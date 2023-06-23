31 комментарий

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ЧМ на 32 клуба едет в США. Там будет три топ-турнира за три года

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Кубок Америки, клубный ЧМ и ЧМ-2026.

Центр мирового футбола переползает в США. И дело не в Лео Месси и МЛС. ФИФА официально объявила, что первый обновленный чемпионат мира среди клубов пройдет в Америке.

В 2025-м впервые увидим турнир на 32 клуба (вместо нынешних семи) именно там.

Кто едет от Европы? «Челси», «Реал» и «Сити» точно

На КЧМ поедут представители всех шести конфедераций ФИФА: 12 клубов – из Европы, шесть – из Южной Америки, по четыре – из Африки, Азии и КОНКАКАФ, один – от Океании.

УЕФА точно представят «Челси», «Реал» и «Ман Сити» как три последних победителя Лиги чемпионов. Команда, которая выиграет в 2024-м, тоже получит место, еще восемь доберут по клубному рейтингу УЕФА.

От других конфедераций места забронировали бразильские «Палмейрас» и «Флменго» (обладатели Кубка Либертадорес), мексиканские «Монтеррей» и «Леон» (победители Лиги чемпионов КОНКАКАФ) и «Сиэтл Саундерс» из МЛС (чемпион-2022).

Точных дат турнира пока нет – предполагалось, что он пройдет в июне-июле, как раз займет место турнира сборных в нечетный год. Конкретные города и стадионы тоже пока неизвестны.

Почему вообще США?

Расширение формата до 32 команд означает, что турнир, вероятно, будет проводиться только раз в четыре года.

«Клубный чемпионат мира по футболу станет вершиной элитного профессионального мужского клубного футбола, и при наличии необходимой инфраструктуры и огромного местного интереса Соединенные Штаты – идеальная страна для начала нового глобального турнира», – объяснил глава ФИФА Джанни Инфантино.

Америка теперь примет три больших турнира за три года: Кубок Америки-2024, клубный ЧМ-2025 и самое главное – чемпионат мира-2026, вместе с Канадой и Мексикой.

Местные футбольные власти готовы. 

«Мы очень рады, что Соединенные Штаты были выбраны для проведения самого престижного клубного соревнования в мировом футболе, – говорит президент Федерации футбола США Синди Парлоу. – Это дополнение к уже беспрецедентному количеству мероприятий самого высокого уровня, в которых участвуют наши национальные команды или которые проходят в нашей стране. Это еще одна возможность для развития игры в США».

Финале ЛЧ в США – пока фантазия. УЕФА отрицает близость

В сентябре 2022-го писали, что один из финалов Лиги чемпионов может пройти в США. УЕФА якобы привлекала возможность роста доходов от продажи спонсорских и телевизионных прав.

Президент организации Александер Чеферин во время стамбульского финала ЛЧ сказал, что о главных матчах вдалеке пока не размышляли. «Мы даже не обсуждали возможность переезда за пределы Европы, не говоря уже о том, будет ли это Саудовская Аравия или какая-то другая страна.

Не думаю, что есть большой шанс [провести финал ЛЧ за пределами Европы] в будущем».

А ФИФА вывезет так много европейских клубов на официальный турнир в США.

ФИФА испортила финал клубного ЧМ странным фейерверком – пугающим и не очень безопасным

Фото: globallookpress.com/Cyril Ndegeya/XinHua, IMAGO/Paul Terry; instagram.com/fifa

