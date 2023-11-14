Кержаков ушел из сербского «Спартака». Слишком мало побед

Сербский «Спартак» и Александр Кержаков расторгли контракт «с целью нахождения выхода из кризисной ситуации».

Клуб из Суботицы уже месяц не побеждает и идет на 11-м месте в сербском чемпионате (всего там 16 команд).

Кержаков сразу наладил атмосферу в команде, но победы случались все реже и реже

Кержаков тренировал молодую команду: больше половины состава родились в 2001-м или позже. Да и мощных амбиций явно не было: президент «Спартака» Никола Симович просто надеялся, что «команда не будет бороться за выживание, а добьется хороших результатов в этом году».

Кержаков начал с победы над ИМТ – 2:1. И президент «Спартака» сразу же похвалил российского тренера.

«Благодаря Кержакову в клубе отличная атмосфера. Если говорить об изменениях, которые внес российский специалист, то это не только хорошее настроение игроков «Спартака», но и тактика. Раньше команда играла по схеме 4-3-3, Александр поменял формацию, и теперь футболисты играют в 3-5-2, как «Манчестер Сити» Гвардиолы», – радовался Симович.

Но уже через пару недель у команды все разладилось: потерпели три поражения подряд – от «Црвены Звезды» (0:3), «Напредака» (1:3) и «Младости Лучани» (1:2).

Затем Кержаков чуть выправил ситуацию – забрал две победы: в восьмом туре «Спартак» обыграл «Вождовац» (1:0) благодаря голу на 92-й минуте. Но потом опять спад – лишь одна победа в семи матчах, 16 очков в 14 турах и и расторжение контракта.

Кержаков мало зарабатывал в «Спартаке». Зато в Сербии все понравилось

Александр в интервью «Спорт-Экспрессу» рассказывал, как на него вышел сербский «Спартак»: «Я был без работы. Мне позвонил Йован Танасьевич, с которым мы играли в «Динамо», а потом много раз пересекались на сборах, когда он закончил карьеру. Сказал, что есть предметный интерес из Сербии – со мной хочет переговорить президент «Спартака» из Суботицы. Мы несколько раз пообщались с ним по телефону, обсудили все нюансы, проговорили условия».

Кержаков попал в финансово скромный клуб. Александр признался, что получал около двух тысяч долларов в месяц.

«Моя зарплата в несколько раз меньше, чем в Нижнем Новгороде. Думаю, что столько получают тренеры Второй лиги. Может, и в нижней половине Первой – не знаю, какие там сейчас оклады.

У нас есть несколько футболистов, которые выходят в стартовом составе и получают меньше игроков российской Медиалиги. Меня это удивило, когда пришел. Но платят все вовремя, и есть хорошая возможность показать себя. Плюс все происходит быстро – если ты играешь в маленькой команде несколько сезонов, то это показатель того, что вряд ли пойдешь на повышение», – рассказывал Кержаков.

Александру нравилось в Сербии – не было ни конфликтов, ни проблем с языком: «Здесь хорошее отношение к русским, понятный язык. Конечно, футбольные слова, которые требуются в тренировочном процессе, старался выучить. Стараюсь что-то запоминать из сербских слов, но именно специально – нет, у меня нет учителя. Сам я пытаюсь что-то запомнить и доучивать, конечно.

Сербский язык похож на русский, есть похожие слова. Понимать намного легче, чем объясняться, но многие понимают русский язык здесь».

Посмотрим, куда пойдет Кержаков в следующий раз.

Фото: instagram.com/fcspartaksubotica