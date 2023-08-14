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Роналду – в «Аль-Насре», Малком – в «Аль-Хилале». Почему везде аль?

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Скиньте это бразильцу.

«Аль-Хилаль», «Аль-Наср», «Аль-Иттихад» – саудовцы все лето мелькают в трансферных дайджестах, вывозя из Европы одну футбольную звезду за другой.

Но почему у них везде «Аль»? Что это значит?

Так клубы подчеркивают уникальность

«Аль» – определенный артикль в арабском языке, служебная часть речи. Чаще всего употребляется с нарицательными именами существительными и указывает на уникальность или распространенность обозначаемого предмета. Самый известный артикль – английский The.

Например, «китаб» – просто «книга», а «аль-китаб» – «эта книга».

Это не отдельное слово. Оно всегда пишется слитно со следующим, хотя не считается неотъемлемой его частью: слово аль находится в неопределенном состоянии. Отдельного неопределенного артикля в арабском языке просто нет.

Аль встречается и в русском языке, только мягкость звука «ль» в составе артикля зачастую теряется – алгебра, алгоритм, алхимия. Заимствование просто велось через промежуточные языки, в которых мягкость согласных не имеет такого фонематического значения.

Артикль часть путают со словом Аль. Да, такое есть, произносят с долгим «а», означает – семья или династия.

Хорошо. А что значат названия клубов?

Вот пара переводов:

• «Иттихад» – единение, союз.

• «Хилаль» – полумесяц.

• «Наср» – победа.

• «Иттифак» – согласие, единодушие.

• «Таавун» – сотрудничество.

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Фото: East News/Stringer / Anadolu Agency/ABACAPRESS.COM; unsplash.com/Malik Shibly; Gettyimages.ru/Kaz Photography / Stringer

47 комментариев

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Иван Тянтов
Получается Ройсу и другим травматичным игрокам стоит перейти в Аль-Таавун
+13
0
+13
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Hilperico
Написали полную фигню. Ну просто ПОЛНЕЙШУЮ. "Иттихад" - союз. "Хилаль" - полумесяц. "Наср" - победа. "Таавун" - сотрудничество. Ну можно же было просто названия команд вбить в гугл-переводчик. 🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️
+13
-3
+10
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Федор Демидович
«Хилаль» – герб, эмблема некоторых мусульманских государств.

Сразу видно, что статью писал знающий человек. "Хилаль" это полумесяц.
+9
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Федор Демидович
Ответ pelod
• «Таавун» – шкаф для хрустального сервиза. ------------ внезапно
Думаю, у слова есть и другие значения, больше соответствующие названию футбольного клуба. Английская википедия, например, переводит его как "Cooperation".
+7
0
+7
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Hilperico
Ответ Hilperico
Написали полную фигню. Ну просто ПОЛНЕЙШУЮ. "Иттихад" - союз. "Хилаль" - полумесяц. "Наср" - победа. "Таавун" - сотрудничество. Ну можно же было просто названия команд вбить в гугл-переводчик. 🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️
А еще на всякий случай: "Вахда" - единство, "Ахли" - народный, "Шабаб" - молодежь или юность.
+8
-3
+5
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pelod
• «Таавун» – шкаф для хрустального сервиза.
------------
внезапно
+4
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Тимур Боков
Автор
Ответ Hilperico
Написали полную фигню. Ну просто ПОЛНЕЙШУЮ. "Иттихад" - союз. "Хилаль" - полумесяц. "Наср" - победа. "Таавун" - сотрудничество. Ну можно же было просто названия команд вбить в гугл-переводчик. 🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️
Исправили, спасибо
+5
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M. G.
Клуб в честь бога-предка из арабской мифологи просто не смог бы существовать сегодня в Саудовской Аравии. Вообще-то «Наср» переводится как «победа»
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ChipBB
Ответ Федор Демидович
Думаю, у слова есть и другие значения, больше соответствующие названию футбольного клуба. Английская википедия, например, переводит его как "Cooperation".
Так с арабского так и переводится - "сотрудничество"
+4
0
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Genych
Ответ Hilperico
Написали полную фигню. Ну просто ПОЛНЕЙШУЮ. "Иттихад" - союз. "Хилаль" - полумесяц. "Наср" - победа. "Таавун" - сотрудничество. Ну можно же было просто названия команд вбить в гугл-переводчик. 🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️
Уже хотел с тобой спорить в комментариях мол а что не так? А автор уже исправил оказывается) люблю когда знающие арабский попадаются.
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pashtet87
Многие российские футболисты успели поиграть в клубе Аль-Коголь
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ChipBB
Клуб с названием "шкаф для хрустального сервиза"? Вы проверяете, как читатель "схавает" сказку Шахерезады?
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Liu Hai
Кто бы мог подумать года два назад, что такой ликбез, не только найдет своего адресата, но и станет фактически essential.
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ilmir84
В КАМАЗе были 2 иорданца в середине 90-х. Аль-Шагран и Аль-Шебат. хотя сейчас их аль-произносится как аш-.
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Младший лейтенант
Ответ Кулёс
У Испании передрали) Реал Бетис, Реал Сосьедад, Реал Вальдядолид, Реал Овьедо, Реал Сарагоса, да даже Реал Расинг(Сантандер) да тот же маргариново-судейский мешок из столицы испании тут... а у Мальорки какая приставка? RCD - где первое это опять Real Арабы думали Папа(т.е. - Я) не замечу? Зря так думали)
Арабы изобрели испанцев. Как, впрочем, и многое другое.
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Ocelot
самое смешное что на сайте стали вести онлайн матчей СА лиги как будто это АПЛ или Бундеслига, а стоило то купить пару звездных ветеранов))
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Olenyuksi
Зе МЮ, Зе Реал, Зе Ливерпуль...
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karl gustav
Сотрудничество громит Единодушие.
Полумесяц одержал победу над Победой.
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Николай Тебеньков
Аль Рональ
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vel
Это Единение
Это Полумесяц
Это Победа

Это Спартак
Это Зенит

Это Реал Мадрид
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interested
То же, что английский артикль "the".
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Жэд Кэлэд
Почему не пишете, что артикль по-разному произносится и передается на русский, в зависимости от согласной следующего слова. Правильно: Аш-Шабаб, Ат-Таавун, Ат-Таи и Ан-Наср.
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ilmir84
Ответ Olenyuksi
Зе МЮ, Зе Реал, Зе Ливерпуль...
Зе Роберто, Зе Луиш, Зе Мария)))
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Dr. J 24
а почему у русских Вич Отчества или Вна?
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Hilperico
Ответ Тимур Боков
Исправили, спасибо
Спасибо за понимание <3 Простите за резкость)
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