34 комментария

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Зидан хочет вернуться. А куда?

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«Реал», «Юве» или сборная Франции?

Зинедин Зидан уже два года сидит без работы. Но тренер обещает эпичное возвращение.

«Если перерыв наступает, то значит, что он был нужен. Надо принять происходящее и посмотреть, что будет потом. Надеюсь, скоро снова буду тренировать, – признался француз Téléfoot. – Мне не хватает этого адреналина.

Со стороны смотришь на футбол иначе. Когда это твоя команда, приходится тренировать, готовить ее к матчам, все совершенно по-другому. Чувствую, что мне это необходимо. У меня не было этого уже 2 года, но скоро будет.

Это произойдет. Я не знаю когда именно, но произойдет».

Неужели «Реал»?

Приход Зидана зависит от ситуации Карло Анчелотти.

Издание UOL сообщает, что сборная Бразилии готова ждать Карло. «Мадрид» не отпускает тренера до лета 2024-го, тогда истекает контракт, но если «Реал» удастся переубедить, то Анчелотти возглавит Бразилию уже этим летом. По информации Globo, тренер уже дал устное обещание.

Если Анчелотти уйдет, то «Реал» начнет переговоры с Хаби Алонсо: AS уверяет, что Флорентино Перес настаивает на том, чтобы Зидан вошел в организационную структуру «Мадрида» и помогал молодому тренеру с адаптацией. Хотя Перес не против взять Зизу на любую другую должность, которую тот сам захочет.

Сам Зидан очередной камбэк в «Реал» не рассматривает, но исключать такой сценарий никак нельзя из-за теплых отношений сторон: руководство «Мадрида» обожает Зидана. Может, новый цикл?

Журналист Санти Уна даже говорит, что Зидана и Анчелотти считают двумя идеальными тренерами для клуба. Перес хочет, чтобы именно Зизу запускал в топ новое поколение «Реала».

А есть еще варианты?

Мало.

Уже два года подряд Зидана настойчиво зовет «ПСЖ», но тот раз за разом отказывает. В начале июня отклонил очередное предложение: L’Équipe пишет, что мог стать самым высокооплачиваемым тренером в мире.

По информации Foot Mercato, к Зизу приходили из Саудовской Аравии: «Аль-Наср» Роналду предлагал 150 млн евро за два года работы. Француз опять вежливо отказался.

Зидан планирует работать в клубе из топ-5 лиг, но не против попробовать в сборной Франции: «Не стоит ничего исключать. Нужно чувствовать, что ты этого хочешь. Я знаю, чего я сейчас хочу, а чего нет. Где я буду через 5 лет?»

Однако контракт Дидье Дешама действует до 2026-го, как минимум до Евро-2024 он не уйдет, а Зидан хочет вернуться немного пораньше. Зинедина много связывают с «Ювентусом», но туринцы ставят на Массимилиано Аллегри. Итальянец тоже никуда не собирается: недавно отклонил предложение на 30 млн евро в год от саудовцев.

Зидан стал покровителем проекта, помогающего детям на последних стадиях рака. Он не сдержал слез на презентации 💔

