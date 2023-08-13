Много смеялся с Дембеле.

«ПСЖ» стартовал в Лиге 1 без Килиана Мбаппе – и без победы. 0:0 против «Лорьяна» в первом туре.

Мбаппе на стадионе тоже видели. В настроении гораздо лучше, чем по итогам у команды.

Мбаппе заходил в раздевалку и смотрел матч с трибуны. Никакого запрета ходить на стадион нет

Мбаппе смотрел матч с «Лорьяном» вместе с новичком «ПСЖ» Усманом Дембеле. Судя по кадрам из эфира, им было весело.

Сколько они ни попадали в трансляцию – улыбки.

Веселили друг друга.

Перед началом игры Мбаппе заглянул в раздевалку – поддержал команду хотя бы на словах.

Не сработало: «ПСЖ» потерял очки в первом же туре – грустные 0:0 при 76% владения.

Похоже, клуб отказался от самых жестких мер. Журналист Жюльен Лорен говорил, что руководство «ПСЖ» рассматривало идею запретить Мбаппе появляться на «Парк де Пренс», в той логике собирались еще сильнее отдалить футболиста от клуба. Но такого решения, очевидно, нет.

Главный тренер команды Луис Энрике хочет, чтобы вопрос с Килианом поскорее решился: «Мы уже сталкивались подобной ситуацией, и клуб с игроком нашли решение. Это то, что я хотел бы видеть и сейчас. Философия «ПСЖ» очень ясна: клуб превыше всего. И я разделяю ее на 100%».

«ПСЖ» так и не уговорит Мбаппе на обновленный контракт?

Пока не помогают даже письма с жалобами.

«ПСЖ» хочет, чтобы Мбаппе активировал опцию продления контракта до 2025-го, но футболист упорно отказывает. Килиан планирует остаться в клубе еще на сезон, а затем бесплатно уйти в «Реал» – его не пугает даже перспектива остаться без игровой практики.

Как сообщает Le Parisien, Мбаппе поговорил об этом с президентом «ПСЖ» Нассером Аль-Хелайфи. Сейчас форвард тренируется в группе «нежелательных» игроков парижской команды – переход в основную группу возможен только с обновленным контрактом.

Обсуждать его нужно наверняка не только с Килианом, а со всей его семьей. Вот и на трибуне тут: слева – брат Итан, ниже – папа Вилфрид и мама Файза (та самая).

«ПСЖ» использует все методы, в том числе давит на жалость. L’Équipe сообщил, что Килиан получил очередное письмо от клуба, где еще раз упомянули финансовые условия, которых не было ни у кого в мире. В прошлом сезоне Мбаппе заработал 158 млн евро, клубу это обошлось более чем в 200 млн с учетом налогов и прочих выплат.

Еще в письме описали последствия возможного ухода Мбаппе свободным агентом: клуб подчеркивает, что без денег за переход придется продавать игроков (чтобы не нарушить финансовый фэйр-плей), пересмотреть политику продвижения игроков академии в первую команду и уволить многих сотрудников.

В вечер первого тура появился инсайд о том, что «ПСЖ» и Килиан возобновили общение – но L’Equipe уточняет, что это не продвижение в переговорах, а просто желание урегулировать отношения.

Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press; East News/MUSTAFA YALCIN / ANADOLU AGENCY