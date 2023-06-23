31 комментарий

Кубок Америки, клубный ЧМ и ЧМ-2026.

Центр мирового футбола переползает в США. И дело не в Лео Месси и МЛС. ФИФА официально объявила, что первый обновленный чемпионат мира среди клубов пройдет в Америке.

В 2025-м впервые увидим турнир на 32 клуба (вместо нынешних семи) именно там.

Кто едет от Европы? «Челси», «Реал» и «Сити» точно

На КЧМ поедут представители всех шести конфедераций ФИФА: 12 клубов – из Европы, шесть – из Южной Америки, по четыре – из Африки, Азии и КОНКАКАФ, один – от Океании.

УЕФА точно представят «Челси», «Реал» и «Ман Сити» как три последних победителя Лиги чемпионов. Команда, которая выиграет в 2024-м, тоже получит место, еще восемь доберут по клубному рейтингу УЕФА.

От других конфедераций места забронировали бразильские «Палмейрас» и «Флменго» (обладатели Кубка Либертадорес), мексиканские «Монтеррей» и «Леон» (победители Лиги чемпионов КОНКАКАФ) и «Сиэтл Саундерс» из МЛС (чемпион-2022).

Точных дат турнира пока нет – предполагалось, что он пройдет в июне-июле, как раз займет место турнира сборных в нечетный год . Конкретные города и стадионы тоже пока неизвестны.

Почему вообще США?

Расширение формата до 32 команд означает, что турнир, вероятно, будет проводиться только раз в четыре года.

«Клубный чемпионат мира по футболу станет вершиной элитного профессионального мужского клубного футбола, и при наличии необходимой инфраструктуры и огромного местного интереса Соединенные Штаты – идеальная страна для начала нового глобального турнира», – объяснил глава ФИФА Джанни Инфантино.

Америка теперь примет три больших турнира за три года: Кубок Америки-2024, клубный ЧМ-2025 и самое главное – чемпионат мира-2026, вместе с Канадой и Мексикой.

Местные футбольные власти готовы.

«Мы очень рады, что Соединенные Штаты были выбраны для проведения самого престижного клубного соревнования в мировом футболе, – говорит президент Федерации футбола США Синди Парлоу. – Это дополнение к уже беспрецедентному количеству мероприятий самого высокого уровня, в которых участвуют наши национальные команды или которые проходят в нашей стране. Это еще одна возможность для развития игры в США».

Финале ЛЧ в США – пока фантазия. УЕФА отрицает близость

В сентябре 2022-го писали, что один из финалов Лиги чемпионов может пройти в США. УЕФА якобы привлекала возможность роста доходов от продажи спонсорских и телевизионных прав.

Президент организации Александер Чеферин во время стамбульского финала ЛЧ сказал, что о главных матчах вдалеке пока не размышляли. «Мы даже не обсуждали возможность переезда за пределы Европы, не говоря уже о том, будет ли это Саудовская Аравия или какая-то другая страна.

Не думаю, что есть большой шанс [провести финал ЛЧ за пределами Европы] в будущем».

А ФИФА вывезет так много европейских клубов на официальный турнир в США.

Фото: globallookpress.com/Cyril Ndegeya/XinHua, IMAGO/Paul Terry; instagram.com/fifa