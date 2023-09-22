Карма.

Чудесный «Зриньски» ушел с 0:3 против АЗ – дерзко победили 4:3, когда коэффициент был 101.00. Дебют Боснии в группе еврокубков – уже в истории.

Никто не верил в сказку. Недоумевал и Дик Адвокат, которого позвали на голландское ТВ в качестве эксперта: «Не понимаю, кто позволяет таким командам играть в еврокубках».

Адвокат сказал это в перерыве, при счете 3:0 в пользу АЗ.

Дик уже обжигался с прогнозами: в 2017-м тренер сборной Нидерландов уверенно заявил, что Швеция не переиграет Люксембург со счетом 8:0 и не набьет нужную разницу забитых и пропущенных.

Угадаете, что было дальше? Швеция уложила ровно восемь – и Нидерланды лишились шанса на поездку на чемпионат мира в Россию.

Как там Адвокат? Похоже, возглавит Кюрасао

Дику уже 75 лет. Последний клуб – «Ден Хааг», с которым он занял 12-е место во втором голландском дивизионе. Летом стороны расстались.

Но тренер даже не думает заканчивать: ESPN сообщает, что Адвокат ведет переговоры с Федерацией футбола Кюрасао и вот-вот возглавит сборную. Три года назад туда заезжал Гус Хиддинк. Сначала совмещал тренерство с должностью технического директора, но осенью 2021-го ушел. Эпизодически в сборную заезжал Патрик Клюйверт.

Цель Кюрасао – выход на ЧМ-2026 за счет расширения турнира до 48 команд.

Сборная Кюрасао появилась в ФИФА в 2011-м как прямая и единственная правопреемница команды Нидерландских Антильских островов. Идут на 88-м месте в рейтинге ФИФА, хотя в 2017-м взлетали аж на 68-ю строчку – тогда выиграли Карибский Кубок, одолев в финале Ямайку.

Главная звезда – 32-летний полузащитник Леандро Бакуна из «Гронингена», известный по игре в АПЛ за «Астон Виллу». Его брат Жуниньо Бакуна играет за «Бирмингем», ему 26 лет. Родились в Голландии и вызывались в голландскую сборную молодежных возрастов, но выбрали Кюрасао.

Адвокат – новая глава.

Фото: East News/Pro Shots Photo Agency; instagram.com/hsk.zrinjski