Всего двое из АПЛ в плей-офф ЛЧ – так было 11 лет назад. Роналду выбил «МЮ», а «Арсенал» пугал «Баварию»

Скандальное удаление Нани – тоже тогда.

«МЮ» и «Ньюкасл» вылетели из Лиги чемпионов, оставили в плей-офф от Англии только «Манчестер Сити» и «Арсенал». В 2012-м лондонцы уже отдувались за всю Англию вместе с клубом из Манчестера, но другим.

И так слабый результат тогда стал катастрофическим: и «Арсенал», и «Юнайтед» вылетели в 1/8 финала.

Как все было: три очка «Ман Сити» в жуткой группе, вылет «Челси» от «Шахтера»

Компания из Англии в ЛЧ-2012/13 была такой: «МЮ», «Арсенал», «Ман Сити» и «Челси». Первые два клуба прошли групповой этап спокойно.

«МЮ» в группе с «Галатасараем», ЧФР и «Брагой» выиграл четыре стартовых матча и стал досрочно первым, так что дальше позволил себе проиграть туркам и румынам. Всего девять голов вполне хватило для группы – забил даже Джонни Эванс.

«Арсенал» попал к «Шальке», «Олимпиакосу» и «Монпелье». Французов обыграл дважды, с греками справился дома – этого хватило для досрочного выхода. Но не с первого места, так как в матчах с немцами удалось взять лишь одно очко.

«Челси» было трудно. Хотя стартовали с ничьей с «Ювентусом» и разгрома «Нордшелланда», но ключевым был обмен победами с «Шахтером». Все решили эти 3:2 дома и 1:2 в гостях, поскольку при равенстве очков украинцы были выше из-за большего количества гостевых мячей.

В Лондоне еще горняк Виллиан забил дважды, а «Челси» выиграл благодаря голу Виктора Мозеса на 90+4. Уже в следующем туре лондонцы сгорели 0:3 в Турине и вылетели за тур до конца. Так неудачно действующие победители ЛЧ при Роберто Ди Маттео пытались защитить титул.

«Ман Сити» свое испытание провалил. В группе оказались два будущих полуфиналиста «Боруссия» и «Реал», а также «Аякс». С каждым из соперников «Сити» сыграл вничью дома и каждому из них уступил в гостях. Особенно драматичным получился матч в Мадриде, когда «Сити» вел 2:1 до 87-й минуты, но из-за голов Карима Бензема и Криштиану Роналду проиграл.

От поражений дома от «Реала» и «Боруссии» «Сити» спасся благодаря пенальти, а с «Аяксом» уже сам отыгрался с 0:2 – сыграл 2:2. Но в Амстердаме пропустил трижды за 23 минуты (1:3), а в Дортмунде проиграл минимально (0:1). Итого – три очка и последнее место.

Англичане вообще не прошли в четвертьфинал. Пережили две драмы в 1/8 финала

В плей-офф «Арсенал» попал на «Баварию». Это потом будут бесконечные 1:5, а в 2013-м лондонцы, уступив 1:3 дома, до последнего нервировали мюнхенцев в гостях. Оливье Жиру забил уже на третьей минуте, Лоран Косьельни добавил в самом конце – 2:0, не хватило одного гола для выхода.

«Мы ушли с поля с подбитым глазом», – хмурился Юпп Хайнкес. А Франц Беккенбауэр о будущем победителе ЛЧ высказался безжалостно: «Если «Бавария» продолжит играть так же, то вылетит в следующем раунде».

«МЮ» угодил на «Реал». Дэнни Уэлбек и Роналду забили по голу в Мадриде, вынуждая испанцев играть на победу в гостях. Первый тайм прошел без особых событий, все интересное было припасено на второй. «МЮ» открыл счет после автогола Серхио Рамоса, но остался вдесятером из-за удаления Нани, влетевшего в Альваро Арбелоа.

«Реал» забил дважды в течение двух минут и выиграл 2:1, победный мяч на счету Роналду, но после игры больше говорили о судействе Джюнейта Чакыра. Расстроенный Алекс Фергюсон послал на пресс-конференцию своего помощника Майка Фелана.

Даже Жозе Моуринью после игры осторожничал: «Мы не заслуживали победы, но таков футбол. Я не готов комментировать удаление Нани, потому что не уверен в этом эпизоде. Независимо от этого удаления, сегодня лучшая команда проиграла».

Через неделю вылетевший с «Арсеналом» из ЛЧ Арсен Венгер тревожно заявил: «Очень давно не было такого, чтобы в четвертьфинал Лиги чемпионов не попала ни одна английская команда. «Манчестер Сити» и «МЮ», «Челси» и «Арсенал» оказались за бортом главного турнира Европы. Все, кого заботит будущее английской Премьер-лиги, должны принять этот факт во внимание и как следует задуматься».

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Уже на следующий год из групп вышли все четыре английских клуба; дальше всех прошел «Челси», уступивший в полуфинале «Реалу». Но титула нужно было ждать до 2019-го, когда «Ливерпуль» выиграл у «Тоттенхэма» в финале. Зато сейчас из последних пяти розыгрышей ЛЧ у Англии три победителя.

Фото: Gettyimages.ru/Michael Regan; East News/SERGEI SUPINSKY / AFP, ODD ANDERSEN / AFP, ANDREW YATES / AFP