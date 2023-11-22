О духе времени
Блог

Трюк Тебаса: ушел в отставку, чтобы переизбраться до возрождения Суперлиги

Хавьер Тебас
Ла Лига Ла Лига
Федерация футбола Испании
Флорентино Перес Флорентино Перес
Суперлига Европы Суперлига Европы
Футбол Футбол

Опасается Переса.

Хавьер Тебас досрочно покинул пост президента Ла Лиги – по собственному желанию.

Это тонкий замысел. Или не тонкий. 

Трюк для переизбрания

Прежний срок полномочий Тебаса истекал в декабре. Теперь его цель – инициировать новые выборы и переизбраться снова. Уже четвертый подряд. Издание El Espanol предполагает, что это произойдет до конца года. 

Изначально выборы нового главы Ла Лили планировались на 2024-й. А теперь из-за сдвига сроков у призрачных конкурентов (их, кажется, нет) не остается времени для подготовки. 

Но спешит Хавьер не из-за призрачной конкуренции: в конце года Европейский суд вынесет решение в споре Суперлиги и УЕФА. Как прогнозирует El Mundo, выиграет Флорентино Перес, а это значит, что у скандального турнира будут шансы на запуск. Серьезный удар по позициям Тебаса перед выборами, на которых его выбирают клубы Ла Лиги.

Хавьер – противник Суперлиги и не хочет, чтобы на его переизбрание хоть как-то повлияло решение суда. Если клубы займут сторону Переса и поверят в то, что новый турнир на пользу всем, то Тебас останется без поддержки. 

Еще скоро состоятся выборы президента федерации футбола Испании. Как пишет AS, Тебас надеется, что новый босс будет миролюбивее Луиса Рубиалеса. 

Тебас уже «обнулял» срок

Хавьер в должности уже 10 лет.

● В 2013-м Тебас громко зашел на пост: ввел потолок расходов, увеличил стоимость медиаправ за счет расширения на крупнейших рынках Европы. Ла Лига стала одной из самых популярных лиг в мире, а Хавьер всерьез намеревался проводить выставочные матчи в США.

● Через три года Хавьер снова пошел на выборы. Конкурировать с ним пытался бывший президент «Эйбара» Алекс Арансабаль, но он не набрал необходимое количество подписей для выдвижения и досрочно выбыл из гонки.

● Уже в 2019-м президент впервые провернул трюк, который исполняет сейчас: в декабре объявил об отставке ради выборов, хотя изначально голосование планировали на конец 2020-го. Тогда Тебас сказал, что пошел на этот шаг для «влияния на важные вопросы», которые обеспечил мандат. 

И вот снова.

А ведь недавно испанские клубы одобрили повышение зарплаты Тебаса – против выступили только две команды из 42, среди них точно был «Реал». Теперь Тебас зарабатывает до 5,5 млн евро в год, до этого получал 3,3 млн.

Кстати, когда Тебас только становился президентом Ла Лиги, он критиковал предшественника Анхеля Марию Вильяра за слишком высокую зарплату – до 350 тысяч евро в год.