Больше 20 тренеров с именем без работы: от Зидана до Лэмпарда

Фото: Gettyimages.ru/Fran Santiago, Angel Martinez

34 комментария

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LaffyTaffy
Зидан пойдёт только туда, где будет топ-состав. Поэтому Юве сразу мимо.
значит либо Реал, либо сборная Франция, либо ПСЖ (если последние купят топ-игроков для баланса в защиту).
Хитрый Зидан никогда не пойдёт в проблемный Юве
+41
-7
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Lifar Skladchikov
Трудно не уважать тренера, который отказывает от больших контракток, если правда работа не соовествует его принципам или амбициям. Но очень бы хотелось увидеть Зизу в Италии. Конечно же в Юве. Походу Аллегри всё - сильно сдал для большого клуба
+23
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+21
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Юрий Бабкин
Ответ Lifar Skladchikov
Трудно не уважать тренера, который отказывает от больших контракток, если правда работа не соовествует его принципам или амбициям. Но очень бы хотелось увидеть Зизу в Италии. Конечно же в Юве. Походу Аллегри всё - сильно сдал для большого клуба
Зидан - специфический тренер, типа баскетбольного Фила Джексона. Как тактик он далеко не гений, он не тактический гик, его главный навык - умение хотя бы временно приструнить звёзд и заставить их работать на общую цель, пожертвовав личной статистикой. Для команд суперзвёзд он - самое то, а в командах послабее он провалится. А Юве сейчас - именно что "команда послабее", никаких суперзвёзд там сейчас нет. В Юве сейчас полезнее будет системный тренер, умеющий лепить из дерьма конфетку. Как вариант, можно Сарри попробовать вернуть, в команде с Криштиану тактический гик Сарри был совершенно не к месту, а сейчас он мог бы реализовать свои идеи.
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Юрий Бабкин
Ответ Геннадий Чеботарев
разбирать перед матчем тактику соперника,искать их слабые и сильные места и отталкиваясь от этого строить тактику своей команды на эту игру это дурной тон?)))))) ты хоть сам понимаешь что говоришь? ты пытаешься офаршмачить одного из лучших тренеров,сам не понимая ни чего в футболе. откуда вы такие выполщаите?
Делать мелкие корректировки и разбирать индивидуальные особенности игроков соперника - это нормально. Но полностью менять расстановку и игровую систему каждую неделю - это дурной тон, и никогда в круговых турнирах не работало. Даже если эта тактика будет в теории лучше, качество её исполнения на поле будет неизбежно хуже, не будет той сыгранности и автоматизма, что при постоянном наигрывании одной тактики. Такой подход хорош для сборных, особенно в отборочных циклах, где лишь 2-3 дня на подготовку к первой игре и нет времени выстроить систему, наиграть связи. Но в клубном футболе в длинном сезоне это толком не работает.
И Зидан - неглупый человек, он это знает, потому и хочет больше всего в сборную Франции.
+7
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Юрий Бабкин
Ответ Геннадий Чеботарев
как тактик он далеко не гений,сказал делитант. тренер который менял тактику под каждого соперника,далеко не тактик? и ни слова не говоришь,про анчелоти который играет только 4-3-3 не зависимо от того кто из игроков есть в команде)) ты лицемер или полный профан ,берущий судить того и то в чем ничего не понимаешь.
Менять тактику под каждого соперника - это, скорее, дурной тон. Так Карпин делал, когда ещё Спартак тренировал. В кубках, в ЛЧ это порой приносит успех, но в ЛЧ надо ещё попасть, что для Юве совсем не гарантировано. А чтобы попасть, надо войти в топ-4 в круговом чемпе. В круговых чемпах же традиционно лучше выступают команды, играющие от себя и доводящие до совершенства одну тактику. Там важнее не прямых конкурентов обыгрывать, а с аутсайдерами очки не терять. Ну и чтобы адекватно исполнять постоянно меняющуюся тактику, нужны очень умные и адаптивные исполнители, плеймейкер нужен экстра-класса, а когда исполнители классом ниже, то постоянно меняющаяся тактика их только запутает, таким лучше играть на инстинктах, на автоматизме.
+7
-1
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vzi
Ответ Геннадий Чеботарев
разбирать перед матчем тактику соперника,искать их слабые и сильные места и отталкиваясь от этого строить тактику своей команды на эту игру это дурной тон?)))))) ты хоть сам понимаешь что говоришь? ты пытаешься офаршмачить одного из лучших тренеров,сам не понимая ни чего в футболе. откуда вы такие выполщаите?
Юрий Бабкин все верно пишет.
Я очень уважаю Зидана за его достижения в Мадриде. Но он точно не супертактик, как Гвардиола или Нагельсманн. Также у него нет какой-то своей патентованной системы, как у Конте.

Именно поэтому ему лучше всего было в Мадриде - команде исторически исповедующей несистемный футбол, где важнее управлять эго игроков, чем настраивать хитрую тактику.

