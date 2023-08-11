О духе времени
Блог

✈️ Кейн в аэропорту ждет трансфер в «Баварию». Сейчас он – герой «Терминала»!

премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Тоттенхэм Тоттенхэм
Дэниэл Леви Дэниэл Леви
Бавария Бавария
возможные трансферы возможные трансферы
бундеслига Германия бундеслига Германия
Харри Кейн Харри Кейн
Футбол Футбол

«Жизнь – это ожидание».

Когда казалось, что Харри Кейн все-таки переходит в «Баварию», что-то пошло не так. Форвард уже собрался в Мюнхен на медицинское обследование, но по какой-то причине так и не сел в самолет. Пока.

Нам в голову пришли очевидные образы. 

Вот Харри приехал в аэропорт Станстед.

Но его задержал лично Дэниэл Леви. «Тоттенхэм» хочет изменить условия сделки в последний момент.

А Харри? Харри остался ждать.

Сначала рейс задержали на три часа. Потом – и вовсе отменили.

В зале ожидания Кейн встретил Пьера-Эмиля Хейбьерга – датчанин тоже хочет уйти из «Тоттенхэма», даже договорился с «Атлетико», но Леви хочет больше денег.

Кейн сидел и ждал разрешения. Но добро на вылет не давали. И он толком не мог понять, что не так. 

«Извини, Харри, дело не в тебе».

Фаны «Ньюкасла» и персонально Алана Ширера всячески поддерживали бедного игрока. Только бы ушел!

Харри обустроился.

А потом понял, что если сегодня не пройдет медобследование, то не попадет в заявку на Суперкубок Германии. Так упустить первый трофей в карьере? Вот он дает грустное интервью.

Но Леви даже не слушал.

Вот же он – Мюнхен!

Осталось только сесть в самолет.

Верим, Харри!

🦉 Полгода Грэма Поттера в «Челси» – в гифках из «Гарри Поттера»

16 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей Сергей
Шикарный фильм
+29
-2
+27
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Данзан Басаев
Респект автору за идею
+26
-2
+24
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Fon Baron
Кейну осталось встретить стюардессу, влюбиться и пригласить на ужин
+16
-1
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
SegaYasch
Стэнли Туччи в роли Леви это попадание 100 из 100 просто 😂
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
mr kovalsky
Надеюсь концовка этой истории будет как в фильме и он наконец то уйдет оттуда
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Mesut Ozil 11
Ответ Fon Baron
Кейну осталось встретить стюардессу, влюбиться и пригласить на ужин
А она окажется любовницей босса Тотенхэма
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Montenegro Serbian
Ответ Fon Baron
Кейну осталось встретить стюардессу, влюбиться и пригласить на ужин
Ага, а эта стюардесса оказывается дочерью Леви и уговаривает его остаться в Лондоне 🤣🤣
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Gustav Forsberg
все, джет вылетел из Мюнхена.
C56X на Флайтрадаре, если кому интересно)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Glukinho
херня (фильм тоже)
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
BARCA_10
Ответ mr kovalsky
Надеюсь концовка этой истории будет как в фильме и он наконец то уйдет оттуда
в конце он уйдет без разрешения, т.е. свободным агентом получается)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Lore_M
Один из первых западных фильмов, где славянский и явно ассоциирующийся с территорией пост-коммунизма персонаж не только не злодей, а ультраположительный герой. Классный фильм.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Антон
"В основе сюжета лежит реальная история, произошедшая в 1988 году с иранским беженцем Мехраном Карими Нассери, который был вынужден прожить 18 лет (до 2006 года) в парижском аэропорту, поскольку все его документы были украдены". Почитал в википедии. Какой ужас.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дмитрий Рабко
Как бы Харри "в самолёте" не оказался в роли доктора из "Невероятных приключений итальянцев России".
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Виктор Войнов
Если бы Кейн реально хотел уйти из Тоттэнхема , уже бы ушёл.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий