Расклады на вылет «МЮ» и «ПСЖ» из ЛЧ. Насколько это реально?

Совсем скоро начнется последний тур группового этапа ЛЧ. На четыре оставшихся путевки в плей-офф претендуют десять клубов, а среди вылетевших могут быть «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед». У «МЮ» ситуация особенно страшная.

«МЮ» устроит только один сценарий – сойтись должно многое

Смотрим расклады.

«Бавария» точно выходит с первого места – но мотивации против «МЮ» может добавить кошмарный разгром от «Айнтрахта».

«МЮ» выйдет в плей-офф, если:

● сам выиграет у «Баварии» (матч дома).

● «Копенгаген» и «Галатасарай» параллельно сыграют вничью.

Победа одного из конкурентов – что датской, что турецкой команды – оставит «Юнайтед» шансы максимум на Лигу Европы.

Чтобы рассчитывать хотя бы третье место, придется набирать очки с «Баварией».

«Копенгаген» выйдет в плей-офф, если обыграет «Галатасарай» или если сыграет вничью, а «МЮ» не выиграет у «Баварии».

«Галатасарай» выйдет в плей-офф, только если победит «Копенгаген».

Статистический портал Opta так оценивает шансы команд на плей-офф: «Копенгаген» – 52%, «Галатасарай» – 39,5%, «Ман Юнайтед» – 8,5%

У «ПСЖ» ситуация проще, но риск вылета все равно есть

В группе смерти на вторую путевку в плей-офф претендуют три команды.

«Дортмунд» уже точно в плей-офф, но пока не гарантировал первое место, для этого нужно хотя бы не проиграть «ПСЖ».

«ПСЖ» выйдет в плей-офф, если:

● победит «Боруссию» на выезде – тогда будет даже лидером группы из-за личных встреч (дома победил 2:0).

● сыграет вничью с «Дортмундом», а в матче «Милан» – «Ньюкасл» будет либо ничья, либо победа «Милана» (у обеих команд станет по восемь очков, но «ПСЖ» будет выше из-за очных матчей – 3:0 и 1:2).

● проиграет «Дортмунду», а в матче «Милан» – «Ньюкасл» будет ничья.

«Ньюкасл» выйдет в плей-офф, если сам победит «Милан», а «ПСЖ» не обыграет «Дортмунд». В случае ничьей между «ПСЖ» и «Дортмундом» у «ПСЖ» и «Ньюкасла» станет по восемь очков, но «Ньюкасл» будет выше из-за очных матчей (4:1 и 1:1).

«Милан» выйдет в плей-офф, если победит «Ньюкасл», а «ПСЖ» проиграет «Дортмунду». В случае ничьей между «ПСЖ» и «Дортмундом» миланцы закончат ниже «ПСЖ» из-за очных матчей (0:3 и 2:1).

Шансы команд на плей-офф от Opta: «ПСЖ» – 68%, «Ньюкасл» – 25%, «Милан» – 7%.