И именно поэтому ему будет комфортней в топ сборной, где тоже важнее быстро сплотить игроков, чем катать каждые выходные монотонные матчи.

Даже в нынешнем обновляемом Мадриде не факт, что у него пойдет. Может легко и не пойти, и выйти провал. Там сейчас нет КР, Бензема, Бэйла, Марсело, Рамоса, а Кроос и Модрич постарели.
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Тухель
Ответ Алексей Полиенков
Ну не хочет он работать всерьёз. Не хочет! Хочет в беспроблемном топ-клубе с топ-составом побеждать. А туда, где реально работать надо, он не пойдёт.
Детские сказки что в топ клубе с топ составом работать не надо. Уверен маньяк Пеп в своём супер звездном МС пашет побольше Лэмпарда или Стиви Джи в своих Эвертонах, Астон Виллах и т.д. Работать в топ клубах тяжело и мало кто это может. А условный РМ это всегда было сборище примадонн, как тот же ФК Голливуд, Барселона или даже современный МЮ. В МЮ может не быть ни одного топ игрока, но вайп, наследство, болельщики даже из середняков будут делать топ звезд, а как крышу может срывать при такой любви мы видели десятки раз. И вот с такими приходится работать и это очень тяжело, где Погба себя воспринимает Марадоной, а Магуайер Нестой.
+4
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humanswarrior5
Ответ LaffyTaffy
Зидан пойдёт только туда, где будет топ-состав. Поэтому Юве сразу мимо. значит либо Реал, либо сборная Франция, либо ПСЖ (если последние купят топ-игроков для баланса в защиту). Хитрый Зидан никогда не пойдёт в проблемный Юве
Если бы он был готов пойти в ПСЖ, он бы пошел позапрошлым, прошлым или этим летом. Видимо не хочет с ними связываться по идеологическим причинам, хотя по факту они могут дать ему полный карт-бланш на всё, что угодно, выкинуть Мбаппе и строить команду вокруг тренера. А так у него только 2 варианта, конечно, снова Реал или Франция. Парадоксально, что тренер с таким послужным списком сидит без работы, когда столько клубов нуждаются в нем. Уже бы мог выучить английский до идеала и уйти в тот же МЮ или Челси. Или просто попробовать в Ювентусе, даже в случае провала всегда опять же вернуться в Реал можно. Не понимаю Зизу.
+4
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gerudes
Ответ LaffyTaffy
Зидан пойдёт только туда, где будет топ-состав. Поэтому Юве сразу мимо. значит либо Реал, либо сборная Франция, либо ПСЖ (если последние купят топ-игроков для баланса в защиту). Хитрый Зидан никогда не пойдёт в проблемный Юве
Во второй свой заход Зидан приходил во вполне себе проблемный Реал.
+3
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FRE3StYLER
Возможно в сборную Германии? там походу до лета не досидеть Флику)
+2
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Антон Орехов
Ответ Алексей Полиенков
Ну не хочет он работать всерьёз. Не хочет! Хочет в беспроблемном топ-клубе с топ-составом побеждать. А туда, где реально работать надо, он не пойдёт.
ВЫ серьёзно считаете Реал беспроблемным?Мне болельщику Реала смешно от этого!!!
+2
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swerh
Предсезонка в клубах уже в июле начинается, если бы Зидан куда-то приходил, то уже, скорее всего, пришел. Прямо сейчас он может начать работать только в случае форс-мажора, если, скажем, Аллегри, таки, соскочит на контракт к арабам, а Анчелотти вдрызг разругается с Пересом из-за отсутствия покупки топовой девятки. Ну или ПСЖ внезапно не договорится с Энрике. Чем ближе к началу сезона, тем хуже будут вводные и для самого Зидана и для клуба. Ощущение, что он сам толком не решил возвращаться или нет.
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topeleven
К арабским корням?
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Stewart D.
Ответ Геннадий Чеботарев
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>любит реал

