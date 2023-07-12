68 комментариев

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Кузяев добрался до Европы. Выбрал скромнейшего дебютанта Лиги 1, хотя «Бешикташ» предлагал 1,5+ млн

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Полузащитник Далер Кузяев наконец-то в топ-5 – его подписал «Гавр», который по итогам прошедшего сезона прорвался в Лигу 1. Это была вторая попытка футболиста уехать в Европу. Рассказываем, как он добрался до мечты. 

Кузяев еще в начале весны снова обозначил желание уехать в Европу, когда «Зенит» с ним начал переговоры о новом контракте (прежний истекал летом). При этом стороны договорились: если летом уехать не получится, Кузяев останется в «Зените».  

«Он ждет хорошего предложения только из-за рубежа. Если оно будет хорошим, думаю, Далер заключит контракт с европейским клубом. А если его не будет – может, останется в «Зените», – говорил главный тренер «Зенита» Сергей Семак в марте.

После чемпионства с «Зенитом» Кузяев открыто признавал, что в России теряет мотивацию: «С каждым годом эмоций уже чуть меньше. Посдержаннее себя веду. Может, это с возрастом».

Самым реальным претендентом на Кузяева долгое время считался «Бешикташ», клуб не из топ-5, куда так хотел футболист. По информации Sports.ru, у игрока также было конкретное предложение от «Ференцвароша» Станислава Черчесова. Переговоры вели отец Кузяева Адъям и агент Алан Агузаров. 

По сообщениям турецких медиа, в переговорах с клубом из Стамбула все упиралось в деньги. Как писала газета Sabah, получив одобрение трансфера от тренера Шенола Гюнеша, «Бешикташ» предложил полузащитнику контракт по схеме «2+1» с зарплатой 1,5 млн евро в год. Кузяев настаивал на 2 млн евро, а также на подписном бонусе, так как мог достаться клубу без трансферной компенсации. Позже предложение увеличилось: 1,5 млн евро за сезон по контракту на 4 года, 2 млн подписного бонуса и 1 млн бонусов за достижения.

Впервые о варианте с Францией стало известно только вчера, но это был не «Гавр». Любопытно, что хедлайнер еврофутбола на Sports.ru Вадим Лукомский предположил в начале июля, что Кузяеву может подойти «Тулуза» (из-за уехавших лидеров полузащиты, структурированного футбола и налаженного процесса адаптации новичков), а 11 июля Sport24 сообщил, что Кузяев ведет переговоры именно с этим клубом.  

Однако уже утром возник реальный вариант – «Гавр». Этот клуб 14 лет провел во второй лиги Франции, в прошлом году финишировал первым и получил прямую путевку в Лигу 1. В 2022-м его возглавил словенский специалист Лука Элснер (сейчас 40 лет). 

В сезоне-2008/09 «Гавр» заскакивал в Лигу 1 только на сезон и вылетел с 20-го места. В целом в XXI веке у него только два сезона в элите (был еще 02/03).

У «Гавра» будут скромнейшие финансовые возможности по меркам Лиги 1. По данным Capology, в прошедшем сезоне клуб был на девятом месте в Лиге 2 по доходу (матчдэй, ТВ, спонсоры  и другое), средняя недельная зарплата в команде – 4500 евро. 

Кузяев уже минимум три года рвался в Европу

Летом 2020-го основным драйвером переговоров был отец Далера, Адъям. 

«Для меня тоже вопрос — почему с европейскими клубами не сложилось. Разговоров было много. В каких-то клубах говорили, что нужен именно опорник, где-то был нужен европейский паспорт, где-то еще что-то. Сам не понимаю.

Вели переговоры с «Пармой», «Фрайбургом» и «Бордо». Вариант с «Уотфордом» тоже был, но мы сразу их поблагодарили за интерес и отказались. В Европе мы не гнались за финансами. Просто обсуждали: нужен ли будет Далер клубам, на какой позиции его видят, как его будут использовать», – рассказывал Адъям.  

