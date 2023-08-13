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Старт «ПСЖ» – 0:0. Со счастливым Мбаппе на трибуне

Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе
Усман Дембеле Усман Дембеле
ПСЖ ПСЖ
Лорьян Лорьян
лига 1 Франция лига 1 Франция
Нассер Аль-Хелайфи Нассер Аль-Хелайфи
Луис Энрике Луис Энрике
Футбол Футбол

Много смеялся с Дембеле.

«ПСЖ» стартовал в Лиге 1 без Килиана Мбаппе – и без победы. 0:0 против «Лорьяна» в первом туре.

Мбаппе на стадионе тоже видели. В настроении гораздо лучше, чем по итогам у команды.

Мбаппе заходил в раздевалку и смотрел матч с трибуны. Никакого запрета ходить на стадион нет

Мбаппе смотрел матч с «Лорьяном» вместе с новичком «ПСЖ» Усманом Дембеле. Судя по кадрам из эфира, им было весело.

Сколько они ни попадали в трансляцию – улыбки.

Веселили друг друга.

PSG-Lorient : Kylian Mbappé tout sourire en tribune avec Ousmane Dembélé pour la reprise de la Ligue 1

Перед началом игры Мбаппе заглянул в раздевалку – поддержал команду хотя бы на словах.

Не сработало: «ПСЖ» потерял очки в первом же туре – грустные 0:0 при 76% владения.

Похоже, клуб отказался от самых жестких мер. Журналист Жюльен Лорен говорил, что руководство «ПСЖ» рассматривало идею запретить Мбаппе появляться на «Парк де Пренс», в той логике собирались еще сильнее отдалить футболиста от клуба. Но такого решения, очевидно, нет.

Главный тренер команды Луис Энрике хочет, чтобы вопрос с Килианом поскорее решился: «Мы уже сталкивались подобной ситуацией, и клуб с игроком нашли решение. Это то, что я хотел бы видеть и сейчас. Философия «ПСЖ» очень ясна: клуб превыше всего. И я разделяю ее на 100%».

«ПСЖ» так и не уговорит Мбаппе на обновленный контракт?

Пока не помогают даже письма с жалобами.

«ПСЖ» хочет, чтобы Мбаппе активировал опцию продления контракта до 2025-го, но футболист упорно отказывает. Килиан планирует остаться в клубе еще на сезон, а затем бесплатно уйти в «Реал» – его не пугает даже перспектива остаться без игровой практики.

Как сообщает Le Parisien, Мбаппе поговорил об этом с президентом «ПСЖ» Нассером Аль-Хелайфи. Сейчас форвард тренируется в группе «нежелательных» игроков парижской команды – переход в основную группу возможен только с обновленным контрактом.

Обсуждать его нужно наверняка не только с Килианом, а со всей его семьей. Вот и на трибуне тут: слева – брат Итан, ниже – папа Вилфрид и мама Файза (та самая).

«ПСЖ» использует все методы, в том числе давит на жалость. L’Équipe сообщил, что Килиан получил очередное письмо от клуба, где еще раз упомянули финансовые условия, которых не было ни у кого в мире. В прошлом сезоне Мбаппе заработал 158 млн евро, клубу это обошлось более чем в 200 млн с учетом налогов и прочих выплат.

Еще в письме описали последствия возможного ухода Мбаппе свободным агентом: клуб подчеркивает, что без денег за переход придется продавать игроков (чтобы не нарушить финансовый фэйр-плей), пересмотреть политику продвижения игроков академии в первую команду и уволить многих сотрудников.

В вечер первого тура появился инсайд о том, что «ПСЖ» и Килиан возобновили общение – но L’Equipe уточняет, что это не продвижение в переговорах, а просто желание урегулировать отношения.

ПСЖ – Лорьян 0:0 (0:0, 0:0)
Дата проведения
12 августа, 22.00, «Парк де Пренс»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
ПСЖДоннарумма, Хакими, Шкриньяр, Данилу Перейра, Эрнандес (Маркиньос, 82), Угарте, Витинья (Фабиан Руис, 68), Заир-Эмери, Ли Кан Ин (Экитик, 82), Асенсио (Солер, 69), Гонсалу Рамуш.
ЛорьянМвого, Калулу, Лапорт, Тальби, Меите, Ле Гофф (Йонгва, 79), Ле Бри, Февр, Абержель, Макенго (Понко, 59), Дьенг (Коне, 59).

Дембеле уже 11-й новичок «ПСЖ». А Мбаппе, Неймара и Верратти выжимают из клуба

Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press; East News/MUSTAFA YALCIN / ANADOLU AGENCY 

6 комментариев

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Борис Энгельгардт
" грустные (вставить неудовлетворительный счёт) при 76% владения" - это новый шаблон для резюме каждого последующего матча при новом тренере)
+3
0
+3
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Иван Иванов
- Дембеле: Вот я обдурил Барселону! Я с них три шкуры снял и с носом оставил, прикинь, да , Килиан! А этот Лапорта, как школьник повёлся! 😂
- Мбаппе: Ну ты красавчик, конечно! А я-то тоже неплох. Я этого шейха так на***ал, что он теперь у меня пятки лижет. Шейх ещё называется! В следующем году он 50 лямов мне на карман положит. Вот ло***ра! 🤣🤣🤣
- Дембеле: Ля, мы с тобой прям аферисты года , слушай! 😅
+5
-3
+2
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кто-то
Вот вам отсутсвие и Месси, и Мбаппе
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Alex Nobilius
Ответ Chinafon2012
А мимо официант тащит поднос...Люди всю жизнь въёбывают за три копейки, а этот павлин... тьфу!бесстыжесть и несправедливость мира во всей красе.
Извините, но любой футболист достигший уровня Мбаппе или Дембеле суммарно в жизни впахал в разы больше любого среднестатического официанта. А насчет заработков, так это кто на кого учился(с) как говорится. Вас профессора университетов сидящие в тех же ложах не возмущают? Где Вы увидели бесстыжесть? Наоборот, профессия официанта вполне уважаема во Франции и других странах цивилизованного мира. Более того, во многих иностранных языках, в частности английском, вообще отсутствуют презрительные клички официантов подобные тем что используются в русском языке. Таким как например "халдей" или "половой".
Я могу понять Ваш гнев от наблюдений за ускоряющимся расслоением доходов разных групп населения в современном мире. Но в данном случае Вы как то невпопад, извините...
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