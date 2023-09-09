25 комментариев

О духе времени
Блог

Неймар обогнал Пеле по голам за сборную. Новый рекорд – 79!

Пеле Пеле
Неймар Неймар
Сборная Бразилии по футболу Сборная Бразилии по футболу
квалификация ЧМ-2026 Южная Америка квалификация ЧМ-2026 Южная Америка
Аль-Хилаль Аль-Хилаль
Родриго Родриго
Фернандо Диниз
Сантос Сантос
Футбол Футбол

Отпраздновал в стиле короля футбола.

Неймар закрыл то, чего не успел во время ЧМ-2022 – побил рекорд великого Пеле по голам за сборную. Уже на старте отбора ЧМ-2026 дубль Нея во втором тайме помог бразильцам разгромить Боливию 5:1.

Теперь у форварда «Аль-Хилаля» 79 голов за сборную в 125 матчах. У Пеле на два мяча меньше, но он сыграл в 92 играх.

Исторический гол сделали воспитанники «Сантоса». Неймар отпраздновал в стиле Пеле, а до этого не забил пенальти

Бразилия повела 3:0 уже к 53-й минуте – забили Родриго (дважды) и Рафинья. Главной интригой оставалось одно: будет ли побит рекорд Пеле уже в этом матче.

Причем Неймар мог сотворить историю уже на 17-й минуте, но перенервничал и запорол пенальти: семенил перед ударом и пробил неуверенно, позволив голкиперу взять мяч намертво.

В итоге получилось даже лучше – после часа игры пришел гол с игры. И какой символичный: воспитанник «Сантоса» Родриго выкатил мяч под удар воспитаннику «Сантоса» Неймару, чтобы тот точным ударом с 10 метров побил рекорд главной легенды «Сантоса».

Партнеры тепло поздравили Нея на поле.

А сам герой отпраздновал в стиле Пеле – высоко подпрыгнул в воздух.

«Я никогда не думал, что достигну этого рекорда. Хочу сказать, что я не лучше Пеле, – сказал после игры Неймар. – Я всегда хотел создать собственную историю, написать свое имя в истории бразильского футбола и сборной. И сегодня я сделал это».

Родриго тоже запомнит этот матч – и не только из-за своего дубля: «Неймар – мой герой. Это навсегда в моей памяти, очень особенный день».

Главный тренер сборной Фернандо Диниз: «Он великий герой. Люди должны признать это и принять, у него природный талант».

Признание величия достижения пришло и от фонда Пеле: «Поздравляем Неймара с тем, что он превзошел короля по количеству голов за бразильскую сборную в официальных матчах ФИФА. Конечно, Пеле тебе сегодня аплодирует!»

Есть еще шанс обойти Пеле по голам на ЧМ. Успеет?

● После обновления рекорда у Неймара появился новый ориентир: у главного бомбардира в истории бразильских сборных 115 голов – это Марта из женской команды.

Есть и более реальная задача: сейчас Неймар делит третье место с Роберто Карлосом по количеству матчей в сборной – у обоих по 125 игр. Впереди только Дани Алвес (126) и оторвавшийся подальше Кафу (142). Неймар дебютировал за сборную Бразилии 10 августа 2010 года – в матче против сборной США. В этой же игре он забил первый гол за сборную.

●‎ Чаще всего Неймар забивал Японии – 9 раз в пяти матчах. Логично, учитывая покер (единственный в сборной) в октябре 2014-го.

Перуанцам доставалось 6 раз, американцам и теперь боливийцам – по 5.

● Лучший год бразильца в сборной по голам – 2014-й: в пяти играх ЧМ и девяти товарищеских заколотил 15 мячей. Да, среди них покер Японии.

● Большая часть голов Нея (46, то есть 58%) – в товарищеских матчах: у Бразилии не было отбора на домашний чемпионат мира-2014.

● Больше всего голов Неймар забил при главном тренере Тите – 31. При Луисе Фелипе Сколари, идущем на второй строчке, намного меньше – 18.

