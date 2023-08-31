40 комментариев

Арустамян рассказал о своей роли.

Новое видео на ютуб-канале Нобеля Арустамяна посвящено Арсену Захаряну. Нобель активно участвовал в трансфере полузащитника в «Реал Сосьедад» и сам стал одним из героев выпуска. Мы посмотрели и выбрали главное.

«Челси» мог подписать Захаряна через «Страсбур». В «Зенит» Арсен уйти не мог – не позволял контракт

Вместе с «Сосьедадом» к Захаряну проявил интерес многие клубы. Представитель футболиста Геннадий Голубин рассказал, что творилось этим летом:

«Было официальное предложение из «Фейеноорда» и от «Страсбура» – клуба, который входит в экосистему «Челси». Я думаю, «Челси» хотел, чтобы Арсен какое-то время поиграл во Франции, а затем переехал в Англию. Был «Лацио», конечно. И был такой полувариант – без официальных бумаг – с «Дженоа».

Ранее были неофициальные, так скажем, переговоры с «Ромой», интерес от них. Насколько я знаю, официальных переговоров с «Зенитом» не было. В контракте Захаряна была опция, что он не может переходить внутри России – только за границу.

«Сосьедад» был более настойчив. Клубы договорились между собой. Здесь было важно, чтобы [предложение] устроило и «Динамо». По моему мнению, команда Ла Лиги больше всего подходит Арсену. Это лучший выбор».

Роль Нобеля: еще год назад участвовал в подготовке к «Челси». «Сосьедад» вышел на Арсена через агента Модрича

Удивительно, но европейская история Захаряна началась как раз в Сан-Себастьяне. Арустамян рассказал Арсену, что год назад он позвонил именно из этого города его агенту Павлу Андрееву – с вопросом о будущем футболиста. История закольцевалась переходом в «Сосьедад».

«Судьба», – отреагировал Захарян. Нобель раскрыл детали переговоров чуть подробнее:

«Год назад было понятно, что для Захаряна наступает важный момент. Мне стало интересно, как он видит свою карьеру. Я не буду скрывать, что Арсен – футболист, к которому я особенно отношусь. Понятно, что очень важна его семья, корни, для меня это личная история.

Тогда я пообщался с его агентами, с Павлом Андреевым. Он сказал: «Да, мы не против, чтобы он попробовал себя в Европе». Я понял, что надо действовать. Так все завертелось.

Первая история с моим участием – «Челси». Мы встретились и пообщались с Рафаэлой Пиментой (это наследница империи Мино Райолы). Не получилось по понятным причинам: санкции, тяжелые платежи. Тогда же, еще год назад, серьезный интерес проявлял и «Сосьедад». Но они не решились на предложение по внутренни причинам.

Как случился контакт с «Сосьедадом» первый раз? Есть такой очень известный агент Владо Лемич – агент топ-уровня, он привозил в Испанию Модрича, у него огромное количество сделок. Я с ним знаком, а он хорошо знает многих руководителей испанских клубов. Я ему сказал, что есть такой суперталантливый парень. Он сообщил об интересе «Сосьедада». Захаряна, конечно, знают. В каждом скаутском клубе на него есть досье, он один из главных талантов мирового футбола 2003 года рождения».

Нобель не раскрыл, сколько заработал на сделке: «Пока не знаю. Это история не про заработок, а про то, чтобы это случилось».

Арустамян рассказал о сложностях в переговорах. Многое определило само стремление игрока уехать в Европу: « У агентства, которое ведет дела Захаряна, есть свой стиль работы. И он довольно жесткий, конкретный, на мой взгляд – лобовой. В какой-то момент мне казалось, что они в эти истории [с переходом в Европу] не верят, они в них не уверены . Я не знаю, почему они не были уверены. Но казалось, что где-то есть сомнения: по финансовым и другим показателям.

Павел Андреев – жесткий, неуступчивый. Но мне кажется, что для него история с Захаряном была безальтернативной. Настолько он понимал, что от парня исходит четкий сигнал на Европу».

У Захаряна нет языкого барьера – кроме установок тренера на испанском. Сам удивился, что все в порядке с английским

После первой тренировки в «Сосьедаде» Арсен рассказал, что его отлично приняли.

Языковой барьер проблемой не стал: «Супер, познакомился со всеми. Все дружелюбные, хорошо приняли. С английским у меня нормально, к удивлению. Мы одно время в Москве с Костей [Тюкавиным] занимались языком вместе, но потом бросили. Была практика общения с ребятами [иностранцами].

Единственная проблема – понимать тренера, он только на испанском говорит. Мне капитан Микель Оярсабаль помог, переводил на английский. Они слишком дружелюбные, открытые – даже мне, не особо коммуникабельному, было несложно ».

Захарян уже думает о скором дебюте в Лиге чемпионов: хочет услышать гимн и сыграть против «Интера», там его кумир Генрих Мхитарян.

В «Сосьедаде» давно следили за Арсеном. Сравнили с Зиданом и отсыпали кучу других комплиментов

Нобель поговорил с руководством «Сосьедада». Спортивный директор Роберто Олабе в восторге:

«Арсен очень сбалансированный, хорошо координированный, с хорошими физическими данными. Может показаться, что немного неуклюжий, но все ровно наоборот – техника на выдающемся уровне. Он может покрыть любую дистанцию, любой участок поля. И мне это нравится. В нем есть черты Зидана – с прекрасной техникой, гармонией в движениях. Как он исполняет технические приемы, понимает тактику . Непросто провести аналогии, потому что сложно найти такого игрока, как Арсен.

Мы знаем, какими могут быть футболисты из России. Я играл вместе с Валерием Карпиным, я его еще и тренировал, как и Дмитрия Хохлова. Мы понимаем, что у российских футболистов особенный талант. Поэтому мы следили за чемпионатом России и особенное внимание уделяли молодым футболистам. Этим занимался Эрик [Бретос – главный скаут клуба].

У нас вообще не было сомнений, что Арсен – выдающийся атакующий центральный полузащитник. Мы за ним очень долго следили, уже давно поняли, что он особенный. И давно поняли, что приобрести его будет непросто, потому что это экстраординарный игрок. Как только появилась возможность, мы сразу сделали все, чтобы он перешел к нам».

В соцсетях «Сосьедад» поприветствовал новичка большим количеством постов, в том числе на русском. Арсен к такому вниманию не был готов: «Спасибо за такой прием. Я должен это внимание оправдать. Но, честно говоря, такого ажиотажа не хотелось».

Вместе с Нобелем Захарян посетил музей Balenciaga, который не произвел большого впечатления на игрока. Стильный президент «Сосьедада» Хоакин Аперрибай рассказал, что точно порадует Арсена:

«Он еще молодой, в раннем возрасте приехал в Сан-Себастьян. И когда он встретит баскскую девушку – все встанет на свои места. Наш клуб всегда был связан с искусством. Надеюсь, Арсен добавит нам красок в искусстве на поле».

Фото: Mutsu Kawamori/AFLO/Global Look Press