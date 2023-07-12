68 комментариев

Полузащитник Далер Кузяев наконец-то в топ-5 – его подписал «Гавр», который по итогам прошедшего сезона прорвался в Лигу 1. Это была вторая попытка футболиста уехать в Европу. Рассказываем, как он добрался до мечты.

• Кузяев еще в начале весны снова обозначил желание уехать в Европу, когда «Зенит» с ним начал переговоры о новом контракте (прежний истекал летом). При этом стороны договорились: если летом уехать не получится, Кузяев останется в «Зените».

«Он ждет хорошего предложения только из-за рубежа. Если оно будет хорошим, думаю, Далер заключит контракт с европейским клубом. А если его не будет – может, останется в «Зените», – говорил главный тренер «Зенита» Сергей Семак в марте.

• После чемпионства с «Зенитом» Кузяев открыто признавал, что в России теряет мотивацию: «С каждым годом эмоций уже чуть меньше. Посдержаннее себя веду. Может, это с возрастом».

• Самым реальным претендентом на Кузяева долгое время считался «Бешикташ», клуб не из топ-5, куда так хотел футболист. По информации Sports.ru, у игрока также было конкретное предложение от «Ференцвароша» Станислава Черчесова. Переговоры вели отец Кузяева Адъям и агент Алан Агузаров.

По сообщениям турецких медиа, в переговорах с клубом из Стамбула все упиралось в деньги. Как писала газета Sabah, получив одобрение трансфера от тренера Шенола Гюнеша, «Бешикташ» предложил полузащитнику контракт по схеме «2+1» с зарплатой 1,5 млн евро в год. Кузяев настаивал на 2 млн евро, а также на подписном бонусе, так как мог достаться клубу без трансферной компенсации. Позже предложение увеличилось: 1,5 млн евро за сезон по контракту на 4 года, 2 млн подписного бонуса и 1 млн бонусов за достижения.

• Впервые о варианте с Францией стало известно только вчера, но это был не «Гавр». Любопытно, что хедлайнер еврофутбола на Sports.ru Вадим Лукомский предположил в начале июля, что Кузяеву может подойти «Тулуза» (из-за уехавших лидеров полузащиты, структурированного футбола и налаженного процесса адаптации новичков), а 11 июля Sport24 сообщил, что Кузяев ведет переговоры именно с этим клубом.

Однако уже утром возник реальный вариант – «Гавр». Этот клуб 14 лет провел во второй лиги Франции, в прошлом году финишировал первым и получил прямую путевку в Лигу 1. В 2022-м его возглавил словенский специалист Лука Элснер (сейчас 40 лет).

• В сезоне-2008/09 «Гавр» заскакивал в Лигу 1 только на сезон и вылетел с 20-го места. В целом в XXI веке у него только два сезона в элите (был еще 02/03).

• У «Гавра» будут скромнейшие финансовые возможности по меркам Лиги 1. По данным Capology, в прошедшем сезоне клуб был на девятом месте в Лиге 2 по доходу (матчдэй, ТВ, спонсоры и другое), средняя недельная зарплата в команде – 4500 евро.

Кузяев уже минимум три года рвался в Европу

Летом 2020-го основным драйвером переговоров был отец Далера, Адъям.

«Для меня тоже вопрос — почему с европейскими клубами не сложилось. Разговоров было много. В каких-то клубах говорили, что нужен именно опорник, где-то был нужен европейский паспорт, где-то еще что-то. Сам не понимаю.

Вели переговоры с «Пармой», «Фрайбургом» и «Бордо». Вариант с «Уотфордом» тоже был, но мы сразу их поблагодарили за интерес и отказались. В Европе мы не гнались за финансами. Просто обсуждали: нужен ли будет Далер клубам, на какой позиции его видят, как его будут использовать», – рассказывал Адъям.

В Европу Кузяева помогал устраивать бывший вице-президент «Монако» Вадим Васильев, но еще до закрытия трансферного окна с ним прекратились отношения – из-за того, что Кузяевы дали авторизацию на переговоры от их имени другим агентам.

В 2023-м, казалось, в Европу уехать было гораздо сложнее, чем в 2020-м. Но в итоге цель выполнена. Посмотрим, сбудется ли мечта на 100%.

Фото: Alexander Kulebyakin, JB Autissier, Marton Monus/Global Look Press