19 комментариев

Не отпускает Митровича, хотя он хочет уйти.

Сын владельца «Фулхэма» Тони Хан – один из главных противников массовой закупки саудовских клубов. Он совсем не желает отпускать игроков в Саудовскую Аравию.

«Это просто потрясающе – если у вас достаточно денег, вам может сойти с рук что угодно, включая убийство, и можно попытаться подписать всех лучших игроков мира. Они, безусловно, связывались со многими игроками, но мы хотим сохранить наших звезд», – заявил Хан в эфире The Dan Le Batard Show.

Митрович и тренер Силва могут уйти из «Фулхэма» в Саудовскую Аравию. Серб точно за, но клуб не отпускает

О главном тренере «Фулхэма» Тони ничего не сказал – и практически сразу появились слухи о возможном уходе Марку Силвы в «Аль-Ахли». Саудовцы предлагают ему двухлетний контракт на 40 млн фунтов.

Фабрицио Романо подтвердил интерес «Аль-Ахли» к португальцу. Силва планирует обсудить предложение с владельцем «Фулхэма», лишь после этого он примет окончательное решение.

У португальского тренера в контракте с «Фулхэмом» прописаны отступные в 6 млн фунтов. «Аль-Ахли» готов их выплатить. В прошлом сезоне Силва привел команду к десятому месту в АПЛ (52 очка в 38 матчах).

Еще саудовцы засматриваются на Александара Митровича – главный бомбардир «Фулхэма» (15 голов в 28 матчах АПЛ-2022/23) не против рвануть в «Аль-Хилаль». Но президент английского клуба уперся – по информации Sky Sports, Хан отклонил оффер на 30 млн евро.

Последующие предложения в 35 и 40 млн тоже отвергли – «Фулхэм» считает Митровича неприкосновенным. Хотя серб уже согласовал контракт с «Аль-Хилалем».

Как сообщает Sky Sports, нападающий даже заявил родственникам, что больше никогда не выйдет на поле в футболке «Фулхэма». Митрович раздражен тем, что за него требуют аж 52 млн фунтов, и такая цена отпугнет все заинтересованные клубы.

Сын владельца «Фулхэма» сказал об убийстве не просто так. Это отсылка к громкой истории из 2018-го

Тогда в здании консульства Саудовской Аравии в Стамбуле убили журналиста The Washington Post Джамала Хашогги.

Мужчина хотел развестись с женой, проживающей в Саудовской Аравии, чтобы жениться на 36-летней турчанке Хатидже Дженгиз. Полиция уверена: Хашогги был убит в консульстве после жестоких пыток. Журналисту отрезали пальцы, а перед смертью – голову.

В организации убийства Хашогги обвинили принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана. Журналист жестко критиковал принца и называл его стиль управления авторитарным. В качестве доказательств приводили информацию, что в день убийства в Стамбул прилетели 15 высокопоставленных подданных Саудовской Аравии, были представители спецслужб и разведки.

Они посещали консульство, а после убийства улетели обратно: большинство в тот же день, остальные – на следующий. Среди 15 подданных семеро держали тесный контакт с Мохаммедом бин Салманом. Но в итоге все ограничилось подозрениями.

Невеста убитого журналиста Хатиджа Дженгиз в 2020-м обратилась к фанатам «Ньюкасла», тогда пошли первые слухи о приходе саудовцев в АПЛ.

«Принц Мухаммед бин Салман, в руках которого сосредоточена абсолютная власть в Саудовской Аравии, намерен купить ваш клуб, предложив огромные деньги. Представьте, что «Ньюкасл» может стать домом для человека, которого обвиняют в убийстве. Вы всегда будете обречены сражаться за спортивные успехи под черными и грозными тучами», – часть большого письма, опубликованного девушкой.

В итоге Бин Салман все-таки купил «Ньюкасл». Правозащитники возмущались, но на сделку это не повлияло.

Многие критикуют закупку саудовских клубов. Особенно возмущен Каррагер

Несколько наездов.

• Президент УЕФА Александер Чеферин высказывался до переходов 26-летнего Рубена Невеша и 28-летнего Сергея Милинковича-Савича в «Аль-Хилаль»:

«Назовите мне хотя бы одного игрока топ-уровня, который на пике формы или в начале карьеры уехал играть в Саудовскую Аравию? Дело не только в деньгах. Игроки хотят выигрывать топовые турниры, а они – в Европе».

• Бизнесмен Джон Текстор тоже недоволен активностью саудовских клубов на рынке. «Саудовцы хотят всего. Они хотят моего лучшего игрока из «Лиона», моего лучшего игрока из «Кристал Пэлас», моих лучших игроков и моего тренера из «Ботафого», – сказал совладелец этих клубов в интервью Canal do TF.

• Президент «Лацио» Клаудио Лотито хотел сохранить Милинковича-Савича, но предложение саудовцев оказалось слишком привлекательным для хавбека: «Игроку предлагают большую сумму, клубу – меньше. Проведя восемь лет в «Лацио», игрок попросил отпустить его. Проблема не в отношениях с клубом, а в голове. У нас не было денежных проблем, он просто захотел сменить атмосферу. Если игрок хочет уйти в Саудовскую Аравию, то только из-за денег».

• Джейми Каррагер регулярно проходится по трансферной политике саудовских клубов. Вот его выступление против возможного ухода Бернарду Силвы.

«Он находится на пике карьеры, один из лучших игроков Европы последних пяти лет! Я не переживал, когда Саудовская Аравия забирала игроков за 30. Немного переживал из-за трансферов игроков не топ-уровня (Рубен Невеш). Но если трансфер Бернарду произойдет, то это изменит правила игры.

Саудовская Аравия захватила гольф, главные боксерские бои, а теперь они хотят захватить футбол! Это отмывание репутации через спорт необходимо остановить!» – написал Каррагер в твиттере, тегнув АПЛ и УЕФА.

Фото: instagram.com/tonyrkhan; East News/Yasin AKGUL / AFP; Gettyimages.ru/Marco Rosi – SS Lazio