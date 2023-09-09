25 комментариев

Отпраздновал в стиле короля футбола.

Неймар закрыл то, чего не успел во время ЧМ-2022 – побил рекорд великого Пеле по голам за сборную. Уже на старте отбора ЧМ-2026 дубль Нея во втором тайме помог бразильцам разгромить Боливию 5:1.

Теперь у форварда «Аль-Хилаля» 79 голов за сборную в 125 матчах. У Пеле на два мяча меньше, но он сыграл в 92 играх.

Исторический гол сделали воспитанники «Сантоса». Неймар отпраздновал в стиле Пеле, а до этого не забил пенальти

Бразилия повела 3:0 уже к 53-й минуте – забили Родриго (дважды) и Рафинья. Главной интригой оставалось одно: будет ли побит рекорд Пеле уже в этом матче.

Причем Неймар мог сотворить историю уже на 17-й минуте, но перенервничал и запорол пенальти: семенил перед ударом и пробил неуверенно, позволив голкиперу взять мяч намертво.

В итоге получилось даже лучше – после часа игры пришел гол с игры. И какой символичный: воспитанник «Сантоса» Родриго выкатил мяч под удар воспитаннику «Сантоса» Неймару, чтобы тот точным ударом с 10 метров побил рекорд главной легенды «Сантоса».

Партнеры тепло поздравили Нея на поле.

А сам герой отпраздновал в стиле Пеле – высоко подпрыгнул в воздух.

«Я никогда не думал, что достигну этого рекорда. Хочу сказать, что я не лучше Пеле , – сказал после игры Неймар. – Я всегда хотел создать собственную историю, написать свое имя в истории бразильского футбола и сборной. И сегодня я сделал это».

Родриго тоже запомнит этот матч – и не только из-за своего дубля: «Неймар – мой герой. Это навсегда в моей памяти, очень особенный день».

Главный тренер сборной Фернандо Диниз: «Он великий герой. Люди должны признать это и принять, у него природный талант».

Признание величия достижения пришло и от фонда Пеле: «Поздравляем Неймара с тем, что он превзошел короля по количеству голов за бразильскую сборную в официальных матчах ФИФА. Конечно, Пеле тебе сегодня аплодирует!»

Есть еще шанс обойти Пеле по голам на ЧМ. Успеет?

● После обновления рекорда у Неймара появился новый ориентир: у главного бомбардира в истории бразильских сборных 115 голов – это Марта из женской команды.

Есть и более реальная задача: сейчас Неймар делит третье место с Роберто Карлосом по количеству матчей в сборной – у обоих по 125 игр. Впереди только Дани Алвес (126) и оторвавшийся подальше Кафу (142). Неймар дебютировал за сборную Бразилии 10 августа 2010 года – в матче против сборной США. В этой же игре он забил первый гол за сборную.

●‎ Чаще всего Неймар забивал Японии – 9 раз в пяти матчах. Логично, учитывая покер (единственный в сборной) в октябре 2014-го.

Перуанцам доставалось 6 раз, американцам и теперь боливийцам – по 5.

● Лучший год бразильца в сборной по голам – 2014-й: в пяти играх ЧМ и девяти товарищеских заколотил 15 мячей. Да, среди них покер Японии.

● Большая часть голов Нея (46, то есть 58%) – в товарищеских матчах: у Бразилии не было отбора на домашний чемпионат мира-2014.

● Больше всего голов Неймар забил при главном тренере Тите – 31. При Луисе Фелипе Сколари, идущем на второй строчке, намного меньше – 18.

● Главное разочарование в карьере Неймара, что со сборной он так ничего серьезного и не выиграл. Теоретически в 2026-м у бразильца еще будет шанс поехать на последний чемпионат мира и все исправить. Там же можно догнать короля по голам на ЧМ: пока у Нея 8, а у Пеле – 12.

Фото: Gettyimages.ru/Pedro Vilela