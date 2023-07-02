25 комментариев

Возобновит ли карьеру?

Защитник «Манчестер Сити» Бенджамен Менди до сих пор находится под следствием по обвинению в сексуальном насилии. Изначально в деле было десять эпизодов, но в январе футболиста признали невиновным в восьми из них. Остались еще два, рассмотрение продолжается.

Летом всплыли новые детали.

Менди все еще обвиняется в изнасиловании и попытке изнасилования: одну девушку заманил в спальню, отобрав телефон, к другой приставал в душе

Прокурор Бенджамин Айна выступил перед судом присяжных, изложив версию обвинений.

В случае с девушкой, которую, как утверждается, изнасиловал Менди, подробности такие:

• Знакомство между Менди и предполагаемой жертвой произошло в баре в октябре 2020 года. Футболист пригласил ее с компанией к себе домой. Там девушек попросили сдать телефоны «чтобы защитить Менди от нежелательного вторжения в социальные сети, а также от проблем, связанных с нарушением ограничений в период пандемии».

• Девушка не захотела сдавать телефон и отправила подруге голосовое сообщение. «Менди увидел это и забрал у нее телефон, сказав, что хочет его проверить. Она чувствовала, что с ней обращаются как с ребенком», – цитата прокурора.

• Согласно версии обвинения, женщина не хотела отдавать телефон, так как в нем находились интимные фото. Она пошла с Менди в спальню за телефоном, а он запер дверь и пообещал отдать его, если она разденется, и заверил, что не будет к ней прикасаться.

• Далее, по версии обвинения, девушка разделась, а Менди ее изнасиловал. Хотя при этом он говорил, что занимался сексом с 10 тысячами женщин, а если жертва никому не скажет, то сможет приходить к нему каждую ночь.

Далее – события с участием девушки, которую Менди, как утверждается, пытался изнасиловать.

• Они познакомились в ночном клубе в Барселоне в октябре 2018 года, при этом девушке понравился друг Менди, с которым они контактировали и дальше. Они договорились встретиться в Манчестере.

• Там они втроем сходили в ресторан. В один из моментов Менди подошел к ней сзади и попытался схватить, сказав: «Когда он отвернется, я похищу тебя». Она убрала его руки и сказала: «Нет, ты этого не сделаешь». Позже в доме футболиста девушка и друг Менди занимались сексом по обоюдному согласию.

• Утром Менди проследовал за девушкой в ванную – принимая душ, она заметила его возбужденным в одних трусах. Он отбирал у нее нижнее белье, при этом утверждал, что не собирается ничего с ней делать, но разделся сам.

Девушка считает, что он пытался ее изнасиловать, хотя она неоднократно призывала его остановиться. В итоге Менди вышел из комнаты. «Я не кричала, потому что не понимала, что происходит. В любом случае, я на самом деле не крикливый человек, так что я просто пыталась выкрутиться из этого», – слова потерпевшей, которые передал прокурор.

После этого девушку на вокзал отвез водитель Менди. Позже, услышав о суде над ним, она рассказала друзьям о произошедшем.

А в чем изначально обвиняли Менди?

Француза арестовали в ноябре 2020-го. Дальше список обвинений только нарастал:

• В конце августа 2021-го Менди получил обвинения в связи с четырьмя эпизодами изнасилования и одним эпизодом насилия на почве секса. Через несколько месяцев число возможных изнасилований выросло до семи.

• В феврале 2022-го добавилось новое обвинение – в попытке изнасилования. В июне число возможных преступлений выросло до 10.

В начале 2023 года выяснилось, что суд присяжных признал Менди невиновным по нескольким эпизодам: шесть из них были связаны с изнасилованиями, еще одним – с насилием на сексуальной почве. Еще по одному пункту Менди признали невиновным в сентябре.

Где все это время был Менди?

Его взяли под стражу и отказали в освобождении под залог. Менди сначала находился в тюрьме в Ливерпуле, а затем по соображениям безопасности оказался в тюрьме Манчестера. Спустя 134 дня его отпустили под залог – в январе 2022 года.

Позже выяснилось, что Менди носит электронный браслет на ноге и обязан отмечаться в полиции каждый день. Также он должен был провести шесть месяцев под домашним арестом. Менди отказывался признать свою вину по всем десяти пунктам, но признал, что его поведение было «непрофессиональным» и что он «неуважительно» относился к девушкам.

А контракт с «Сити» только что истек

Менди перешел в «Манчестер Сити» из «Монако» летом 2017 года за 57,5 миллиона евро и выиграл шесть трофеев. Но последний раз его видели на поле в августе 2021 года. За это время «Ман Сити» оформил требл, а сборная Франции лишь в серии пенальти проиграла финал чемпионата мира.

Формально Менди был связан контрактом с «Ман Сити» до 30 июня 2023 года. Так что сейчас он – свободный агент. По данным Daily Mail, клуб перестал выплачивать игроку зарплату ((более 100 тысяч фунтов в неделю) в сентябре 2021-го. В июле Менди исполнится 29 лет. Если не будет ограничений, возобновить карьеру еще не поздно. Вопрос, где, учитывая всю эту историю, которая тянется уже третий год.

Фото: Gettyimages.ru/Michael Regan, Christopher Furlong