16 комментариев

«Жизнь – это ожидание».

Когда казалось, что Харри Кейн все-таки переходит в «Баварию», что-то пошло не так. Форвард уже собрался в Мюнхен на медицинское обследование, но по какой-то причине так и не сел в самолет. Пока.

Нам в голову пришли очевидные образы.

Вот Харри приехал в аэропорт Станстед.

Но его задержал лично Дэниэл Леви. «Тоттенхэм» хочет изменить условия сделки в последний момент.

А Харри? Харри остался ждать.

Сначала рейс задержали на три часа. Потом – и вовсе отменили.

В зале ожидания Кейн встретил Пьера-Эмиля Хейбьерга – датчанин тоже хочет уйти из «Тоттенхэма», даже договорился с «Атлетико», но Леви хочет больше денег.

Кейн сидел и ждал разрешения. Но добро на вылет не давали. И он толком не мог понять, что не так.

«Извини, Харри, дело не в тебе».

Фаны «Ньюкасла» и персонально Алана Ширера всячески поддерживали бедного игрока. Только бы ушел!

Харри обустроился.

А потом понял, что если сегодня не пройдет медобследование, то не попадет в заявку на Суперкубок Германии. Так упустить первый трофей в карьере? Вот он дает грустное интервью.

Но Леви даже не слушал.

Вот же он – Мюнхен!

Осталось только сесть в самолет.

Верим, Харри!