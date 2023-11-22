Трюк Тебаса: ушел в отставку, чтобы переизбраться до возрождения Суперлиги

Опасается Переса.

Хавьер Тебас досрочно покинул пост президента Ла Лиги – по собственному желанию.

Это тонкий замысел. Или не тонкий.

Трюк для переизбрания

Прежний срок полномочий Тебаса истекал в декабре. Теперь его цель – инициировать новые выборы и переизбраться снова. Уже четвертый подряд. Издание El Espanol предполагает, что это произойдет до конца года.

Изначально выборы нового главы Ла Лили планировались на 2024-й. А теперь из-за сдвига сроков у призрачных конкурентов (их, кажется, нет) не остается времени для подготовки.

Но спешит Хавьер не из-за призрачной конкуренции: в конце года Европейский суд вынесет решение в споре Суперлиги и УЕФА. Как прогнозирует El Mundo, выиграет Флорентино Перес, а это значит, что у скандального турнира будут шансы на запуск. Серьезный удар по позициям Тебаса перед выборами, на которых его выбирают клубы Ла Лиги.

Хавьер – противник Суперлиги и не хочет, чтобы на его переизбрание хоть как-то повлияло решение суда. Если клубы займут сторону Переса и поверят в то, что новый турнир на пользу всем, то Тебас останется без поддержки.

Еще скоро состоятся выборы президента федерации футбола Испании. Как пишет AS, Тебас надеется, что новый босс будет миролюбивее Луиса Рубиалеса.

Тебас уже «обнулял» срок

Хавьер в должности уже 10 лет.

● В 2013-м Тебас громко зашел на пост: ввел потолок расходов, увеличил стоимость медиаправ за счет расширения на крупнейших рынках Европы. Ла Лига стала одной из самых популярных лиг в мире, а Хавьер всерьез намеревался проводить выставочные матчи в США.

● Через три года Хавьер снова пошел на выборы. Конкурировать с ним пытался бывший президент «Эйбара» Алекс Арансабаль, но он не набрал необходимое количество подписей для выдвижения и досрочно выбыл из гонки.

● Уже в 2019-м президент впервые провернул трюк, который исполняет сейчас: в декабре объявил об отставке ради выборов, хотя изначально голосование планировали на конец 2020-го. Тогда Тебас сказал, что пошел на этот шаг для «влияния на важные вопросы», которые обеспечил мандат.

И вот снова.

А ведь недавно испанские клубы одобрили повышение зарплаты Тебаса – против выступили только две команды из 42, среди них точно был «Реал». Теперь Тебас зарабатывает до 5,5 млн евро в год, до этого получал 3,3 млн.

Кстати, когда Тебас только становился президентом Ла Лиги, он критиковал предшественника Анхеля Марию Вильяра за слишком высокую зарплату – до 350 тысяч евро в год.

Фото: Gettyimages.ru/Sean Lee; Oscar J. Barroso/Global Look Press