16 комментариев

✈️ Кейн в аэропорту ждет трансфер в «Баварию». Сейчас он – герой «Терминала»!
«Жизнь – это ожидание».
Когда казалось, что Харри Кейн все-таки переходит в «Баварию», что-то пошло не так. Форвард уже собрался в Мюнхен на медицинское обследование, но по какой-то причине так и не сел в самолет. Пока.
Нам в голову пришли очевидные образы.
Вот Харри приехал в аэропорт Станстед.
Но его задержал лично Дэниэл Леви. «Тоттенхэм» хочет изменить условия сделки в последний момент.
А Харри? Харри остался ждать.
Сначала рейс задержали на три часа. Потом – и вовсе отменили.
В зале ожидания Кейн встретил Пьера-Эмиля Хейбьерга – датчанин тоже хочет уйти из «Тоттенхэма», даже договорился с «Атлетико», но Леви хочет больше денег.
Кейн сидел и ждал разрешения. Но добро на вылет не давали. И он толком не мог понять, что не так.
«Извини, Харри, дело не в тебе».
Фаны «Ньюкасла» и персонально Алана Ширера всячески поддерживали бедного игрока. Только бы ушел!
Харри обустроился.
А потом понял, что если сегодня не пройдет медобследование, то не попадет в заявку на Суперкубок Германии. Так упустить первый трофей в карьере? Вот он дает грустное интервью.
Но Леви даже не слушал.
Вот же он – Мюнхен!
Осталось только сесть в самолет.
Верим, Харри!
C56X на Флайтрадаре, если кому интересно)