31 комментарий

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couture39
Ответ Vasil Sakovich
Хорошо, актуально, своевременно: чемпион-2022 от североамериканской ЛЧ будет участвовать в турнире 2025 года. Интересно, сколько игроков "Сиэтла" образца 2022-го останутся в команде к 2025-му? Или на ЧМ поедет состав 2022-го? Столько вопросов!
А что, от Челси-2021 кто-то останется еще в составе в 2025?
+11
0
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Andy93
Ответ Vasil Sakovich
Хорошо, актуально, своевременно: чемпион-2022 от североамериканской ЛЧ будет участвовать в турнире 2025 года. Интересно, сколько игроков "Сиэтла" образца 2022-го останутся в команде к 2025-му? Или на ЧМ поедет состав 2022-го? Столько вопросов!
Думаю в Челси-2025 не останется даже уборщиков из Челси-2021))
+7
0
+7
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Bardownski
Ответ Atsuktuvas
США с удивительной легкостью притягивает к себе любой спорт, который пожелает. Одних этапов Ф-1 взяли три. Видимо они знают и умеют что-то делать, что пока недоступно РФ.
Высокая платежеспособность населения и интерес к различного рода зрелищам помноженные на развитую инфраструктуру. Когда в России 50 тысяч человек в условном Ростове будут готовы потратить $200+ на билет на футбол, тогда и начнётся развитие.
+5
0
+5
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Vasil Sakovich
Хорошо, актуально, своевременно: чемпион-2022 от североамериканской ЛЧ будет участвовать в турнире 2025 года. Интересно, сколько игроков "Сиэтла" образца 2022-го останутся в команде к 2025-му? Или на ЧМ поедет состав 2022-го? Столько вопросов!
+5
0
+5
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Atsuktuvas
США с удивительной легкостью притягивает к себе любой спорт, который пожелает. Одних этапов Ф-1 взяли три. Видимо они знают и умеют что-то делать, что пока недоступно РФ.
+6
-3
+3
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Cliff Booth
Ответ Atsuktuvas
США с удивительной легкостью притягивает к себе любой спорт, который пожелает. Одних этапов Ф-1 взяли три. Видимо они знают и умеют что-то делать, что пока недоступно РФ.
А ничего, что Ф-1 владеют американцы? И сами решают сколько и где этапов проводить.
+4
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Bardownski
Молодцы - медленно, но верно развивают спорт в стране. Видно по растущему уровню МЛС и по количеству американской молодёжи в системах топ-клубов. И, заметьте, без участия государства.
+5
-3
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AERN
Ответ Atsuktuvas
Осталось понять - почему почти всем владеют американцы и почти ничем россияне...
ты с луны что ли прилетел?
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Улыбайся
Ответ Antuash
А если в следующем году ЛЧ возьмет Сити, Реал или Челси, то кто будет четвертым вместо победителя ЛЧ-2024? Проигравший финалист? А если в финале будут Реал и Сити? Ведь матча за 3 место в ЛЧ нет. В целом задумка с турниром интересная, но пока непонятна реализация
Доберут по клубному рейтингу УЕФА.
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Atsuktuvas
Ответ Andy93
Осталось немного выучить историю и все станет понятно
Очень люблю историю. Даже знаю как четыре раза за последние сто лет США спасало Россию: 1891 год (картины Айвазовского "Корабль помощи" и "Раздача продовольствия"), 1921 (у Ильфа и Петрова есть фраза про "голодающих Поволжья"), Лендлиз и 1992 (самолеты наты с гуманитаркой).
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Andy93
Ответ Atsuktuvas
Осталось понять - почему почти всем владеют американцы и почти ничем россияне...
Осталось немного выучить историю и все станет понятно
+3
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Atsuktuvas
Ответ Cliff Booth
А ничего, что Ф-1 владеют американцы? И сами решают сколько и где этапов проводить.
Осталось понять - почему почти всем владеют американцы и почти ничем россияне...
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Andy93
Если там не будет победителя ЛЧ 2025 значит он зимой в январе-феврале 2025-го? Это нужно перерыв на месяц делать в сезоне всем? Отличная идея))))
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Dan Kennedy
Ответ Andy93
Думаю в Челси-2025 не останется даже уборщиков из Челси-2021))
Ну может тренер, Кепа, останется.
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NikoVinkovic
Такой турнир бы проводить вместо летних товарняков, с которыми топы ездят по всяким Штатам и Китаям. Получилось бы как с Лигой Наций. Да и летом футбола немного, такой турнир зашёл бы на ура.
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Свой среди чужих
На стадии 1/8- 12 клубов от УЕФА, 3 ЮА+ 1 остальной мир. 1/4 - 8 клубов от УЕФА…. И так будет каждый клубный чемпионат мира)
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Antuash
А если в следующем году ЛЧ возьмет Сити, Реал или Челси, то кто будет четвертым вместо победителя ЛЧ-2024? Проигравший финалист? А если в финале будут Реал и Сити? Ведь матча за 3 место в ЛЧ нет. В целом задумка с турниром интересная, но пока непонятна реализация
0
0
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Atsuktuvas
Ответ AERN
ты с луны что ли прилетел?
мой регион так далеко и от Москвы, и от остального мира, что по сути - можно считать, что я живу на луне...
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Mbest77
Ответ Atsuktuvas
США с удивительной легкостью притягивает к себе любой спорт, который пожелает. Одних этапов Ф-1 взяли три. Видимо они знают и умеют что-то делать, что пока недоступно РФ.
У них уровень жизни позволяет продавать билеты от 200$…
Ну и нет FanID 😂
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NikoVinkovic
Ответ Atsuktuvas
США с удивительной легкостью притягивает к себе любой спорт, который пожелает. Одних этапов Ф-1 взяли три. Видимо они знают и умеют что-то делать, что пока недоступно РФ.
Если бы сами знаете чего не было, Россия бы и Формулу у себя сохранила, и финал ЛЧ, и чемпионат мира по хоккею, и такой клубный ЧМ вполне могла бы провести на инфраструктуре, оставшейся с ЧМ-2018.
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manhuntrock
Ответ Фан Рубина
Смысл россиянам чем-то владеть за рубежом, если отобрать в любой момент могут без причины. А Америку боятся пока что. Европка - особенно.
Больше ядерной дубиной размахивайте. Глядишь, и вас бояться начнут.
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Mbest77
Ответ Bardownski
Молодцы - медленно, но верно развивают спорт в стране. Видно по растущему уровню МЛС и по количеству американской молодёжи в системах топ-клубов. И, заметьте, без участия государства.
«Ну тупые!!!»
А могли бы пилить вовсю как наши
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S1rAlex
фифа, конечно, деляги знатные. Умудрились продать ЧМ и русским, и катарцам, и америкосам)) Никого не обидели, а главное - себя))
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