лол смотрите кому стало НЕПРИЯТНО))
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Булат Кошкимбаев
Ответ Alex Alex
Он же откровенно подсиживал Дешама... Но, вообще, лирическое отступление. Когда я начал смотреть футбол в конце 1990-х я не понимал, почему Дешам при таких звездах вокруг - капитан сборной Франции чемпионки. Он как игрок прям не выделялся харизмой, как тот же Зидан или Блан и Десайи, но был лидером при этом. В Договорентусе капитаном не был, но тоже был лидером на поле и в раздевалке. Как тренер тоже до ЧМ 2022 не впечатлял прямо (несмотря на победу на ЧМ 2018), но в финале он прямо показал, кто в батя в здании. На такую замену двойную решиться (и в целом все замены затем) - это нужно лидером быть и стержень иметь (принципиально не использую другое тупое слово заезженное из 4 букв). И ведь сработало! Все кого он выпустил - на результат повлияли (течение матча). После этого Зидан может дальше ждать, а Дешам показал свою крутость как мужик (хотя и до этого проявил крутость в ситуации с Бенземой, который ему был не нужен откровенно, но которого ему навязало общественное мнение).
Угу, при этом Франция играла блекло весь чемпионат, в финале их возили Аргентины. А результат сделал Мбаппе. Не забей он второй гол, который сделан чисто на его индивидуальном мастерстве, Франция бы безлико отдала финал.
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Геннадий Чеботарев
Ответ Stewart D.
зидан не состоятелен как тренер. Судейские титулы с кабинетным клубом не в счёт. Он просто боится возглавлять что то другое. Вообще очень странно отсиживается, всё выжидает чего то. не понять что
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Alex Alex
Ответ Тухель
Детские сказки что в топ клубе с топ составом работать не надо. Уверен маньяк Пеп в своём супер звездном МС пашет побольше Лэмпарда или Стиви Джи в своих Эвертонах, Астон Виллах и т.д. Работать в топ клубах тяжело и мало кто это может. А условный РМ это всегда было сборище примадонн, как тот же ФК Голливуд, Барселона или даже современный МЮ. В МЮ может не быть ни одного топ игрока, но вайп, наследство, болельщики даже из середняков будут делать топ звезд, а как крышу может срывать при такой любви мы видели десятки раз. И вот с такими приходится работать и это очень тяжело, где Погба себя воспринимает Марадоной, а Магуайер Нестой.
МУ это британский Спартак. 1 в 1. Давление мощнейшее. Хотя Сити щас двигает их глобально и фан базу перебивает по миру (как в свое время сам МУ сделал с Ливерпулем в 1990-х)
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Alex Alex
Ответ humanswarrior5
Если бы он был готов пойти в ПСЖ, он бы пошел позапрошлым, прошлым или этим летом. Видимо не хочет с ними связываться по идеологическим причинам, хотя по факту они могут дать ему полный карт-бланш на всё, что угодно, выкинуть Мбаппе и строить команду вокруг тренера. А так у него только 2 варианта, конечно, снова Реал или Франция. Парадоксально, что тренер с таким послужным списком сидит без работы, когда столько клубов нуждаются в нем. Уже бы мог выучить английский до идеала и уйти в тот же МЮ или Челси. Или просто попробовать в Ювентусе, даже в случае провала всегда опять же вернуться в Реал можно. Не понимаю Зизу.
он в сборную хочет. Все на мази же было, но кто знал, что Дешам окажется таким великим тренером и так ЧМ проведет мощно (именно как тренер) и не захочет уходить
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паяльная лампа
Ответ Геннадий Чеботарев
а почему же тогда простачек пепка поперся сначала в чемпионскую машину Юппа,а не в условный Шальке? и потом в сити ,а не в условный Лидс? трепло
при чем здесь Гвардиола?
+1
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Геннадий Чеботарев
Ответ LaffyTaffy
Зидан пойдёт только туда, где будет топ-состав. Поэтому Юве сразу мимо. значит либо Реал, либо сборная Франция, либо ПСЖ (если последние купят топ-игроков для баланса в защиту). Хитрый Зидан никогда не пойдёт в проблемный Юве
