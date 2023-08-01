21 комментарий

Авторы Sports.ru уже определились.

Совсем скоро стартует главная лига мира – чемпионат Саудовской Аравии по футболу. И если в прошлом сезоне было интересно следить только за Криштиану Роналду и «Аль-Насром», то в этом полно клубов, за которые можно даже притопить. Еще не определились, кого выбрать? Тогда держите пять главных вариантов!

«Аль-Иттихад» – Ярослав Сусов за традиции и историю

Кто тренирует: Нуну Эшпириту Санту

Кто зажжет: Канте, Бензема, Фабиньо

«Аль-Иттихад» – действующий чемпион и самый старый клуб Саудовской Аравии. И самый французский клуб новой суперлиги (а я везде болею за французов и игроков из французской лиги).

За «Аль-Иттихад» играют чемпион мира Нголо Канте, обладатель «Золотого мяча» Карим Бензема и бывший лидер «Ливерпуля» и «Монако» Фабиньо. Есть и другие яркие персоны – главный тренер Нуну Эшпириту Санту, который играл за «Динамо» и тренировал «Вулверхэмптон» и «Тоттенхэм». Или Абдерразак Амдалла, марокканский нападающий, который много лет разрывает в чемпионате Саудовской Аравии – был лучшим бомбардиром и лучшим игроком чемпионата и азиатской Лиги чемпионов, а еще он лучший бомбардир в истории Кубка Саудовской Аравии и выходил в полуфинал ЧМ-2022 с Марокко.

Но главное – даже не звезды этой команды. У «Аль-Иттихада» есть настоящая большая история. Название клуба переводится «Единство», его основали студенты из Джидды. «Аль-Иттихад» 9 раз становился чемпионом (первый раз – в 1982-м), а еще писал историю футбола Саудовской Аравии. Этот клуб и в 2004-м и 2005-м выигрывал азиатскую Лигу чемпионов! Да, «Аль-Хилаль» выигрывал ее четыре раза, но доминации не было никогда. А ту команду 2004-2005 с Мохаммедом Каллоном, Мухаммадом Нуром и Ридой Тукаром вспоминают до сих пор.

«Аль-Иттифак» – Максим Полтавец за легенд «Ливерпуля»

Кто тренирует: Стивен Джеррард

Кто зажжет: Хендерсон, Дембеле, Витиньо

У «Аль-Иттифака» есть все, чтобы стать любимым клубом с детства. Не самый богатый клуб из портового города, зато с очень богатой историей. Самый успешный период пришелся на 1980-е – тогда взяли два чемпионства и несколько международных трофеев.

Сейчас команда держится твердым середняком и, в отличие от конкурентов, не разбрасывается сотнями миллионов нефтедолларов – не подписывают звезд, а подходят очень рационально. В этом сезоне будут полагаться на тренерские умения, командный дух и характер игроков.

Есть надежда на реализацию Муссы Дембеле и технику знакомого по ЦСКА Витиньо. А наличие в составе Стивена Джеррарда и Джордана Хендерсона только подчеркивает сходство с одним английским клубом – не просто так «Ливерпуль» называют «европейским Аль-Иттифаком».

«Аль-Хилаль» – Валерий Самсонов за бюджетного тренера

Кто тренирует: Жорже Жезуш

Кто зажжет: Марега, Кулибали, Милинкович-Савич, Невеш, Малком

Летом в «Аль-Хилале» десантировались Калиду Кулибали, Сергей Милинкович-Савич, Рубен Невеш и Малком – на четыре трансфера шейхи потратили 178 млн евро. И это без Лео Месси и (пока?) Килиана Мбаппе.

«Аль-Хилаль» – самая титулованная команда страны с богатейшим составом, но меня привлекает не россыпь звезд, а главный тренер. Саудовский клуб манил Жозе Моуриньо и Массимилиано Аллегри, но после отказа выбрал более бюджетного специалиста.

В «Аль-Хилаль» возвращается Жорже Жезуш – коуч дважды выводил «Бенфику» в финал Лиги Европы, а в прошлом сезоне раскрывал Арду Гюлера в «Фенере» и выиграл Кубок Турции – первый трофей клуба за девять лет.

В 2018-м Жезуш шумно ворвался в Саудовскую Аравию: сходу взял Суперкубок и выиграл девять стартовых матчей чемпионата. Далее был небольшой спад (четыре ничьих и поражение в семи турах), но к концу января «Аль-Хилаль» лидировал с девятиоковым отрывом. И это с командой, где самым звездным игроком был 32-летний Бафетимби Гомис.

Но внезапно клуб расторг контракт с Жезушем – вероятно, тренер поссорился с руководством из-за несогласованного трансфера Себастьяна Джовинко. В оставшихся турах «Аль-Хилаль» сменил еще двух тренеров и отдал чемпионство «Аль-Насру» Руя Витории.

Закупившись звездами, боссы «Аль-Хилаля» замахиваются на все пять турниров: чемпионат, Кубок и Суперкубок Саудовской Аравии, Кубок арабских чемпионов и Лигу чемпионов Азии. Справится ли Жезуш?

«Аль-Ахли» – Максимилиан Алфимов за новичка лиги, который вернулся править

Кто тренирует: Матиас Яйссле

Кто зажжет: Фирмино, Марез, Менди, Сен-Максимен

«Аль-Ахли» – один из представителей саудовской «большой четверки». Команда из Джидды летом подписала Роберто Фирмино, Рияда Мареза и Алана Сен-Максимена – теперь тройка нападения в большом порядке. А в воротах Эдуар Менди из «Челси» – в общем, важные линии укрепили.

«Аль-Ахли» отметился еще и тем, что переманил перспективного тренера «Ред Булл Зальцбург» – Матиас Яйссле дважды стал чемпионом Австрии, но после мощного предложения с Аравийского полуострова легко разорвал отношения с «Ред Буллом».

Вообще «Аль-Ахли» – это исторически успешный клуб (не самый, но один из). Однако прошлый сезон команда вообще провела в аналоге российской Первой лиги, вылетев из высшего дивизиона впервые за 86 лет собственной истории. Возвращение обратно получилось не триумфальным, но уверенным: «Аль-Ахли» финишировал первым, обойдя 13 других команд на «Аль» и четыре – без артикля.

Вернулись править – самое то закрепить уверенно возвращение титулом. Или хотя бы борьбой за него.

«Аль-Наср» – Глеб Чернявский за Криштиану Роналду

Кто тренирует: Луиш Каштру

Кто зажжет: Роналду, Мане, Фофана, Брозович

Удивительное дело: всем кажется, что «Аль-Наср» и главный и чуть ли не единственный топ Саудовской Аравии, а он даже не чемпион прошлого сезона.

Особенно обидно за Роналду: человек приехал править, а править совсем не получается. Криш не только не чемпион, но даже не лучший бомбардир. Более того – он только пятый в лиге, впереди него даже местные страйкеры (и неважно, что Рон присоединился по ходу сезона, должен был побеждать даже с форой).

Поэтому очень хочется, чтобы Криш наконец-то порвал лигу. Тем более на фоне Месси, который начал бить рекорды в МЛС уже с первых матчей. Ну и давайте пожалеем себя: если у Роналду не пойдет, то нам опять смотреть интервью Пирсу Моргану о том, как все плохо было. Меня на второе такое уже не хватит.

Фото: IMAGO/Fotostand / Wassmuth , Mutsu Kawamori/AFLO/Global Look Press ; East News/AP Photo ; twitter.com/