Старт «ПСЖ» – 0:0. Со счастливым Мбаппе на трибуне
Много смеялся с Дембеле.
«ПСЖ» стартовал в Лиге 1 без Килиана Мбаппе – и без победы. 0:0 против «Лорьяна» в первом туре.
Мбаппе на стадионе тоже видели. В настроении гораздо лучше, чем по итогам у команды.
Мбаппе заходил в раздевалку и смотрел матч с трибуны. Никакого запрета ходить на стадион нет
Мбаппе смотрел матч с «Лорьяном» вместе с новичком «ПСЖ» Усманом Дембеле. Судя по кадрам из эфира, им было весело.
Сколько они ни попадали в трансляцию – улыбки.
Веселили друг друга.
Перед началом игры Мбаппе заглянул в раздевалку – поддержал команду хотя бы на словах.
Не сработало: «ПСЖ» потерял очки в первом же туре – грустные 0:0 при 76% владения.
Похоже, клуб отказался от самых жестких мер. Журналист Жюльен Лорен говорил, что руководство «ПСЖ» рассматривало идею запретить Мбаппе появляться на «Парк де Пренс», в той логике собирались еще сильнее отдалить футболиста от клуба. Но такого решения, очевидно, нет.
Главный тренер команды Луис Энрике хочет, чтобы вопрос с Килианом поскорее решился: «Мы уже сталкивались подобной ситуацией, и клуб с игроком нашли решение. Это то, что я хотел бы видеть и сейчас. Философия «ПСЖ» очень ясна: клуб превыше всего. И я разделяю ее на 100%».
«ПСЖ» так и не уговорит Мбаппе на обновленный контракт?
Пока не помогают даже письма с жалобами.
«ПСЖ» хочет, чтобы Мбаппе активировал опцию продления контракта до 2025-го, но футболист упорно отказывает. Килиан планирует остаться в клубе еще на сезон, а затем бесплатно уйти в «Реал» – его не пугает даже перспектива остаться без игровой практики.
Как сообщает Le Parisien, Мбаппе поговорил об этом с президентом «ПСЖ» Нассером Аль-Хелайфи. Сейчас форвард тренируется в группе «нежелательных» игроков парижской команды – переход в основную группу возможен только с обновленным контрактом.
Обсуждать его нужно наверняка не только с Килианом, а со всей его семьей. Вот и на трибуне тут: слева – брат Итан, ниже – папа Вилфрид и мама Файза (та самая).
«ПСЖ» использует все методы, в том числе давит на жалость. L’Équipe сообщил, что Килиан получил очередное письмо от клуба, где еще раз упомянули финансовые условия, которых не было ни у кого в мире. В прошлом сезоне Мбаппе заработал 158 млн евро, клубу это обошлось более чем в 200 млн с учетом налогов и прочих выплат.
Еще в письме описали последствия возможного ухода Мбаппе свободным агентом: клуб подчеркивает, что без денег за переход придется продавать игроков (чтобы не нарушить финансовый фэйр-плей), пересмотреть политику продвижения игроков академии в первую команду и уволить многих сотрудников.
В вечер первого тура появился инсайд о том, что «ПСЖ» и Килиан возобновили общение – но L’Equipe уточняет, что это не продвижение в переговорах, а просто желание урегулировать отношения.
- Дата проведения
- 12 августа, 22.00, «Парк де Пренс»
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ПСЖ –
Доннарумма, Хакими, Шкриньяр, Данилу Перейра, Эрнандес (Маркиньос, 82), Угарте, Витинья (Фабиан Руис, 68), Заир-Эмери, Ли Кан Ин (Экитик, 82), Асенсио (Солер, 69), Гонсалу Рамуш.
Дембеле уже 11-й новичок «ПСЖ». А Мбаппе, Неймара и Верратти выжимают из клуба
Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press; East News/MUSTAFA YALCIN / ANADOLU AGENCY
- Мбаппе: Ну ты красавчик, конечно! А я-то тоже неплох. Я этого шейха так на***ал, что он теперь у меня пятки лижет. Шейх ещё называется! В следующем году он 50 лямов мне на карман положит. Вот ло***ра! 🤣🤣🤣
- Дембеле: Ля, мы с тобой прям аферисты года , слушай! 😅
Я могу понять Ваш гнев от наблюдений за ускоряющимся расслоением доходов разных групп населения в современном мире. Но в данном случае Вы как то невпопад, извините...