В Европу Кузяева помогал устраивать бывший вице-президент «Монако» Вадим Васильев, но еще до закрытия трансферного окна с ним прекратились отношения – из-за того, что Кузяевы дали авторизацию на переговоры от их имени другим агентам.

В 2023-м, казалось, в Европу уехать было гораздо сложнее, чем в 2020-м. Но в итоге цель выполнена. Посмотрим, сбудется ли мечта на 100%. 

Кузяев – это красивый прогресс. Пришел в «Зенит» незвездным опорником, ушел уникальным игроком для атаки

Фото: Alexander Kulebyakin, JB Autissier, Marton Monus/Global Look Press

68 комментариев

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Максим Купцов
с детства за Гавр! Удачи Далеру
+125
-1
+124
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Alex Serpen
Жаль, что в 30 - уже слегка поздновато - на один контракт и обратно к нам доигрывать уже.
Но Далер, на мой личный взгляд, лютый топарь, который при всплеске мотивации сейчас очень хорошо должен себя показать.
+114
-2
+112
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Павел Мельников
В тридцатник это, конечно, уже труднее. Молодец, что добился, но решительнее нужно было быть три года назад, или когда он там захотел.
+61
-3
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Оганнес Багдян
Ответ Alex Serpen
Жаль, что в 30 - уже слегка поздновато - на один контракт и обратно к нам доигрывать уже. Но Далер, на мой личный взгляд, лютый топарь, который при всплеске мотивации сейчас очень хорошо должен себя показать.
Я думаю Далер к 30 созрел прям.
На примере Генриха Мхитаряна лет 5 на высоком уровне при хорошем тренере ещё погудит
+23
0
+23
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ezheloko
Мне кажется Кузяев показал главное, что все сказки о том что сейчас невозможен переход россиянина в Европу - чушь собачья. Просто нужно уровень свой соизмерять и понимать
+19
0
+19
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Павел Мельников
Ответ JBa
как удобно из России говорить:)
А надо откуда?
+18
0
+18
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Артем Войтов
Далер - один из немногих, кто всегда импонировал в Зените. Очень рад, что переехал в топовый чемпионат. Выбор скромный, как и сам Кузяев, но Далер молодец - показать себя на его позиции можно и в Гавре. А там, глядишь, и в серьезном клубе успеет поиграть. Большой удачи!
+13
-3
+10
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Никита Китаев
Ответ Павел Мельников
Судя по комментариям к новостям про Кузяева, в Питере сегодня стр-р-рашно гордятся. Лидер и воспитанник в 30 лет перешел аж в "Гавр".
Не фан зенита, но не понимаю такого хейта. Да, Гавр в 30, но, учитывая все вводные данные, результат неплохой. Всяко лучше периферийных лиг, куда его звали до этого. На большее рассчитывать хорошему трудяге из рпл в таком возрасте не приходится. Не так талантлив как Миранчук, нет яркого перфоманса как у Головина.

