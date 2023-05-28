17 комментариев

Никто в Европе не становится вторым чаще «Боруссии». Грустнейшая статистика «Дортмунда»😭
Коллекционируют серебро.
«Боруссия» снова без чемпионства – 11-й сезон кряду! Все это время «Дортмунд» коллекционирует вторые места.
Начиная с 2013-го, «Боруссия» 7 раз стала второй (2013, 2014, 2016, 2019, 2020, 2022, 2023), дважды занимала третье место (2017, 2021), по разу – четвертое (2018) и седьмое (2015).
Если брать отрезок в 11 сезонов (начало мюнхенской серии), то никто не останавливается в шаге от золота так же часто.
Перед началом отметим: где еще финально не определены положения в таблицах – считали вторые места по состоянию на сегодняшний день.
Теперь разделим клубы по числу серебра.
• В Германии за 11 сезонов никто даже не приблизился к результату «Боруссии» – у «Лейпцига» два серебра, по одному – у «Шальке» и «Вольфсбурга».
• После «Дортмунда» (7 вторых мест) идут испанские гранды – «Реал» (5) и «Барса» (4). Рядом еще действующий чемпион Италии «Наполи» (тоже 4).
• В сезоне-2015/16 «Боруссия» Томаса Тухеля набрала 78 очков и все равно заняла второе место. Сейчас его же «Бавария» (хоть и возглавил только в конце сезона) взяла только 71 очко – и все равно выиграла.
Цифра дня. 16 минут «Боруссия» была чемпионом – 2 раза по 8
«Бавария» чемпион 11-й сезон подряд! Сумасшедшая серия 🔥
Фото: Gettyimages.ru/Alex Grimm
2002 2004 2007 2008
2010 2014 2015 2017
хотя 2-е место 2-му рознь
в 2013-2014 какие вопросы? Бавария тогда была лучшей в мире.
В 2016 Боруссия супер была, но Бавария еще круче.
Но в 2019 и в 2023 это жесть какая-то у них