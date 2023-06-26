34 комментария

«Реал», «Юве» или сборная Франции?

Зинедин Зидан уже два года сидит без работы. Но тренер обещает эпичное возвращение.

«Если перерыв наступает, то значит, что он был нужен. Надо принять происходящее и посмотреть, что будет потом. Надеюсь, скоро снова буду тренировать, – признался француз Téléfoot. – Мне не хватает этого адреналина.

Со стороны смотришь на футбол иначе. Когда это твоя команда, приходится тренировать, готовить ее к матчам, все совершенно по-другому. Чувствую, что мне это необходимо. У меня не было этого уже 2 года, но скоро будет.

Это произойдет. Я не знаю когда именно, но произойдет».

Неужели «Реал»?

Приход Зидана зависит от ситуации Карло Анчелотти.

Издание UOL сообщает, что сборная Бразилии готова ждать Карло. «Мадрид» не отпускает тренера до лета 2024-го, тогда истекает контракт, но если «Реал» удастся переубедить, то Анчелотти возглавит Бразилию уже этим летом. По информации Globo, тренер уже дал устное обещание.

Если Анчелотти уйдет, то «Реал» начнет переговоры с Хаби Алонсо: AS уверяет, что Флорентино Перес настаивает на том, чтобы Зидан вошел в организационную структуру «Мадрида» и помогал молодому тренеру с адаптацией. Хотя Перес не против взять Зизу на любую другую должность, которую тот сам захочет.

Сам Зидан очередной камбэк в «Реал» не рассматривает, но исключать такой сценарий никак нельзя из-за теплых отношений сторон: руководство «Мадрида» обожает Зидана. Может, новый цикл?

Журналист Санти Уна даже говорит, что Зидана и Анчелотти считают двумя идеальными тренерами для клуба. Перес хочет, чтобы именно Зизу запускал в топ новое поколение «Реала».

А есть еще варианты?

Мало.

Уже два года подряд Зидана настойчиво зовет «ПСЖ», но тот раз за разом отказывает. В начале июня отклонил очередное предложение: L’Équipe пишет, что мог стать самым высокооплачиваемым тренером в мире.

По информации Foot Mercato, к Зизу приходили из Саудовской Аравии: «Аль-Наср» Роналду предлагал 150 млн евро за два года работы. Француз опять вежливо отказался.

Зидан планирует работать в клубе из топ-5 лиг, но не против попробовать в сборной Франции: «Не стоит ничего исключать. Нужно чувствовать, что ты этого хочешь. Я знаю, чего я сейчас хочу, а чего нет. Где я буду через 5 лет?»

Однако контракт Дидье Дешама действует до 2026-го, как минимум до Евро-2024 он не уйдет, а Зидан хочет вернуться немного пораньше. Зинедина много связывают с «Ювентусом», но туринцы ставят на Массимилиано Аллегри. Итальянец тоже никуда не собирается: недавно отклонил предложение на 30 млн евро в год от саудовцев.

Фото: Gettyimages.ru/Fran Santiago, Angel Martinez