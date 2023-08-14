47 комментариев

Роналду – в «Аль-Насре», Малком – в «Аль-Хилале». Почему везде аль?
Скиньте это бразильцу.
«Аль-Хилаль», «Аль-Наср», «Аль-Иттихад» – саудовцы все лето мелькают в трансферных дайджестах, вывозя из Европы одну футбольную звезду за другой.
Но почему у них везде «Аль»? Что это значит?
Так клубы подчеркивают уникальность
«Аль» – определенный артикль в арабском языке, служебная часть речи. Чаще всего употребляется с нарицательными именами существительными и указывает на уникальность или распространенность обозначаемого предмета. Самый известный артикль – английский The.
Например, «китаб» – просто «книга», а «аль-китаб» – «эта книга».
Это не отдельное слово. Оно всегда пишется слитно со следующим, хотя не считается неотъемлемой его частью: слово аль находится в неопределенном состоянии. Отдельного неопределенного артикля в арабском языке просто нет.
Аль встречается и в русском языке, только мягкость звука «ль» в составе артикля зачастую теряется – алгебра, алгоритм, алхимия. Заимствование просто велось через промежуточные языки, в которых мягкость согласных не имеет такого фонематического значения.
Артикль часть путают со словом Аль. Да, такое есть, произносят с долгим «а», означает – семья или династия.
Хорошо. А что значат названия клубов?
Вот пара переводов:
• «Иттихад» – единение, союз.
• «Хилаль» – полумесяц.
• «Наср» – победа.
• «Иттифак» – согласие, единодушие.
• «Таавун» – сотрудничество.
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Фото: East News/Stringer / Anadolu Agency/ABACAPRESS.COM; unsplash.com/Malik Shibly; Gettyimages.ru/Kaz Photography / Stringer
Сразу видно, что статью писал знающий человек. "Хилаль" это полумесяц.
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внезапно
Полумесяц одержал победу над Победой.
Это Полумесяц
Это Победа
Это Спартак
Это Зенит
Это Реал Мадрид