Если ты фан Спартака, то где ваши звёзды в командах из топ5 лиг?
+11
-1
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Джин Грей
Удачи Гавру Кузяева!
+11
-1
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Trash Talking
Забьет топам чемпионата как Смолов и через пару лет вернется обратно :)
Но хочется, чтобы все-таки закрепился и стал железным игроком основы.
+15
-6
+9
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кракен ночной лиги
Ответ Алексей Зуев
Добился. чего хотел. Ну пусть попробует, что такое европейский футбол. Не думаю, что Франция далеко от России ушла.
"Франция не далеко ушла от России", это сарказм такой, ведь да же?)
+9
-1
+8
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Dmitry__HiLL
Тот случай, когда выбрал не клуб и большую зарплату, а лигу и футбол выше уровнем. Удачи Далеру.
+10
-2
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Свой среди чужих
Даже Куфрие, и тот в Клермоне! А этот в Гавр…))
+6
0
+6
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Дмитрий Тихонов
Далер большой молодец! Очень рад за него! Видно, что человек хочет играть и ищет для себя новую мотивацию. Конечно "Гавр" не самая великая команда, но зато будет играть в Лиге 1 с одними из лучших футболистов мира!
+7
-1
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Dextam
Разблокирован новый хэштег - Гавр Кузяева )
+5
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mootoo
даже бесплатный основной игрок Зенита понадобился только клубу новичку лиги
+3
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Ajvengo
Ответ ezheloko
Мне кажется Кузяев показал главное, что все сказки о том что сейчас невозможен переход россиянина в Европу - чушь собачья. Просто нужно уровень свой соизмерять и понимать
Но показал,что ой,как трудно. Счииай, 2 лета для попыток. В итоге - клуб,поднявшийся из лиги 2, который не покупает и не продает,а подбирает свободных агентов. А Кузяев - не днарь какой-нибудь,а игрок сборной, игрок лучшего клуба страны, 10млн стоимостью, так еще и свободный агент.
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0
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DZ0
Красава!
+2
0
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ezheloko
Ответ Ajvengo
Но показал,что ой,как трудно. Счииай, 2 лета для попыток. В итоге - клуб,поднявшийся из лиги 2, который не покупает и не продает,а подбирает свободных агентов. А Кузяев - не днарь какой-нибудь,а игрок сборной, игрок лучшего клуба страны, 10млн стоимостью, так еще и свободный агент.
Трудно, потому что сам ты игрок уровня низа чемпионата Франции с огромным количеством минусов, а просят за тебя как за звезду, которая будет делать результат и зарплату хочешь такую же.

Это проблема которая будет преследовать российский футбол вечно. Но именно барьера что "русский - значит европа закрыта" его нет. А именно это сейчас молодым игрокам впаривают клубы и агенты заставляя подписывать кабальные контракты.
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Иванинью Лав
***** трансфер, напоминает унылые времена, когда А.В. Бубнов играл за никчёмный РедСтар, а А. Мостовой переходил в такой же никчёмный Кан.
+3
-1
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ovikovy817
Уже топ 6 а не топ 5. Голландия начнет сезон выше Франции
+6
-4
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Контрольный выстрел
Чувак едет в самый слабый клуб, самого слабого чемпа из Тор5. Клуб без ЕК, который с 99,9% вероятностью, на следующий год вылетит в пердив. А учитывая предложение турков, становится очевидно, что Кузяев едет с желанием +/- на расслабоне поиграть в Европе, с прицелом по окончанию карьеры остаться там на постоянку. Для таких целей Гавр как раз отличное место)
+8
-6
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Алексей Зуев
Ответ кракен ночной лиги
"Франция не далеко ушла от России", это сарказм такой, ведь да же?)
Да, не. Там даже Кофрие в каких-то сборных, который от Полоза натерпелся.
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кракен ночной лиги
Ответ Ajvengo
Но показал,что ой,как трудно. Счииай, 2 лета для попыток. В итоге - клуб,поднявшийся из лиги 2, который не покупает и не продает,а подбирает свободных агентов. А Кузяев - не днарь какой-нибудь,а игрок сборной, игрок лучшего клуба страны, 10млн стоимостью, так еще и свободный агент.
Ну трудно как раз из-за финансовых запросов. В 20 году вполне мог перейти, но не сошёлся по деньгам как раз. Или вспомните про Игнатьева и Шальке. Тот же Чалов и "Кристалл Пэлас". Ну то есть, у нас либо хотят в топ, или околотоп, либо зп давай как топу/околотопу. А по сути, ты едешь из 15-20 лиги Европы, играя за 15-20 сборную Европы, будь скромнее, тут таких вагон, покажи себя в аутсайдере сначала, в топах ты пока балласт
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ale10
Такими темпами Лига 1 станет самым любопытным чемпом российского болельщика. Повод сьездить в Нормандию, попить кальвадос, поболеть за Далера...
+1
0
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