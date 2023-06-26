34 комментария

Зидан хочет вернуться. А куда?
«Реал», «Юве» или сборная Франции?
Зинедин Зидан уже два года сидит без работы. Но тренер обещает эпичное возвращение.
«Если перерыв наступает, то значит, что он был нужен. Надо принять происходящее и посмотреть, что будет потом. Надеюсь, скоро снова буду тренировать, – признался француз Téléfoot. – Мне не хватает этого адреналина.
Со стороны смотришь на футбол иначе. Когда это твоя команда, приходится тренировать, готовить ее к матчам, все совершенно по-другому. Чувствую, что мне это необходимо. У меня не было этого уже 2 года, но скоро будет.
Это произойдет. Я не знаю когда именно, но произойдет».
Неужели «Реал»?
Приход Зидана зависит от ситуации Карло Анчелотти.
Издание UOL сообщает, что сборная Бразилии готова ждать Карло. «Мадрид» не отпускает тренера до лета 2024-го, тогда истекает контракт, но если «Реал» удастся переубедить, то Анчелотти возглавит Бразилию уже этим летом. По информации Globo, тренер уже дал устное обещание.
Если Анчелотти уйдет, то «Реал» начнет переговоры с Хаби Алонсо: AS уверяет, что Флорентино Перес настаивает на том, чтобы Зидан вошел в организационную структуру «Мадрида» и помогал молодому тренеру с адаптацией. Хотя Перес не против взять Зизу на любую другую должность, которую тот сам захочет.
Сам Зидан очередной камбэк в «Реал» не рассматривает, но исключать такой сценарий никак нельзя из-за теплых отношений сторон: руководство «Мадрида» обожает Зидана. Может, новый цикл?
Журналист Санти Уна даже говорит, что Зидана и Анчелотти считают двумя идеальными тренерами для клуба. Перес хочет, чтобы именно Зизу запускал в топ новое поколение «Реала».
А есть еще варианты?
Мало.
Уже два года подряд Зидана настойчиво зовет «ПСЖ», но тот раз за разом отказывает. В начале июня отклонил очередное предложение: L’Équipe пишет, что мог стать самым высокооплачиваемым тренером в мире.
По информации Foot Mercato, к Зизу приходили из Саудовской Аравии: «Аль-Наср» Роналду предлагал 150 млн евро за два года работы. Француз опять вежливо отказался.
Зидан планирует работать в клубе из топ-5 лиг, но не против попробовать в сборной Франции: «Не стоит ничего исключать. Нужно чувствовать, что ты этого хочешь. Я знаю, чего я сейчас хочу, а чего нет. Где я буду через 5 лет?»
Однако контракт Дидье Дешама действует до 2026-го, как минимум до Евро-2024 он не уйдет, а Зидан хочет вернуться немного пораньше. Зинедина много связывают с «Ювентусом», но туринцы ставят на Массимилиано Аллегри. Итальянец тоже никуда не собирается: недавно отклонил предложение на 30 млн евро в год от саудовцев.
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Фото: Gettyimages.ru/Fran Santiago, Angel Martinez
значит либо Реал, либо сборная Франция, либо ПСЖ (если последние купят топ-игроков для баланса в защиту).
Хитрый Зидан никогда не пойдёт в проблемный Юве
И Зидан - неглупый человек, он это знает, потому и хочет больше всего в сборную Франции.
Я очень уважаю Зидана за его достижения в Мадриде. Но он точно не супертактик, как Гвардиола или Нагельсманн. Также у него нет какой-то своей патентованной системы, как у Конте.
Именно поэтому ему лучше всего было в Мадриде - команде исторически исповедующей несистемный футбол, где важнее управлять эго игроков, чем настраивать хитрую тактику.
И именно поэтому ему будет комфортней в топ сборной, где тоже важнее быстро сплотить игроков, чем катать каждые выходные монотонные матчи.
Даже в нынешнем обновляемом Мадриде не факт, что у него пойдет. Может легко и не пойти, и выйти провал. Там сейчас нет КР, Бензема, Бэйла, Марсело, Рамоса, а Кроос и Модрич постарели.
лол смотрите кому стало НЕПРИЯТНО))
Но, вообще, лирическое отступление.
Когда я начал смотреть футбол в конце 1990-х я не понимал, почему Дешам при таких звездах вокруг - капитан сборной Франции чемпионки. Он как игрок прям не выделялся харизмой, как тот же Зидан или Блан и Десайи, но был лидером при этом. В Договорентусе капитаном не был, но тоже был лидером на поле и в раздевалке.
Как тренер тоже до ЧМ 2022 не впечатлял прямо (несмотря на победу на ЧМ 2018), но в финале он прямо показал, кто в батя в здании. На такую замену двойную решиться (и в целом все замены затем) - это нужно лидером быть и стержень иметь (принципиально не использую другое тупое слово заезженное из 4 букв). И ведь сработало! Все кого он выпустил - на результат повлияли (течение матча). После этого Зидан может дальше ждать, а Дешам показал свою крутость как мужик (хотя и до этого проявил крутость в ситуации с Бенземой, который ему был не нужен откровенно, но которого ему навязало общественное мнение).