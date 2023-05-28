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Никто в Европе не становится вторым чаще «Боруссии». Грустнейшая статистика «Дортмунда»😭

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Коллекционируют серебро.

«Боруссия» снова без чемпионства – 11-й сезон кряду! Все это время «Дортмунд» коллекционирует вторые места.

Начиная с 2013-го, «Боруссия» 7 раз стала второй (2013, 2014, 2016, 2019, 2020, 2022, 2023), дважды занимала третье место (2017, 2021), по разу – четвертое (2018) и седьмое (2015).

Если брать отрезок в 11 сезонов (начало мюнхенской серии), то никто не останавливается в шаге от золота так же часто.

Перед началом отметим: где еще финально не определены положения в таблицах – считали вторые места по состоянию на сегодняшний день.

Теперь разделим клубы по числу серебра.

• В Германии за 11 сезонов никто даже не приблизился к результату «Боруссии» – у «Лейпцига» два серебра, по одному – у «Шальке» и «Вольфсбурга».

• После «Дортмунда» (7 вторых мест) идут испанские гранды – «Реал» (5) и «Барса» (4). Рядом еще действующий чемпион Италии «Наполи» (тоже 4).

• В сезоне-2015/16 «Боруссия» Томаса Тухеля набрала 78 очков и все равно заняла второе место. Сейчас его же «Бавария» (хоть и возглавил только в конце сезона) взяла только 71 очко – и все равно выиграла.

Цифра дня. 16 минут «Боруссия» была чемпионом – 2 раза по 8

«Бавария» чемпион 11-й сезон подряд! Сумасшедшая серия 🔥

Фото: Gettyimages.ru/Alex Grimm

17 комментариев

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Тиджани Бабангида
Вечер солей на рану «Боруссии» продолжается….
+6
0
+6
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TaR
Совсем разная цена этих вторых мест. Во многих случаях оно вполне себе как достижение можно расценивать, в сегодняшнем же… Тут без мата не обойтись
+4
0
+4
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Кокич
"Рома" в этом веке 8 раз была второй:
2002 2004 2007 2008
2010 2014 2015 2017
+5
-2
+3
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poolshh
Ну не шмогла.
+1
0
+1
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Bunyod Turgunov
Ройсу надо было уйти в Барселону в 2016 году. После ухода Неймара закрепился бы в основной состав. Да никто не ожидал в то время ухода Неймара но даже выходя из замены выиграл бы много трофеи
+1
0
+1
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Кокич
Ответ Bunyod Turgunov
Там написано с 2013 года
Я не в плане "конкуренции" Дортмунду. Просто вспомнил.
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Gans_hi
Заслужили.
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Rojo Crio
Сам, если брать бундеслигу, болею за Дортмунд, но если взглянуть на все эти вторые места то они(за исключением двух) завоёваны с довольно большим отрывом от первого места (8,10,13, 19, 25 очков).
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Alex Alex
позорники
хотя 2-е место 2-му рознь
в 2013-2014 какие вопросы? Бавария тогда была лучшей в мире.
В 2016 Боруссия супер была, но Бавария еще круче.
Но в 2019 и в 2023 это жесть какая-то у них
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mArty-.-
Ответ Тиджани Бабангида
Вечер солей на рану «Боруссии» продолжается….
Никто кроме них самих в этом не виноват.
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Bunyod Turgunov
Ответ Кокич
"Рома" в этом веке 8 раз была второй: 2002 2004 2007 2008 2010 2014 2015 2017
Там написано с 2013 года
+1
-1
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Итачи Учиха
Ответ Bunyod Turgunov
Ройсу надо было уйти в Барселону в 2016 году. После ухода Неймара закрепился бы в основной состав. Да никто не ожидал в то время ухода Неймара но даже выходя из замены выиграл бы много трофеи
Ничего, что Неймар ушел летом 2017? Ройсу на тот момент уже было 28 и с его мед. книжкой топ-клуб ему, к сожалению, не светил. Все началось с той ужасной травмы в товарняке с Арменией в 2014
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Bunyod Turgunov
Ответ Итачи Учиха
Ничего, что Неймар ушел летом 2017? Ройсу на тот момент уже было 28 и с его мед. книжкой топ-клуб ему, к сожалению, не светил. Все началось с той ужасной травмы в товарняке с Арменией в 2014
Я же говорю что в команде тот момент был Неймар и никто не ожидал его ухода. Но Ройс выходя из банки мог бы усилить игру и всё таки ему дали бы шансы играть в основе. После ухода Педро и Санчеса Барса не могла найти достойного игрока на замену и Ройс был отличный вариант в тот момент
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carlitosway
Ответ gninnur esrever*
И тут Арсенал без титулов!
иди лечись жалкий🤡
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