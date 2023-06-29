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«Челси» − рекордсмен по продажам за последние 10 лет. Обогнал даже «Бенфику»

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И планирует еще больше продаж.

Мы много раз отмечали трансферное безумие, которое творится в «Челси» при Тодде Боули − хотя вот тут есть доказательство, что при Абрамовиче тратили больше.

Но переходов в сезоне-2022/23 было так много, что некоторым новичкам приходилось переодеваться в коридоре − в раздевалках тренировочной базы не хватало места.

Этим летом клуб активно распродается. Вот кто уже ушел.

•‎ Да, Лофтус-Чика официально пока не объявили, но он уже прошел медосмотр в «Милане».

Клуб уже заработал больше 150 млн евро на продажах − лучший результат среди всех клубов в это трансферное окно. И это еще не конец: наверняка уйдут Маунт (уже есть Here we go от Фабрицио Романо), Зиеш, Пулишич и другие. Возможно, теперь все игроки вместятся в раздевалку!

Чистка в «Челси»: кто уже ушел, кто уйдет наверняка, а кто скорее останется?

Но «Челси» всегда умел продавать: благодаря летней чистке «Челси» вырвался в топы по трансферному доходу за 10 лет. Обогнал даже «Бенфику» − хотя зимой трансфером Энцо помог ей вырваться в лидеры. 

•‎ Правда, команды далеки друг от друга, если брать трансферный баланс: «Бенфика» первая (плюс почти 666 млн евро) − «Челси» в пятерке худших с -770 млн евро. Больше только у «Ман Юнайтед», «Ман Сити», «Арсенала» и «ПСЖ».

•‎ Вероятная продажа Маунта позволит «Челси» обновить рекордный доход. Пока лучший показатель во всей АПЛ − у «Челси»-2017/18. Тогда клуб продал на 195 млн евро: ушли Диего Коста, Неманя Матич, Натан Аке, Хуан Куадрадо и другие.

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7 комментариев

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Несусветный Папаша
У меня знакомый покупал доллары по 85,потом нужны были деньги и он часть продал (кстати мне) по 64.
У Челси видимо такой же бизнес.
+26
-2
+24
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TaR
Кулибали 8 лет играл в Наполи, откуда его никуда не отпускали, чтобы волей судьбы уйти перед чемпионским сезоном в разваливающийся Челси, побыть там год и уехать в Аравию. Шикарно!)
+13
-1
+12
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Andrei Shprenhel
Но есть нюанс...
+8
0
+8
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Best game on Earth
Живут по принципу "Чтобы продать что-нибудь ненужное, нужно сначала купить что-нибудь ненужное".
+3
0
+3
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headmaster
Как очень правильно отмечено в тексте: трансферный баланс на другом уровне. Чистые продажи в случае Челси не показатель успеха.

Но в любом случае, это тоже повод для небольшой гордости.
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DolJun
радует что челси не только покупать умеет
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Almaz KENZHEBEKOV
плюс 55 млн за Маунта уже переходит в МЮ
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