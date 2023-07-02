25 комментариев

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Как там Менди? Контракт с «Ман Сити» истек, суд еще идет, он хвастался, что спал с 10 тысячами девушек

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Возобновит ли карьеру?

Защитник «Манчестер Сити» Бенджамен Менди до сих пор находится под следствием по обвинению в сексуальном насилии. Изначально в деле было десять эпизодов, но в январе футболиста признали невиновным в восьми из них. Остались еще два, рассмотрение продолжается.

Летом всплыли новые детали.

Менди все еще обвиняется в изнасиловании и попытке изнасилования: одну девушку заманил в спальню, отобрав телефон, к другой приставал в душе

Прокурор Бенджамин Айна выступил перед судом присяжных, изложив версию обвинений.

В случае с девушкой, которую, как утверждается, изнасиловал Менди, подробности такие:

• Знакомство между Менди и предполагаемой жертвой произошло в баре в октябре 2020 года. Футболист пригласил ее с компанией к себе домой. Там девушек попросили сдать телефоны «чтобы защитить Менди от нежелательного вторжения в социальные сети, а также от проблем, связанных с нарушением ограничений в период пандемии».

• Девушка не захотела сдавать телефон и отправила подруге голосовое сообщение. «Менди увидел это и забрал у нее телефон, сказав, что хочет его проверить. Она чувствовала, что с ней обращаются как с ребенком», – цитата прокурора.

• Согласно версии обвинения, женщина не хотела отдавать телефон, так как в нем находились интимные фото. Она пошла с Менди в спальню за телефоном, а он запер дверь и пообещал отдать его, если она разденется, и заверил, что не будет к ней прикасаться.

• Далее, по версии обвинения, девушка разделась, а Менди ее изнасиловал. Хотя при этом он говорил, что занимался сексом с 10 тысячами женщин, а если жертва никому не скажет, то сможет приходить к нему каждую ночь.

Далее – события с участием девушки, которую Менди, как утверждается, пытался изнасиловать.

• Они познакомились в ночном клубе в Барселоне в октябре 2018 года, при этом девушке понравился друг Менди, с которым они контактировали и дальше. Они договорились встретиться в Манчестере.

• Там они втроем сходили в ресторан. В один из моментов Менди подошел к ней сзади и попытался схватить, сказав: «Когда он отвернется, я похищу тебя». Она убрала его руки и сказала: «Нет, ты этого не сделаешь». Позже в доме футболиста девушка и друг Менди занимались сексом по обоюдному согласию.

• Утром Менди проследовал за девушкой в ванную – принимая душ, она заметила его возбужденным в одних трусах. Он отбирал у нее нижнее белье, при этом утверждал, что не собирается ничего с ней делать, но разделся сам.

Девушка считает, что он пытался ее изнасиловать, хотя она неоднократно призывала его остановиться. В итоге Менди вышел из комнаты. «Я не кричала, потому что не понимала, что происходит. В любом случае, я на самом деле не крикливый человек, так что я просто пыталась выкрутиться из этого», – слова потерпевшей, которые передал прокурор.

После этого девушку на вокзал отвез водитель Менди. Позже, услышав о суде над ним, она рассказала друзьям о произошедшем.

А в чем изначально обвиняли Менди?

Француза арестовали в ноябре 2020-го. Дальше список обвинений только нарастал:

• В конце августа 2021-го Менди получил обвинения в связи с четырьмя эпизодами изнасилования и одним эпизодом насилия на почве секса. Через несколько месяцев число возможных изнасилований выросло до семи.

• В феврале 2022-го добавилось новое обвинение – в попытке изнасилования. В июне число возможных преступлений выросло до 10.

В начале 2023 года выяснилось, что суд присяжных признал Менди невиновным по нескольким эпизодам: шесть из них были связаны с изнасилованиями, еще одним – с насилием на сексуальной почве. Еще по одному пункту Менди признали невиновным в сентябре.

Где все это время был Менди?

Его взяли под стражу и отказали в освобождении под залог. Менди сначала находился в тюрьме в Ливерпуле, а затем по соображениям безопасности оказался в тюрьме Манчестера. Спустя 134 дня его отпустили под залог – в январе 2022 года.

Позже выяснилось, что Менди носит электронный браслет на ноге и обязан отмечаться в полиции каждый день. Также он должен был провести шесть месяцев под домашним арестом. Менди отказывался признать свою вину по всем десяти пунктам, но признал, что его поведение было «непрофессиональным» и что он «неуважительно» относился к девушкам.

А контракт с «Сити» только что истек

Менди перешел в «Манчестер Сити» из «Монако» летом 2017 года за 57,5 миллиона евро и выиграл шесть трофеев. Но последний раз его видели на поле в августе 2021 года. За это время «Ман Сити» оформил требл, а сборная Франции лишь в серии пенальти проиграла финал чемпионата мира.

Формально Менди был связан контрактом с «Ман Сити» до 30 июня 2023 года. Так что сейчас он – свободный агент. По данным Daily Mail, клуб перестал выплачивать игроку зарплату ((более 100 тысяч фунтов в неделю) в сентябре 2021-го. В июле Менди исполнится 29 лет. Если не будет ограничений, возобновить карьеру еще не поздно. Вопрос, где, учитывая всю эту историю, которая тянется уже третий год.

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Фото: Gettyimages.ru/Michael Regan, Christopher Furlong

25 комментариев

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Канат Майданов
8 оправдательных приговоров это конечно хорошо, но 134 дня за решеткой это уже серьезно. Интересно что скажут жертвы этих 8 случаев? Не получилось, не фартануло? Я не защищаю Менди, но закон должен работать и в обе стороны.
+44
-3
+41
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red7
Я помню, когда он только перешел в МС, то очень много шутил, в том числе на сексуальную тему, в том числе, намекая на то, какой он гигант секса. И все на спортсе восхищались его остроумию.
Вот и дошутился
+14
-1
+13
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Пётр Оскерко
Даже если он невиновен юридически, вёл он себя как чудак с известной буквы. Клубу не нужны издержки, связанные с репутацией. Я знаю, какой клуб может его взять, но, похоже, что эта шутка уже баян.
+13
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+11
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Yury Sin
Ответ Канат Майданов
8 оправдательных приговоров это конечно хорошо, но 134 дня за решеткой это уже серьезно. Интересно что скажут жертвы этих 8 случаев? Не получилось, не фартануло? Я не защищаю Менди, но закон должен работать и в обе стороны.
Согласен. Как минимум вслучаях когда появляются четкие доказательства, что "жертва" все выдумала и обвинения с "насильника" снимаются, то должна автоматически лететь в плечи статья за клевету.
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Amalfitano
Ох уж эти насильники которые заманивают девушек в свои загородные дома, а потом еще и в спальню. И что характерно, ни одна из девушек не пошли в полицию сразу после инцидента. Все вспомнили о насилии только потом.

П.С. Когда был молод я тоже приглашал девушек к себя. Как сказали бы сейчас - заманивал. То коллекцию марок обещал ей показать, то послушать пластинку Анны Герман, то дополнить кулинарную книгу Уиляма Похлёбкина и т.д. И что характерно, ни одна из девушек не удивлялась потом, что у меня ничего этого не было, а пришли мы ко мне для другого. Всё девушки прекрасно понимали куда они едут когда я их приглашал в гости. А тут у всех девушек прямо шок. Оказывается мужчина приглашает девушку из клуба, чтобы переспать с ней. Шок!
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Непристойное предложение
в этой истории мерзкие все. и менди, и эти девушки. но отсидел только менди и карьеру сломали только менди. девушки как работали в эскорте так и трудятся, видимо.
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Вадим Слуцкий
Я не кричала, потому что не понимала, что происходит// Понять было непросто, да.
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deemass
в спартаке ждут
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Superkenguroo
Девушки, как на подбор
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АРХАТ
Надо были идти в порноактёры и не расстрачивать себя на какой-то футбол)
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DolJun
каждый раз когда кто-то будет говорить что бакайоко был самым неудачным трансфером из того невероятного монако - нужно помнить про менди.
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songbilong
Я вот лично сомневаюсь, что было изнасилование. Если было на улице или в лесу, можно было понять, но девушки сами ходили к нему или были близки, а чего ещё ожидать от мужика по отношению к женщине, если она сама клеится? Не в шашки же играть. Нужно сохранить честь? Тогда не ходи к богатому* негру в дом плавать и держись подальше от тесного контакта с мужчиной. Мужчине нужен только секс от женщины, чего бы он не говорил насчёт всего
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Maturmalai
Ответ Yury Sin
Согласен. Как минимум вслучаях когда появляются четкие доказательства, что "жертва" все выдумала и обвинения с "насильника" снимаются, то должна автоматически лететь в плечи статья за клевету.
Автоматически - это как? Даже без согласия потерпевшего от ложного обвинения? Зачем?
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songbilong
Ответ Amalfitano
Ох уж эти насильники которые заманивают девушек в свои загородные дома, а потом еще и в спальню. И что характерно, ни одна из девушек не пошли в полицию сразу после инцидента. Все вспомнили о насилии только потом. П.С. Когда был молод я тоже приглашал девушек к себя. Как сказали бы сейчас - заманивал. То коллекцию марок обещал ей показать, то послушать пластинку Анны Герман, то дополнить кулинарную книгу Уиляма Похлёбкина и т.д. И что характерно, ни одна из девушек не удивлялась потом, что у меня ничего этого не было, а пришли мы ко мне для другого. Всё девушки прекрасно понимали куда они едут когда я их приглашал в гости. А тут у всех девушек прямо шок. Оказывается мужчина приглашает девушку из клуба, чтобы переспать с ней. Шок!
да, я тоже офигел от этого
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Tun
Ответ Канат Майданов
8 оправдательных приговоров это конечно хорошо, но 134 дня за решеткой это уже серьезно. Интересно что скажут жертвы этих 8 случаев? Не получилось, не фартануло? Я не защищаю Менди, но закон должен работать и в обе стороны.
А что они должны сказать? Не смогли доказать вину, но в их памяти насилие останется. Исключения - обманщицы и мошенницы
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Меган Лайф
Ответ Maturmalai
Автоматически - это как? Даже без согласия потерпевшего от ложного обвинения? Зачем?
Конечно без его согласия (ибо таковое ударит по его репутации). Зачем? Чтобы не было случаев как с ассанжем, стросс каном, кавано байденом или трампом. Чтобы нельзя было ложным обвинением ломать карьеру. Чтобы жадные девушки не ломали доверие к реальным жертвам насилия.
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Рустам Микогазиев
Ответ Пётр Оскерко
Даже если он невиновен юридически, вёл он себя как чудак с известной буквы. Клубу не нужны издержки, связанные с репутацией. Я знаю, какой клуб может его взять, но, похоже, что эта шутка уже баян.
там налево в защиту какого-то молдаванина берут
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WESTERN-
Не понятно обвинение, какая может быть попытка если не было борьбы и человек сам вышел из ванной. Тут тоже скорее всего оправдают.
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DeltaForce
10 тыщ девушек это прям бред бредовый)
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2ran
Гигант мысли, отец французской демократии.
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Vladislav Asadullin
В Спартак напрашивается трансфер
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artem ofruss
пора в Спартак
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igls54
Намендил капитально, независимо от достоверности фактов
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