество как культурный праздник, а 55% не собирались идти в церковь. Тенденция очевидна.

Кстати! Вы знали, что наше Рождество переедет на 8 января? В 2101-м

Такой вот парадокс.

Большинство стран мира живет по григорианскому календарю, который появился в 1582-м – к этому времени юлианский, введенный в 46 году до нашей эры, признали ошибочным, так как за каждые 128 лет копились одни неучтенные сутки (в итоге важнейший праздник – Пасха – наступал раньше).

В XVI веке Европа перешла на григорианский календарь, Россия сделал то же самое в 1918-м, но без одобрения Русской православной церкви, которая продолжает пользоваться юлианским.

Сейчас разница между датами по двум календарям – 13 дней. Она сохраняется с 1900 года и будет актуальной до 2100-го. А после сдвинется еще на день. Уже в 2101-м православные церкви будут праздновать Рождество 8 января. Для католиков 25 декабря останется неизменным.

Фото: Gehad Hamdy/Global Look Press