● Главное разочарование в карьере Неймара, что со сборной он так ничего серьезного и не выиграл. Теоретически в 2026-м у бразильца еще будет шанс поехать на последний чемпионат мира и все исправить. Там же можно догнать короля по голам на ЧМ: пока у Нея 8, а у Пеле – 12.

Трагедия карьеры Неймара. Правда верю, что он мог стать великим

Пеле обвиняют в том, что он набил статистику в чемпионатах штатов и турнирах береговой охраны. Это не очень справедливо

Фото: Gettyimages.ru/Pedro Vilela

25 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Андрей Балабаев
Что-то в товарняках многовато
+12
-1
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
igls54
Зато Пеле - король футбола и трехкратный чемпион мира
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Имя Фамилия
Ответ igls54
Зато Пеле - король футбола и трехкратный чемпион мира
Двукратный со сборной, которая спокойно побеждала в его отсутствие)
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Имя Фамилия
Ответ Андрей Балабаев
Что-то в товарняках многовато
У Пеле больше — 51 гол в товарняках.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Слончик
Неймар, хоть и всегда на расслабоне, перед пенальти явно прокручивал что-то в голове, осозновал важность момента. И не забил. Хорошо, что в итоге взял свое.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Имя Фамилия
• голы/90 минут как у зубастика 🔥
• топ-1 по ассистам с двукратным отрывом 👑
• лучший ассистент в истории отборов к ЧМ (среди всех континентов), при том что сыграл в полтора-два раза меньше матчей, чем его ровесники 👑
• идёт за рекордом Пеле по голам на ЧМ 🚀

И это всё со сборной которая в его отсутствие пропускает 7 голов за матч) Как же ему не повезло с травмами по ходу турниров, если бы не конченные судьи уверен он бы затащил для Бразилии ЧМ даже со всякими Фредами.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alexander S
Вот все равно, 1/4 финала ЧМ эдакий психологический барьер для Бразилии последнее время.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Из Парижа с любовью
Ждем дебюта и успехов в Аравии. Главное что бы в тень Малкома не угодил.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Eden Hazard
если б ещё забивал не в товарняках, и не Боливиям в отборе...
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Phoebe
Рад за Нея, молодец. Но встать даже близко на 1 уровень с тем, кого он обошел в данном конкретном состязании...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Евгений Заботин
Только по среднему количеству голов еле еле в пятерку входит. Переоцененный слишком.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Januk
хорошее поколение было у Бразилии в 90х и 00х. Два ЧМ взяли, а потом кроме Неймара никого нет особо. Правильнт воспитывать кудесников перестали что ли?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
раскаявшийся жиробас
Ответ Имя Фамилия
Двукратный со сборной, которая спокойно побеждала в его отсутствие)
ну и? один раз Пеле лично затащил сборную к чемпионству, немногие игроки в целом так делали, да и Королем Футбола называют именно Пеле, а не кого-нибудь ещё)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Имя Фамилия
Ответ раскаявшийся жиробас
ну и? один раз Пеле лично затащил сборную к чемпионству, немногие игроки в целом так делали, да и Королем Футбола называют именно Пеле, а не кого-нибудь ещё)
Королём футбола ты можешь кого угодно называть, от этого в реальности ничего не изменится) В 62-м бразилы спокойно затащили ЧМ без короля, а уже в 66-м с королём не смогли выйти из группы) Величие))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Имя Фамилия
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
Смешно. При всем при этом Пеле - король, а Неймар - петух.
Тот, кого ты называл петухом, превзошёл самого Пеле. Вот это смешно))
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Имя Фамилия
Ответ Eden Hazard
если б ещё забивал не в товарняках, и не Боливиям в отборе...
По голам в официальных матчах Неймар опередил Пеле ещё несколько лет назад. У Пеле 51 гол в товарняках — больше, чем у Неймара.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий