Нойер вернулся: пропустил 10 месяцев из-за того глупейшего перелома ноги. «Бавария» страдала и ждала

Начал с сухаря.

Мануэль Нойер пропустил из-за травмы почти весь 2023-й год, но вернулся – сыграл против «Дармштадта». После 331 дня без футбола возвращение получилось приятным, выиграли 8:0!

Впрочем, начиналось все не очень перспективно. Йозуа Киммих получил красную уже на четвертой минуте – и выговаривал Нойеру за не самый удачный пас (впрочем, после игры признал, что виноват сам). Зато потом Ману сделал четыре сэйва, а «Бавария» разнесла аутсайдера за второй тайм.

«Нойер всегда думает на несколько шагов вперед, это видно по тренировкам, – сказал Томас Тухель. – Он руководит партнерами на поле. Адаптируется под каждую ситуацию, знает, когда нам надо сменить подход и дает обратную связь. Это было очень важно – и когда мы были в меньшинстве, и когда играли в большинстве. Мануэль сыграл очень хорошо и сделал важное спасение в первом тайме. Что он не пропустил, тоже очень важно».

С возвращением!

Почему Нойера так долго не было: сломал ногу, затянулось восстановление

1 декабря 2022-го сборная Германии с гигантским трудом обыграла Коста-Рику на чемпионате мира, но вылетела по итогам группового этапа второй ЧМ подряд. Мануэль Нойер отыграл, а после уехал в отпуск – и нагулял себе неприятности.

Сломал ногу, когда катался на лыжах.

Ожидалось, что восстановится к новому сезону – но из-за болей даже не поехал с клубом в азиатское турне. Bild писал, что в конце мая из ноги Нойера удалили винт. Еще через два месяца врачи убрали кусок металла из правой малоберцовой кости.

К началу сезона Нойер оказался не готов. И только через два месяца после начала вернулся.

«Бавария» без Нойера: прошли «ПСЖ», сменили тренера, чуть не проиграли чемпионат

На момент травмы Нойера «Бавария» после 15 туров шла в девяти очках от дортмундской «Боруссии», поэтому единственный вопрос читался сразу – как быть команде в Лиге чемпионов, где в 1/8 финала сразу выпал «ПСЖ».

Парижан пройти удалось, но от «Манчестер Сити» следом «Бавария» вылетела, а в чемпионате теряла очки так часто, что в последнем туре чемпионами стали только благодаря потере «Дортмунда».

Спокойно в клубе не было. Завелся и сам Нойер, когда из «Баварии» был уволен его друг и тренер вратарей Тони Тапалович: «Для меня это был удар, когда я и так уже лежал на земле. Словно мое сердце вырвали. Это было самое жестокое, что я испытал в карьере».

Нойер раскритиковал клуб, а гендиректор Оливер Кан рассердился: «То, что сказал Мануэль, не соответствует ни его статусу капитана, ни ценностям «Баварии».

Еще «Бавария» за пару месяцев до конца сезона сменила Юлиана Нагельсманна на Томаса Тухеля. Была и драка в раздевалке между Лероем Сане с Садьо Мане. Нетипично турбулентный сезон для клуба.

Зоммер и Ульрайх закрывали позицию, топ-вратаря не подписали

Как стало ясно, что сезон-2022/23 придется доигрывать без Нойера, «Бавария» вытащила из менхенгладбахской «Боруссии» Яна Зоммера. А на старте нового возникли вопросы по вратарской позиции.

Зоммер отправился в «Интер» на смену Андре Онана, где его место в стартовом составе не подвергалось бы сомнениям. Александру Нюбелю уже 27 – его отдали в аренду в «Штутгарт». Но Нойер так и не был готов. «Бавария» оставалась с 35-летним Свеном Ульрайхом, который за два предыдущих сезона в Бундеслиге сыграл только в девяти матчах.

Стало очевидно, что «Баварии» нужен крепкий вратарь, который к тому же согласится конкурировать с Нойером, когда тот восстановится. Известные имена летом мелькали постоянно, но Давид Де Хеа, Яссин Буну, Георгий Мамардашвили и Кепа Аррисабалага в Мюнхен не переехали.

Вместо этого «Бавария» купила за пять миллионов 23-летнего израильтянина Даниэля Переца из тель-авивского «Маккаби». Тот сыграл на Кубок против «Мюнстера» и попал в заголовки новостей из-за палестино-израильского конфликта. Основной вратарь в отсутствие Нойера – Ульрайх.

Нойер полностью здоров? Его не выдернули раньше времени?

Журналист Kicker Георг Хольцнер писал, что врачи разрешили Нойеру вернуться еще перед игрой прошлого тура с «Майнцем». Тухель, сам Мануэль и тренер вратарей Михаэль Рехнер провели совещание и решили отложить возвращение еще на неделю.

Перед игрой против «Дармштадта» Тухель подтвердил: «Если ничего не случится на тренировке, он будет играть. Мануэль и мы с нетерпением ждем этого. Многие другие, вероятно, тоже. На тренировках я вижу совершенно новый уровень вратаря. Он находится в своей собственной лиге. Он должен воспринимать это как награду за свою работу. На тренировках он демонстрирует совершенно уникальный уровень вратарского мастерства».

Ульрайх после победы над «Галатасараем» в Лиге чемпионов сказал: «Конечно, жаль потерять место в воротах. Но я понимаю свою роль в «Баварии». Если Мануэль вернется, он сыграет хорошо».

Предыдущую игру за «Баварию» Нойер провел 12 ноября 2022-го против «Шальке». 50 недель назад.

Контракт Мануэля заканчивается летом 2024-го, когда ему будет уже 37 лет. Ожидается, что переговоры о будущем проведут до конца 2023-го.

Фото: IMAGO/Wolfgang SCHNEBLE, Thorsten Tillmann/firo Sportphoto, IMAGO/Ulrich Wagner, Tom Weller/dpa/Global Look Press