а почему же тогда простачек пепка поперся сначала в чемпионскую машину Юппа,а не в условный Шальке? и потом в сити ,а не в условный Лидс? трепло
+11
-11
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Булат Кошкимбаев
Ответ Геннадий Чеботарев
разбирать перед матчем тактику соперника,искать их слабые и сильные места и отталкиваясь от этого строить тактику своей команды на эту игру это дурной тон?)))))) ты хоть сам понимаешь что говоришь? ты пытаешься офаршмачить одного из лучших тренеров,сам не понимая ни чего в футболе. откуда вы такие выполщаите?
Минус Зидана наверно в том, именно, которые я заметил в Реале. Это его желание дать шанс всем игрокам, которые зачастую и подводили его. Также придумать что-то свое, новое. Из-за чего команда тяжело принимала новые сложные схемы.
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Булат Кошкимбаев
Ответ Геннадий Чеботарев
разбирать перед матчем тактику соперника,искать их слабые и сильные места и отталкиваясь от этого строить тактику своей команды на эту игру это дурной тон?)))))) ты хоть сам понимаешь что говоришь? ты пытаешься офаршмачить одного из лучших тренеров,сам не понимая ни чего в футболе. откуда вы такие выполщаите?
Эти люди вообще не понимают о чем говорят)) даже Гвардиола постоянно пытается подстроиться под каждого соперника. Почему и принимал довольно странные решения. Чего стоят финалы в лч, где Зидан методично разбирал Ювентус и Ливерпуль. Есть видео, где он давал чёткие указания игрокам.
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Геннадий Чеботарев
Ответ Юрий Бабкин
Менять тактику под каждого соперника - это, скорее, дурной тон. Так Карпин делал, когда ещё Спартак тренировал. В кубках, в ЛЧ это порой приносит успех, но в ЛЧ надо ещё попасть, что для Юве совсем не гарантировано. А чтобы попасть, надо войти в топ-4 в круговом чемпе. В круговых чемпах же традиционно лучше выступают команды, играющие от себя и доводящие до совершенства одну тактику. Там важнее не прямых конкурентов обыгрывать, а с аутсайдерами очки не терять. Ну и чтобы адекватно исполнять постоянно меняющуюся тактику, нужны очень умные и адаптивные исполнители, плеймейкер нужен экстра-класса, а когда исполнители классом ниже, то постоянно меняющаяся тактика их только запутает, таким лучше играть на инстинктах, на автоматизме.
разбирать перед матчем тактику соперника,искать их слабые и сильные места и отталкиваясь от этого строить тактику своей команды на эту игру это дурной тон?)))))) ты хоть сам понимаешь что говоришь? ты пытаешься офаршмачить одного из лучших тренеров,сам не понимая ни чего в футболе. откуда вы такие выполщаите?
+2
-2
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Alex Alex
Он же откровенно подсиживал Дешама...
Но, вообще, лирическое отступление.
Когда я начал смотреть футбол в конце 1990-х я не понимал, почему Дешам при таких звездах вокруг - капитан сборной Франции чемпионки. Он как игрок прям не выделялся харизмой, как тот же Зидан или Блан и Десайи, но был лидером при этом. В Договорентусе капитаном не был, но тоже был лидером на поле и в раздевалке.
Как тренер тоже до ЧМ 2022 не впечатлял прямо (несмотря на победу на ЧМ 2018), но в финале он прямо показал, кто в батя в здании. На такую замену двойную решиться (и в целом все замены затем) - это нужно лидером быть и стержень иметь (принципиально не использую другое тупое слово заезженное из 4 букв). И ведь сработало! Все кого он выпустил - на результат повлияли (течение матча). После этого Зидан может дальше ждать, а Дешам показал свою крутость как мужик (хотя и до этого проявил крутость в ситуации с Бенземой, который ему был не нужен откровенно, но которого ему навязало общественное мнение).
0
0
0
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