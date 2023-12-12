Расклады на вылет «МЮ» и «ПСЖ» из ЛЧ. Насколько это реально?
Совсем скоро начнется последний тур группового этапа ЛЧ. На четыре оставшихся путевки в плей-офф претендуют десять клубов, а среди вылетевших могут быть «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед». У «МЮ» ситуация особенно страшная.
«МЮ» устроит только один сценарий – сойтись должно многое
Смотрим расклады.
«Бавария» точно выходит с первого места – но мотивации против «МЮ» может добавить кошмарный разгром от «Айнтрахта».
«МЮ» выйдет в плей-офф, если:
● сам выиграет у «Баварии» (матч дома).
● «Копенгаген» и «Галатасарай» параллельно сыграют вничью.
Победа одного из конкурентов – что датской, что турецкой команды – оставит «Юнайтед» шансы максимум на Лигу Европы.
Чтобы рассчитывать хотя бы третье место, придется набирать очки с «Баварией».
«Копенгаген» выйдет в плей-офф, если обыграет «Галатасарай» или если сыграет вничью, а «МЮ» не выиграет у «Баварии».
«Галатасарай» выйдет в плей-офф, только если победит «Копенгаген».
Статистический портал Opta так оценивает шансы команд на плей-офф: «Копенгаген» – 52%, «Галатасарай» – 39,5%, «Ман Юнайтед» – 8,5%
У «ПСЖ» ситуация проще, но риск вылета все равно есть
В группе смерти на вторую путевку в плей-офф претендуют три команды.
«Дортмунд» уже точно в плей-офф, но пока не гарантировал первое место, для этого нужно хотя бы не проиграть «ПСЖ».
«ПСЖ» выйдет в плей-офф, если:
● победит «Боруссию» на выезде – тогда будет даже лидером группы из-за личных встреч (дома победил 2:0).
● сыграет вничью с «Дортмундом», а в матче «Милан» – «Ньюкасл» будет либо ничья, либо победа «Милана» (у обеих команд станет по восемь очков, но «ПСЖ» будет выше из-за очных матчей – 3:0 и 1:2).
● проиграет «Дортмунду», а в матче «Милан» – «Ньюкасл» будет ничья.
«Ньюкасл» выйдет в плей-офф, если сам победит «Милан», а «ПСЖ» не обыграет «Дортмунд». В случае ничьей между «ПСЖ» и «Дортмундом» у «ПСЖ» и «Ньюкасла» станет по восемь очков, но «Ньюкасл» будет выше из-за очных матчей (4:1 и 1:1).
«Милан» выйдет в плей-офф, если победит «Ньюкасл», а «ПСЖ» проиграет «Дортмунду». В случае ничьей между «ПСЖ» и «Дортмундом» миланцы закончат ниже «ПСЖ» из-за очных матчей (0:3 и 2:1).
Шансы команд на плей-офф от Opta: «ПСЖ» – 68%, «Ньюкасл» – 25%, «Милан» – 7%.
ЛЧ, как тебя можно не любить?!