Фото: Gettyimages.ru/Sean Lee; Oscar J. Barroso/Global Look Press

17 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Гиперактивный осьминог
можно же было какого-нибудь Деметрио Медведеса найти на замену, чтобы раньше не уходить
+66
-4
+62
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
UncleMaks
Ответ Tun
у них нет лимита на количество сроков?
прикинь, нет. и они еще борются за почетное звание дома высокой культуры и быта
+27
-1
+26
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ykhg8s9f5n
Ответ Гиперактивный осьминог
можно же было какого-нибудь Деметрио Медведеса найти на замену, чтобы раньше не уходить
Грек у руля испанского футбола?)
+18
-1
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Птюч, Ёж.
Ответ BekmambetovAydar
Получается что в РФ все как везде?
Получается везде, как в РФ.
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Tun
у них нет лимита на количество сроков?
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Bugy
ну прям испанский Назарбаев)
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Verziloff
Тебас конечно хитрый жук, но Перес хитрее!
Вообще следующие несколько лет нас ждет интересная борьба. Реал и Барселона пока не вышли из проекта Суперлиги, при этом это самые популярные клубы мира, если они уйдут из ЛаЛиги, то Лалига превратиться в аналог чемпионата Португалии, есть что терять. В Англии изначально за Суперлигу топило 6 клубов, среди них МС и Челси, к которым есть претензии в плане финансового фейрплей. Представьте ситуацию что АПЛ попытается эти клубы за их финансовые нарушения наказать, лишить очков, чемпионств, следом придется включаться УЕФА, возможно даже аннулировать результаты в ЛЧ, так как если есть читерство, то и титулов нужно лишать, соответственно эти клубы первым делом начнут запугивать уходом в Суперлигу. Возможно кстати, именно по этой причине махинации МС так долго расследуются, бояться дать повод смотреть в другую сторону
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
BekmambetovAydar
Получается что в РФ все как везде?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
dimonivanov
Ответ ykhg8s9f5n
Грек у руля испанского футбола?)
Он же болгарин
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
giga90
Ответ Verziloff
Тебас конечно хитрый жук, но Перес хитрее! Вообще следующие несколько лет нас ждет интересная борьба. Реал и Барселона пока не вышли из проекта Суперлиги, при этом это самые популярные клубы мира, если они уйдут из ЛаЛиги, то Лалига превратиться в аналог чемпионата Португалии, есть что терять. В Англии изначально за Суперлигу топило 6 клубов, среди них МС и Челси, к которым есть претензии в плане финансового фейрплей. Представьте ситуацию что АПЛ попытается эти клубы за их финансовые нарушения наказать, лишить очков, чемпионств, следом придется включаться УЕФА, возможно даже аннулировать результаты в ЛЧ, так как если есть читерство, то и титулов нужно лишать, соответственно эти клубы первым делом начнут запугивать уходом в Суперлигу. Возможно кстати, именно по этой причине махинации МС так долго расследуются, бояться дать повод смотреть в другую сторону
Суперлига никогда не позиционировалась как замена ЛаЛиге а скорее ЛЧ. Следовательно и уходить из нее добровольно никто не собирался, это уже потом Тебас начал барагозить что выкинет и ЛЛ всех кто в Суперлигу пойдет.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
BekmambetovAydar
Ответ Птюч, Ёж.
Получается везде, как в РФ.
Демократия во плати
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Стэн Смит
Тебас неиронично уничтожил испанский футбол, превратив из безоговорочного лидера в 4-5 лигу. Очень мне кое-кого напоминает своей некомпетентностью.
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
G.H.O.S.T.
Ответ dimonivanov
Он же болгарин
А, какая разница?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
hfrhhqbqbh
Ответ ykhg8s9f5n
Грек у руля испанского футбола?)
Литовец)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Verziloff
Ответ giga90
Суперлига никогда не позиционировалась как замена ЛаЛиге а скорее ЛЧ. Следовательно и уходить из нее добровольно никто не собирался, это уже потом Тебас начал барагозить что выкинет и ЛЛ всех кто в Суперлигу пойдет.
Согласен, в том то и дело что Тебас, и другие футбольные союзы начали борогозить в ответ на дерзкую попытку Переса создать Суперлигу. Поэтому у Реала и Барселоны сейчас только один способ продавливать свою позицию, запугивать выходом из ЛаЛиги. Кому в мире нужна ЛаЛига без Реала и Барселоны, да почти никому. Даже если Перес начнет об этом просто говорить, намекать, например перед периодом заключения контрактов на ТВ права, он всех в такую позу неудобную поставит.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
giga90
Ответ Verziloff
Согласен, в том то и дело что Тебас, и другие футбольные союзы начали борогозить в ответ на дерзкую попытку Переса создать Суперлигу. Поэтому у Реала и Барселоны сейчас только один способ продавливать свою позицию, запугивать выходом из ЛаЛиги. Кому в мире нужна ЛаЛига без Реала и Барселоны, да почти никому. Даже если Перес начнет об этом просто говорить, намекать, например перед периодом заключения контрактов на ТВ права, он всех в такую позу неудобную поставит.
Частично согласен. Мне кажется что именно Тебас пугал что выкинет всех из ЛЛ кто перейдет в Суперлигу, проверять нет времени) Но согласен что обе стороны могут друг друга этим пугать и обоим сторонам есть что терять в случае выхода грандов из ЛЛ.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий