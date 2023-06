7 комментариев

И планирует еще больше продаж.

Мы много раз отмечали трансферное безумие, которое творится в «Челси» при Тодде Боули − хотя вот тут есть доказательство, что при Абрамовиче тратили больше.

Но переходов в сезоне-2022/23 было так много, что некоторым новичкам приходилось переодеваться в коридоре − в раздевалках тренировочной базы не хватало места.

Этим летом клуб активно распродается. Вот кто уже ушел.

•‎ Да, Лофтус-Чика официально пока не объявили, но он уже прошел медосмотр в «Милане».

Клуб уже заработал больше 150 млн евро на продажах − лучший результат среди всех клубов в это трансферное окно. И это еще не конец: наверняка уйдут Маунт (уже есть Here we go от Фабрицио Романо), Зиеш, Пулишич и другие. Возможно, теперь все игроки вместятся в раздевалку!

Но «Челси» всегда умел продавать: благодаря летней чистке «Челси» вырвался в топы по трансферному доходу за 10 лет. Обогнал даже «Бенфику» − хотя зимой трансфером Энцо помог ей вырваться в лидеры.

•‎ Правда, команды далеки друг от друга, если брать трансферный баланс: «Бенфика» первая (плюс почти 666 млн евро) − «Челси» в пятерке худших с -770 млн евро. Больше только у «Ман Юнайтед», «Ман Сити», «Арсенала» и «ПСЖ».

•‎ Вероятная продажа Маунта позволит «Челси» обновить рекордный доход. Пока лучший показатель во всей АПЛ − у «Челси»-2017/18. Тогда клуб продал на 195 млн евро: ушли Диего Коста, Неманя Матич, Натан Аке, Хуан Куадрадо и другие.